JEDINA PORUKA BOGA OCA PRIZNATA OD CRKVE: Ovo Bog govori čovječanstvu…

Autor: Vjera

Objasnio zašto je došao na svijet

Mnogo je priznatih poruka Isusa i Marije, ali samo je jedna i jedina priznata poruka Boga Oca! Naime, Majka Eugenija Elizabeta Ravasio imala je objave Boga Oca i to je jedina privatna objava osobno od Boga Oca koja je priznata autentičnom od Crkve, nakon deset godina najstrožih ispitivanja. Poruku je ovoj svetici Bog Otac izrekao na latinskom jeziku, iako joj je taj jezik kao neobrazovanoj redovnici bio stran. Poruke Boga oca djeci su prekrasne, milosrdne, pune ljubavi i strpljenja i jasno ocrtavaju ljubav iz koje smo stvoreni i ljubav za koju smo stvorenu.

Poruka Boga Oca dušama u smrtnom grijehu

Bog Otac govori Majci Eugeniji: ‘Što se tiče vas, duše u stanju grijeha ili vi koji odbacujete vjerske istine, u vas neću moći ući; međutim, bit ću vam blizak jer nikada ne prestajem dozivati vas, pozivajući vas na čežnju za primanjem blagodati koje donosim, kako biste vidjeli svijetlo i bili očišćeni od grijeha.

Katkad vas gledam i osjećam sućut za vaše nesretno stanje. Katkada vas promatram s ljubavlju kako bih vas ohrabrio da se predate privlačnosti milosti. Proveo sam dane, katkada godine, u blizini nekih duša kako bi osigurao njihovu vječnu radost. One ne znaju da sam Ja ondje i da ih čekam, zovući ih svakog časa. Ipak, nikada ne posustanem i uvijek osjećam radost u njihovoj blizini, stalno se nadajući kako ćete se jednog dana vratiti svome Ocu i barem Mi prikazati nekakav čin ljubavi prije svoje smrti’.

Vrijeme istječe

‘Slikar se raduje promatrajući sliku koju je naslikao. Na isti način Moja je radost i veselje doći među ljude, remek djelo Mojega stvaranja!

Vrijeme istječe. Želim da ljudi što je brže moguće spoznaju da ih Ja ljubim te osjećam veliku radost kada sam među njima te kada razgovaram s njima, poput oca sa svojom djecom’, rekao je Bog Otac.

U još jednoj poruci Bog Otac ističe milosrđe i ljubav iznad svega:

‘Upravo sam otvorio izvor živuće vode koji nikada neće presušiti od sada pa do svršetka svijeta. Dolazim k vama, Mojim stvorenjima, da otvorim Svoja očinska prsa napunjena ljubavlju za vas, Moju djecu. Želim da budete svjedoci Moje neiscrpne i milostive ljubavi. Meni nije dovoljno samo da vam pokažem Svoju ljubav; želim otvoriti Svoje Srce vama, odakle će okrjepljujuće vrelo istjecati i gdje će svi ljudi utažiti svoju žeđ. Tada će uživati u radosti koju nisu upoznali do tada jer su bili pritisnuti pretjeranim strahom koji su imali o Meni, njihovom nježnom Ocu.’

Otac želi ljubiti

‘Već sam ti rekao, te ponavljam; ne mogu dati Svoga voljenoga Sina još jednom da bi dokazao Svoju ljubav za ljude! Ja sada dolazim među njih kako bi ih volio i kako bi im obznanio tu ljubav, preuzimajući njihovu sliku, njihovo siromaštvo. Gledaj, sada odlažem na stranu Svoju krunu i svu Svoju slavu kako bi preuzeo izgled običnoga čovjeka!’

Preuzevši izgled običnog čovjeka odlažući Svoju krunu i Svoju slavu na Svoje Noge, uzeo je globus svijeta držeći ga kod Svog Srca, podržavajući ga s Svojom lijevom Rukom. Tada je sjeo do mene. O Njegovom dolasku i izgledu u kojem se udostojao obznaniti se te Njegovoj ljubavi mogu reći samo par riječi. U svom neznanju ne znam kakvim riječima opisati ono što mi je otkrio. Rekao je:

Mir i spasenje ovoj kući i cijelom svijetu!

