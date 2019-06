LUCIFER EGZORCISTU OTKRIO KAKVE KATOLIKE OBOŽAVA: Tko ovo čini…

Autor: Vjera

Lucifer obožava kad katolici čine ovo

Poznati talijanski egzorcist Pellegrino Ernetti u svojoj knjizi: KATEHEZA SOTONE, donosi popis onoga što se Luciferu sviđa – kako je to doznao iz ustiju opsjednutih, za vrijeme molitava egzorcizama. Donosimo taj njegov pregled đavolskih očitovanja.

Luciferu se sviđa:

1)Pričest na ruku, tako mogu gaziti Vašega Boga, onoga Boga kojega sam ja ubio; i mogu slaviti svoje mise (crne mise) sa svojim svećenicima, koje sam Njemu istrgnuo…

2) Svećenici obučeni kao gradski pometači, prerušeni; tako ih mogu odvesti kamo god hoću, u gostionice i u privatne kuće, u potrazi za ženama i homoseksualcima, i činim da poćinjaju tolika svetogrđa, i vodim ih u svoje kraljevstvo! Koliki, koliki su tako zamaskirani svećenici u mojem kraljevstvu! I neće mi više izbjeći (ovdje slijedi grohotni smijeh, malo kažem, da se groziš).

3) Svećenici i biskupi upisani u masoneriju i u moje sekte (sljedbe): Ah kolike, kolike sam u njih doveo pomoću novca i žena… Koliki, koliki postaju moji vjerni prijatelji… po novcu i po ženama… Uzimam ih koliko hoću i vodim ih u svoje kraljevstvo.

4) Kratke, mini-suknje: s kojima hvatam muškarce i žene i ispunjam svoje kraljevstvo (dugi smijeh… obijestan). Kojeg li zadovoljstva… kojeg li veselja.

5) Televizija: …Ah, televizija… to je moj aparat; ja sam ga izumio… da razorim pojedine duše i obitelji:… Rastavljam ih, rastačem ih sa svojim programima: dovitljivim, oštroumnim, pronicavim i prodornim… Uh, televizija je središte privlačenja kojim privlačim i predobivam tolike svećenike, redovnike i redovnice, naročito u sitnim satima, i time ujedno postižem da više ne mole: hahahahahaha… U jedan čas ja se predstavljam u čitavom svijetu… slušaju me i vide me svi… Veoma dobro mi pomažu moji vjerni sluge, vračari, vještice, gataoci iz karata, gataoci u dlan, astrolozi (gataoci po zvijezdama)… hahaha-hahahahaha…!

6) Diskoteke: … Kako je to lijepo… To su moje zlatne palače kamo privlačim najbolje nade društva, i činim ih svojima, uništavajući njihove duše i tjelesa… Kolike tisuće i tisuće odvodim za sobom pomoću alkohola, droge, seksa… Ah, koje li neprestane žetve… Povjerio sam ih tolikim političarima, mojim vjernim slugama, i posvećenima… Ja sam pravi kralj svijeta a ne vaš Bog, kojega sam ja razapeo.

7) Razvod braka… odvajanje supruga: ja sam to izmislio i zadržavam to kao svoje isključivo vlasništvo… To je jedno od mojih najinteligentnijih otkrića… Tako uništavam obitelj i društvo, gdje mi se klanjaju kao pravom kralju svijeta… Seks… seks… Ne slušajte onog čovjeka raspeta na križu koji vam ništa ne daje… Pravo uživanje dajem vam jedino ja po slobodnom seksu… Moje kraljevstvo je nadasve sloboda u seksualnom uživanju, s čime vladam na zemlji.

8) Pobačaj – abortus… Ubojstvo nevinih: Ah… Hura! Hura! To je bilo moje najljepše i najukusnije iznašašće! Ubijati nevine umjesto krivaca i čovjekoubojica iz mafije! Uništavam čovječanstvo i tako završavaju, još prije rođenja, klanjatelji vašeg krivog Boga… Hura… hura…!

9) Droga: To je najslađa hrana koju pružam na blagovanje mladima da ih učinim ludima… i tako od njih činim što hoću… lopove… ubojice… bludnike… okrutne kao što sam ja… gospodare svijeta… moje službenike.

10) Ali nadasve mi se sviđaju i razveseljavaju me oni biskupi i oni svećenici koji niječu moje postojanje i moje djelovanje u svijetu: … a ima ih veoma mnogo… Ah! Koje veselje, koje veselje za mene… Tako radim mirno i sigurno… Čak i teolozi danas ne vjeruju u moje postojanje… Kako je to lijepo!… Koje li veselje!… I tako ujedno niječu onoga svoga Boga koji je došao da me uništi… Ali ja sam ga pobijedio… pribio sam ga na Križ… Hahahaha…!

Hvale vrijedni su ti svećenici… a još više ti biskupi… i ti teolozi… Svi su to moji vjerni slugani… s njima činim što hoću… Hahahahaha!… Sad su već moji… Vodim ih kamo hoću… obučeni su kao grobari… trajno s cigaretom u ustima… namirisani kao gizdelini (kicoši)… u potrazi za lakim (brbljavim) ženicama… s automobilom po posljednjoj modi… puni novaca… bune se protiv dogmi svojega krivoga Boga… i lažne Crkve onog Raspetoga, koji je moja žrtva… To su najsigurniji vojnici mojega kraljevstva, koje ih je puno, puno… Po njima unosim zbrku i pomutnju u narod, koji se sve više udaljuje od krivoga Boga… i vodim ih u moje kraljevstvo mržnje i vječnog očaja… Zauvijek sa mnom, sa mnom… Hahahahahaha!

Kolike li sam od njih uspio upisati u moje sekte… namamljene mojom karijerom i mojim novcem… Kupujem ih veoma lako… jer sam konačno uspio da više ne ljube onoga svoga krivoga Boga, niti onu Ženu koja misli da me je pobijedila…!»