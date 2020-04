KATOLIČKI TEOLOG OTKRIO TAJNU BOŽJE HRANE I PORUČIO: Pročitaj ako si katolik!

Autor: Vjera

A što će se tek dogoditi s onima koji odbiju Žig Zvijeri? Kako će jesti i piti ako neće moći kupovati ni prodavati?

Poznati katolički teolog, karizmatski evangelizator, novinar i pisac, Dražen Bušić u tekstu kojeg donosimo otkriva tajnu mane u današnjem vremenu. TAJNA MANA ZA TEBE I MENE! Svakako pročitajte ako ste katolik!, naziv je teksta objavljenog na Bušićevoj mrežnoj stranici, ovdje.

– Jesmo li mi sada protestanti kad nemamo Misu“, pitao me prijatelj za vrijeme jednog od naših dugih telefonskih corona razgovora. To me odmah asociralo na propovijed koju pripremam za youtube ovih dana, ali koju nikako da snimim jer mi je lakše pisati nego propovijedati u praznoj molitvenoj sobi. Znam da bi to gledali mnogi, ali opet, kako prenijeti misao i emocije u takvim uvjetima?! Bude i to uskoro, za sada ću bitne misli iz te propovijedi ubaciti u ovaj tekst.

Dakle, tema te propovijedi je TAJNA MANA. Pitah mog prijatelja, gdje se taj pojam nalazi u Bibliji, a on će: „U Apokalipsi“. Priznaje da nije bio siguran već je nasumce pogodio, znajući da ovih dana stalno brijem na Apokalipsu. Da, al’ ne samo ovih dana već intenzivnije kojih pet godina od kako sam počeo raditi na knjizi Apokalipsa – rat za duše. Kaže mi frend da baš i ne čita zadnju biblijsku knjigu jer mu još nije otkrivena. Mali savjet. Ako se i vama čini da vam nije otkrivena molite Duha Svetoga za otkrivenje, što uostalom i znači grčka riječ apokalipsa. Pročitajte ju barem tri puta od početka do kraja po principu lectio divine, što znači sporo uz molitvu i pokoji komentar koji se nalazi na kraju svake Biblije. Vjerujem da ćete se zaljubiti u tekst ove knjige i da ćete se na njega ponovo vraćati, uvijek s malo dubljom spoznajom o čemu se tu zapravo radi. A radi se o duhovnom boju između Boga i Njegova neprijatelja, o spasenju duša i kazni, o Drugom Isusovom dolasku. A sve počinje s tipovima crkava i varijantama apostazija gdje sam Isus Krist progovara anđelima, čitaj biskupima spomenutih crkava, koji su dopustili otklon od poruke Evanđelja i zagađenje duha. Samo jedna crkva je prošla bez kritike Sina Božjega, a to je misionarska crkva, ona koja vjerno vrši volju svoga utemeljitelja, a to je evangelizacija i širenje Crkve u sili Duha Svetoga. Vjerujem da je ovo svima jasno, slikovito, bez duhovnih rebusa i zagonetki. Dalje od toga u ovom članku niti ne želim ići. Tu se nalazi i naš neobični, možda ipak pomalo zagonetni pojam TAJNA MANA.

Što bi to bilo, o čemu je riječ? Prije svega da podsjetim da je mana za vrijeme putovanja izraelskog naroda kroz pustinju do Obećane zemlje bila (s)tvarna hrana kojom su se hranili gotovo 40 godina. Tu hranu su jeli i mladi i stari. Imala je okus medenog kolačića, a u sebi je sadržavala sve potrebne tvari: vitamine, minerale, vlakna, masti i sve ostalo za rast i normalno funkcioniranje organizma. Bila je to tajna hrana s Neba u kojoj Crkva prepoznaje prasliku Euharistije: Tijelo i Krv Gospodinovu koji na oltar dolaze, opet s Neba, po zazivu Duha Svetoga i rukama svećenika. Jednako se događa u Katoličkoj crkvi, Pravoslavnoj crkvi i nekim dijelovima Anglikanske crkve gdje se očuvala apostolska sukcesija. U Crkvama i crkvenim zajednicama reformacijske baštine, sveta Misa ne postoji. Protestanti imaju Večeru Gospodnju, neki redovno svake nedjelje, a neki povremeno. Iako mnogi od njih ovom obredu pristupaju vrlo ozbiljno, prevladava mišljenje da su kruh i vino tek simboli Kristove prisutnosti dok liturgijske Crkve ispovijedaju Kristovu stvarnu prisutnost u Euharistiji. Prijateljevo pitanje, pomalo šaljivo, ali opet vrlo ozbiljno, išlo je u tom smjeru. Ne pričešćujemo se kao niti protestanti koji se nikako ne pričešćuju na naš način, ali smo (ipak) živi baš kao i oni. Točno je da nismo umrli istoga trena kad smo se prestali pričešćivati, ali se sada možemo pitati koliko je Božjeg života u nama jer Isus je rekao:

„Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.“ (Iv 6,53-58)

Bio je ovo tvrd govor kojega neki od Isusovih suvremenika nisu mogli razumjeti. Čak su ga neki od učenika i napustili. Zanimljivo je da to piše u Ivanu 6,66. Broj 666 prema Bibliji je broj nesavršenosti i broj čovjeka. To je drugim riječima broj ljudske ograničenosti i mudrovanja bez Boga. Ovi učenici koji više nisu išli za Isusom poveli su se za svojim ljudskim, ograničenim razmišljanjem i tako se udaljili od Izvora Života. Isto se događa i danas onima koji svojim ljudskim mudrovanjem ograničavaju Isusovu riječ i obećanje da će biti s nama u posvećenom kruhu i vinu. Euharistija je prva tajna mana, nekima jednostavno skrivena ili neshvatljiva. Idemo dalje.