Neka Moja moć, Moja ljubav i Moj Duh Sveti dotaknu ljudska srca tako da se cijelo čovječanstvo obrati k spasenju i dođe k svome Ocu koji ga traži kako bi ga ljubio i spasio!

Zašto je došao na svijet?

Ovo je stvarni razlog Mojega dolaska:

1. Dolazim izgnati pretjerani strah koji Moja stvorenja imaju o Meni i kako bih im pokazao kako je Moja radost u tome da budem spoznat i voljen od Moje djece, to jest od svih ljudi, sadašnjih i budućih.

2. Dolazim donijeti nadu ljudima i narodima. Koliki su je već davno izgubili! Ova nada dat će im život u miru i sigurnosti, služeći u korist njihovoga spasenja.

3. Dolazim se obznaniti onakvim kakav jesam, kako bi čovječje povjerenje poraslo zajedno s njegovom ljubavlju za Mene, njihovoga Oca. Imam samo jednu brigu; čuvati sve ljude i voljeti ih kao Svoju djecu.

Slikar se raduje promatrajući sliku koju je naslikao. Na isti način Moja je radost i veselje doći među ljude, remek djelo Mojega stvaranja!

Vrijeme istječe. Želim da ljudi što je brže moguće spoznaju da ih Ja ljubim te osjećam veliku radost kada sam među njima te kada razgovaram s njima, poput oca sa svojom djecom.

Ja sam Vječni Otac; kada sam bio sam, već sam mislio upotrijebiti svu Svoju moć kako bi stvorio biće na Svoju sliku. Ali prvo je moralo doći do materijalnog stvaranja, kako bi ta bića mogla pronaći sredstva za život; tada sam stvorio svijet. Napunio sam ga sa svim stvarima za koje sam znao da će biti potrebne čovjeku: zrak, sunce i kiša, te mnoge druge stvari za koje sam znao da su potrebne za život. Na kraju stvoren je čovjek! Bio sam zadovoljan svojim djelom. Čovjek je zgriješio, ali upravo se tada iskazalo Moje beskrajno milosrđe. U Starome Zavjetu stvorio sam i odabrao proroke koji su živjeli među ljudima. Njima sam kazivao Svoje želje, Svoje žalosti i Svoje radosti, kako bi ih svima objavili.

Što je zlo više raslo, to Me Moja dobrota više požurivala da se objavim ispravnim dušama kako bi one mogle prenijeti Moje zapovjedi onima koji su stvarali nered. Katkada sam zbog toga bio primoran biti strog kako bi ih prekorio, ne da ih kaznim – to bi učinilo samo štetu, već kako bi ih udaljio od poroka i priveo ih k njihovom Ocu i njihovom Stvoritelju kojega su zaboravili i zanemarili u njihovoj nezahvalnosti. Kasnije je zli osvojio ljudska srca u tolikoj mjeri da sam bio primoran poslati nedaće na svijet kako bi očistio čovjeka kroz patnju, razaranje njihovog vlasništva ili čak njihovu smrt. To je bio Potop, uništenje Sodome i Gomore, ljudski rat protiv čovjeka.

Uvijek sam želio ostati u ovom svijetu među ljudima. Tako da sam tijekom Potopa bio blizu Noe, jedinoga ispravnoga čovjeka tada. U dugim nedaćama uvijek sam pronalazio pravedna čovjeka s kojim sam mogao ostati, kroz njega Ja sam živio među ljudima toga vremena i uvijek je bilo tako.

Zbog Moje beskrajne dobroti prema čovječanstvu svijet je često bio pročišćavan od svoje pokvarenosti. Nastavio sam odabirati pojedine duše s kojima sam bio zadovoljan jer sam kroz njih mogao biti zadovoljan Svojim stvorenjima, ljudima.

Obećao sam svijetu Mesiju. Učinio sam sve što sam mogao kako bih pripremio Njegov dolazak, objavljujući Sebe u slici koja Ga predstavlja, čak tisućama godina prije Njegova dolaska!

Tko je taj Mesija? Otkud će doći? Što će učiniti na zemlji? Koga On predstavlja?

Mesija je Bog. Tko je Bog?

Bog je Otac, Sin i Duh Sveti.

Otkud On dolazi ili bolje, tko je Njemu naredio da dođe među ljude?

To sam učinio Ja, Njegov Otac, Bog. Koga On predstavlja na zemlji?

