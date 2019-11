IZVANREDAN POZIV! Vidjelica iz Akite nakon 46 godina primila poruku anđela! Rečeno joj je da OVO hitno kaže svijetu!

Anđeo joj je rekao da ovu poruku hitno prenese svijetu!

Katolički radio WQPH EWTN izvijestio je da je primio novu poruku od sestre Agnes Sasagawa, redovnice, koja je primala poruke Gospe od Akite u Japanu, odobrene od strane Katoličke crkve.

Sestra Agneza sada ima 88 godina i pati od brojnih zdravstvenih tegoba, uključujući slomljena rebra i tumor na vratu (koji je nedavno čudesno izliječen), napominju iz radiopostaje. Sestra Agneza zamolila je da se ova poruka proširi po svijetu. Naime, zadnje javljanje Gospe od Akite ovoj redovnici zbilo se 13. listopada 1973. godine, prije 46 godina.

Urednici su objavili sadržaj nove poruke, ovog puta od njezinog anđela čuvara.

U nedjelju 6. listopada 2019. oko 3. 30 anđeo joj je pristupio i rekao: “Dobro je da ovo svima kažeš: pospite se pepelom i molite pokorničku krunicu svaki dan. A ti (govori osobno sestri Sasagawi) moraš postati kao dijete i svaki dan prinositi žrtvu.

Iako u početku nije znala hoće li proširiti ovu privatnu poruku, dva dana nakon toga, dakle 8. listopada primjetila je da je u 1. čitanju na svetoj misi bilo Jonino proročanstvo koje poziva svijet upravo na ono što joj je anđeo rekao!





Tada je odlučila poruku poslati svijetu, pa iako je riječ o privatnoj poruci koja ne obvezuje na vjerovanje (ali ni ne zabranjuje), odlučila je prepustiti dušama da sami odluče hoće li se odazvati.

Ovo je čitanje (Jona 31-10) koje smo slušali dva dana nakon upozoravajuće poruke koju je primila sestra Agnes zamoljena da ju kaže svijetu:

‘Riječ Jahvina dođe Joni drugi put: »Ustani«, reče mu, »idi u Ninivu, grad veliki, propovijedaj u njemu što ću ti reći.« Jona ustade i ode u Ninivu, kako mu Jahve zapovjedi. Niniva bijaše grad velik do Boga – tri dana hoda. Jona prođe gradom dan hoda, propovijedajući: »Još četrdeset dana i Niniva će biti razorena.« Ninivljani povjerovaše Bogu; oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najvećega do najmanjega.

Glas doprije do kralja ninivskoga: on ustade s prijestolja, skide plašt sa sebe, odjenu se u kostrijet i sjede u pepeo. Tada se po odredbi kralja i njegovih velikaša oglasi i objavi u Ninivi: »Ljudi i stoka, goveda i ovce da ne okuse ništa, ni da pasu, ni da vodu piju. Nego i ljudi i stoka da se pokriju kostrijeću, da glasno Boga zazivlju i da se obrati svatko sa svojega zlog puta i nepravde koju je činio. Tko zna, možda će se povratiti Bog, smilovati se i odustati od ljutoga svog gnjeva da ne izginemo?«

Bog vidje što su činili: da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio i ne učini.’

Posljednja poruka Gospe od Akite na koju nismo obraćali pažnju

Godine 1973. 13. listopada, sestra Agnes dobila je posljednju poruku od Gospe, vrlo sličnu onoj trećoj tajni Fatime, a to je potvrdio i kardinal Ratzinger koji je rekao da je ova posljednja poruka iz Akite u suštini ista kao treća poruka koju je Gospa rekla u Fatimi. Kardinal Ratzinger je tada bio na čelu kongregacije za nauk vjere.

Napominjemo da poruka poziva na isto ono što je anđeo pozvao svijet, prije nekoliko dana!

Djevica Marija je u ovoj poruci rekla sestri Agnes:

„Moja draga kćeri, slušaj dobro što ti imam za reći. Informirat ćeš svog nadređenog. Kao što sam ti rekla, ako se ljudi ne pokaju i ne postanu bolji, Otac će nanijeti užasnu kaznu na cijelo čovječanstvo. To će biti kazna veća od potopa, kakva još nije bila viđena. Vatra će padati s neba i uništit će veliki dio čovječanstva, dobre i zle, ne pošteđujući ni svećenike ni vjernike. Preživjeli će biti toliko opustošeni da će zavidjeti mrtvima. Jedino oružje koje će vam ostat će biti krunica i znak koji će ostaviti moj Sin. Svaki dan recitiraj molitvu krunice. S krunicom moli za papu, biskupe i svećenike. Djelovanje Đavla će prodirati čak i u Crkvu na takav način da će se kardinali suprotstavljati kardinalima i biskupi će biti protiv drugih biskupa. Svećenici koji me časte bit će prezreni i protivit će im se subraća … crkve i oltari bit će opustošeni; Crkva će biti puna onih koji prihvaćaju kompromise i demon će pritisnuti mnogo svećenika i posvećenih duša da ostave službu Božju. Demon će biti posebno neumoljiv protiv duša posvećenih Bogu. Misao na gubljenje toliko mnogo duša je razlog moje tuge. Ako grijesi postanu brojniji i teži, neće više biti oprosta za njih. Hrabro, reci svom nadređenom. On će znati kako potaknuti svakoga od vas da molite i ostvarite djela zadovoljštine. Biskup Ito je taj koji vodi tvoju zajednicu. Moli jako puno molitvu krunice. Ja sam još uvijek u stanju spasiti vas od kazne koja dolazi. Oni koji stave svoje pouzdanje u mene bit će spašeni.“

Smiluj nam se Gospodine po svome milosrđu!