Kardinal kriknuo muškarcima svijeta: MUŠKARAC KOJI OVO UČINI, NEPOBJEDIV JE!

Autor: Vjera

Razlog svih kriza i zla u svijetu je što ne činimo ovo...

Ljudi na Zapadu žele biti samostalni. Ne ovisiti o nikome. Mnogi vjeruju da je to su suprotnosti s njihovim dostojanstvom. Mislimo da znamo gdje idemo. Sad mnogi traže obnovu crkve, ali… rekao je afrički kardinal Sarah između ostalog u predavanju održanom nakon izgaranja crkve Notre Dame u Parizu, gdje je ovu crkvu kao građevinu povezao s padom Crkve na Zapadu.

Ja vam bez oklijevanja kažem: Želite obnoviti Crkvu? Onda morate na koljena! Želite opet graditi ovu prekrasnu katedralu? Idi na koljena. Katedrala je mjesto gdje ljudi kleče. Katedrala je mjesto gdje je Bog prisutan u Presvetom Oltarskom Sakramentu. Naš najvažniji zadatak na ovom svijetu je otkriti to. Gubitak vjere u tu istinu, u prisutnost Boga u crkvama, uzrok je svih kriza i požara koje sada tetura na ovaj svijet i na Crkvu.

Mi trebamo vjernike. Svijet umire jer nema vjernika. Crkva je spržena jer nema vjernika. Nedostaje nam ljudi koji padaju na koljena, i pomole se: Oče otkloni ovu čašu od mene! Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!

Nećemo moći ponovno razumjeti dostojanstvo ljudi, svakog čovjeka ako ne prepoznajemo veličanstvo Boga. Tek kad to spozna čovjek je velik i plemenit, ako pada na koljena pred Bogom. Velik čovjek je ponizan i skroman čovjek – čovjek klečala. Moji prijatelji, ako se ponekad izgubi srce u ovom moćnom svijetu podsjećam van – nitko vam ne može oduzeti slobodu ako kleknete pred Boga.

Ja vam kažem: Muškarac koji kleči moćniji je od sveg svijeta. On je zadnja obrana protiv zloće i ludila ljudi. od muškarca na koljenima drhti Sotona u svoj svojoj oholosti.

Svi vi koji ste u očima ljudi mali i nemoćni i neutjecajni ali znate kleknuti pred Bogom, ne bojte se, nepobjedivi ste. Svojim klečanjem sprječavate da vas svijet uništi.

Vi kršćani trebate biti novi sveci i mučenici, vaši narodi jaukaju. Vaše zemlje želju z Kristom. Nemojte ih razočarati. Crkva vjeruje u nas.

Mislim da smo na prekretnici u povijesti Crkve. Crkva treba duboku, radikalnu reformu koja mora svoj početak imati u promjeni života svećenika. To je služba svetosti. Crkva je sveta. Naše brige i grijesi sprječavaju da se svetost širi. Maknimo te terete sa sebe. Uvjeren sam da su sveci oni koji mijenjaju povijest. Sve strukture će nestati ali sveci ostaju. Kad Bog zove on traži radikalnost. Postupati sveto iz korijena. Dragi prijatelji mi nismo pozvani biti osrednji kršćani!

Ne, Bog poziva cijelo naše biće, on zahtijeva potpunu predaju, sve do mučeništva naših tijela i naše duše! On nas poziva na svetost: „Budite sveti, jer sam ja Gospod, Bog tvoj, svet” (Lev 19,2)

Izvadak iz predavanja 25. svibnja 2019. u Parizu