Svojega Oca, Boga. Što će On učiniti na zemlji? On će obznaniti Boga Oca i učiniti ga voljenim. Nije li On rekao:

Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega? Lk 2,49

Došao sam samo kako bi izvršio volju Oca svoga

Štogod zatražite od Oca u moje Ime, dat će vam

Ovako ćete se Njemu moliti: “Oče naš, koji jesi na nebesima…”, i drugdje, budući da je došao slaviti Oca i obznaniti ga ljudima, On reče:

Tko je vidio mene, vidio je i Oca

Ja sam u Ocu i Otac je u meni

Nitko ne dolazi Ocu osim po meni»

Tkogod je sa mnom, i s mojim Ocem je.

Spoznajte ljudi da sam kroz cijelu vječnost imao samo jednu želju: da Me ljudi spoznaju i vole. Želim ostati zauvijek s njima.

Želite li istinski dokaz moje želje koju sam upravo izrazio?

Zašto sam zapovjedio Mojsiju da izgradi šator i kovčeg saveza, nego da dođem i prebivam kao Otac, brat i bliski prijatelj sa Svojim stvorenjima, ljudima? To je bila Moja gorljiva želja. Unatoč svemu, oni su Me zaboravili i uvrijedili bezbrojnim grijesima. Predao sam Mojsiju Svoje zapovijedi kako bih ih podsjetio na Boga, njihovog Oca i Njegovu jedinu želju da ih spasi. Morali su poštivati zapovijedi i time se sjetiti svoga bezgranično dobroga Oca koji se uvijek brine za njihovu sadašnjost i vječno spasenje.

Sve je to zaboravljeno i ljudi su potonuli u zablude i strah smatrajući da je preteško slijediti zapovijedi koje sam im predao preko Mojsija. Izmisli su druge zakone kako bi ih lakše održavali u suglasnosti sa svojim hirovima. Malo po malo, u pretjeranom strahu kojeg su imali od Mene, sve su Me više zaboravljali i nagomilavali uvrede protiv Mene.

Međutim Moja ljubav za te ljude, Moju djecu nije se nikada uistinu ugasila. Kada sam uvidio da Me niti patrijarsi niti proroci nisu mogli učiniti spoznatim i voljenim od ljudi odlučio sam doći Osobno.

Ali kako sam mogao doći među njih? Jedino sam mogao doći Osobno, u Svojoj drugoj Osobi Svoga božanstva.

Hoće li Me prepoznati? Hoće li Me slušati?

Ništa u budućnosti Meni nije bilo sakriveno; odgovorio sam si sam na ova dva pitanja:

Neće se obazirati na Moju prisutnost, iako će biti blizu Mene. Kroz Mojega Sina oni će sa Mnom okrutno postupati, unatoč svemu dobru što će On učiniti za njih. Kroz Mojega Sinu oni će Me vrijeđati svojim riječima, pribit će Me na križ kako bi Me ubili.

Hoću li stati zbog toga? Ne, Moja je ljubav za Moju djecu, ljude, prevelika. Nisam se ondje zaustavio. Shvatite da sam vas volio više nego Svoga ljubljenog Sina ili bolje rečeno samoga Sebe.

Ovo što vam govorim, toliko je istinito da ako bi i jedno od Mojih stvorenja bilo dostatno da nadoknadi grijehe ostalih ljudi životom i smrću sličnim onome Mojega Sina, Ja bih oklijevao. Zašto? Jer bih iznevjerio Svoju ljubav kada bih bio učinio da voljeno stvorenje pati umjesto da Ja patim, u Svojem Sinu. Nikada ne bih želio da Moja djeca pate.

Ovo je u kratko priča Moje ljubavi do Mojega dolaska među ljude u Mojem Sinu. Većini ljudi su poznate sve ove stvari, ali ipak ne uspijevaju uhvatiti bit; ljubav je vodeće načelo u svemu!

Da, ljubav je. To vam želim naznačiti. Ova ljubav je sada zaboravljena. Želim vas podsjetiti na nju kako biste naučili spoznati Me onakvoga kakav jesam, kako ne bi ste bili poput robova, prestrašeni od Oca koji vas toliko voli.

Potpunu poruku Boga Oca, kao i iskaz A. Caillota, grenobelskog biskupa, pročitajte OVDJE.