Ali što ćemo sada kad nam je onemogućeno da pristupamo stolu Gospodnjem i primamo pričest? Kako se sada pričestiti? Neki spominju ‘duhovnu pričest’ u čemu prepoznajem neutaživu glad za Gospodinom. Ima više molitava za ‘duhovnu pričest’ i vrlo su lijepe. Pa ipak, niti jedna ne može zamijeniti pravu pričest za vrijeme svete Mise. Kako se onda duhovno hraniti za vrijeme corone? Ono što mi katolici rjeđe činimo, a sadrži Božju hranu je Riječ Gospodnja. Isti Isus koji je rekao: „Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko“, rekao je i: „Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta“ (Mt 4,4). Tako je druga tajna mana Riječ Božja – Biblija.

Neki imaju problem s praćenjem Mise preko radija i televizije. Da budem iskren, i meni je to problem, ali ipak pratim barem dva puta tjedno. Slušam Riječ i primam je kao tajnu manu za duh, dušu i tijelo. Kad je vrijeme pretvorbe, na daljinu prikazujem nakane i vjerujem da ih Gospodin na neki otajstveni način prima i uslišava, a na kraju Mise vjerom primam blagoslov koji dolazi po službeniku Crkve (svećeniku, biskupu). Blagoslov je treća tajna mana.

Četvrta tajna mana je sila Duha Svetoga koju primam kroz osobnu molitvu, a koja je u mojoj praksi vrlo kalorična. Ima tu svega, od slavljenja i jezika do duhovnog boja, zagovaranja, razmatranja i krunice. „Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u Silu odozgor“ (Lk 24,49). Ovo smo pozvani činiti svakodnevno jer nam svakodnevno treba Sila Duha Svetoga, za posvećenje i služenje.

Idemo sada napokon u Otkrivenje 2,17 gdje piše: „Tko ima uho, neka čuje što Duh govori crkvama! Pobjedniku ću dati sakrivene (tajne) mane…“ Prema Otkrivenju pobjednik je svaki koji ostane uz Krista unatoč kušnjama koje već jesu ili će tek zadesiti svijet. Prema nekim proroštvima koja osobno držim autentičnima, u posljednje će vrijeme biti nevolja kakve nije bilo od postanka svijeta. Ova corona epizoda je tek mali dio toga i moguće uvertira u mnogo veća zla. Zamislite samo kako će to biti kad kršćani i drugi slobodoumni, ali savjesni ljudi odbiju žig zvijeri bez kojega nitko neće moći ništa kupiti ili prodati? Kako ćemo se tada hraniti, kako ćemo preživjeti za vrijeme tog zdravorazumskog, vjerskog i građanskog neposluha? Neki će imati rezerve, neki vlastitu poljoprivredu, ali neki ništa od toga. U vremenu mraka i vladavine antikrista skrivati ćemo se po skloništima i preživljavati od čega? Sigurno pogađate! Od tajne, sakrivene mane koja će dolazit doslovno s Neba, iz duhovnih prostora kao što je to bilo za vrijeme putovanja Izraelaca prema obećanoj Zemlji. Ovo će prema Otkrivenju trajati 3,5 godine: „No Ženi bijahu dana dva velika krila orlujska da odleti u pustinju, u svoje sklonište gdje se, sklonjena od Zmije, hrani jedno vrijeme i dva vremena i polovicu vremena.“ Žena je Marija, ali i Crkva (naši prezbiteri i mi) koja će biti čudesno hranjena za vrijeme vladavine mraka. To je peta tajna mana. Vjerujem da će se u to doba slaviti tajne Euharistije po kućama i skloništima i da će to biti čudesne proslave Božjega života i sile.

Ovih dana fokus mi je na ovim stvarima, a manje na dnevnim događanjima. Ponekad pogledam vijesti, pokušavam pratiti vjerske medije, ali mi ne ide. Probao sam osluškivati govor Duha, ali ga nisam čuo. Nikako da se začuje doboš kojim se daje na znanje objava proročke Božje riječi, nikako da se začuje truba koja poziva na duhovni boj, u kojemu već jesmo, ali toga nismo svjesni. Svugdje samo mlakost i neka svjetovna nada da će sve ovo proći i da ćemo se vratiti svojim životima, ma kako god jadni bili. A baš u Otkrivenju Isus kaže da sve čini novo, i novo Nebo i novu Zemlju. Čini mi se da kao kršćani uopće nismo spremni na ništa novo a kamoli sve novo, a jasno je i radi čeka. Kristova zaručnica u Hrvatskoj uglavnom nije shvatila što znači okititi se za svog zaručnika, očekivati Ga u dugim noćnim bdjenjima, postiti, moliti, kukati, zapomagati, kajati se i udarati u grudi, pa i kamenom ako treba, za grijehe naše i naših predaka. Neki bi rađe, kako kažu, da sve ovo prođe da se možemo vratiti ponovo na ustaše i partizane. Da, na to ćemo se vraćati sve dok se ne izmoli milost pomirenja i iscjeljenja hrvatskog bića, iako šaljivdžije misle na dnevnopolitička prepucavanja, a ne na ovo što sam rekao. Uglavnom, vrijeme je da se trgnemo. U konačnici, da se obratimo pa nam Gospodin dadne i probuđenje širih masa. Podigni Gospode među nama neustrašive proroke i pastire, pomaži nas silom, pohodi nas i obaspi tajnom manom iz nebesa! Dođi Gospodine Isuse!

„Neka milost Gospodina Isusa bude sa svima! Amen.“ (Otkrivenje 22,21)

Autor: Dražen Bušić