Izmoli ovu kratku molitvu i primi izljev Duha Svetog!

Donosimo vam predivnu molitvu za izljev Duha Svetog, kako bi ste svakodnevno mogli hoditi u Njegovoj prisutnosti, vršiti volju Božju na zemlji i uživati čudesne plodove djelovanja Duha Svetog; ljubav, radost, mir,strpljivost,velikodušnost, uslužnost, dobrotu, krotkost, vjernost, blagost, suzdržljivost, čistoću.

“Gospodine Isuse, vjerujem da si mi po sakramentu krštenja, potvrde i euharistije već udijelio svoga Duha u punini kao darove. Nekad nisam bio svjestan da boraviš u meni. Sada sam svjestan tvoje prisutnosti i tvoje ljubavi. Isuse, Sine Božji, smiluj se meni grešniku. Prihvaćam te, Gospodine Isuse, u svom srcu i u svom životu. Želim da budeš moj apsolutni Gospodar. Od sada moj život potpuno pripada tebi. Predajem ti se kao svoje Gospodinu i Spasitelju. Svjesno i slobodno prihvaćam sakramente koje sam primio u mladosti možda s nedovoljno volje, vjere u znanja o njihovoj snazi. Molim te da sada obnoviš u meni snagu svih primljenih svetih sakramenata. Oslobodi i otpusti u meni svoga Duha u punini. Udijeli mi novo izlijevanje Duha u dušu. Molim te da u potpunosti oživiš svoga duha u meni. Krsti me u Duhu i vatri svoje ljubavi! Duše Sveti, pokreni se u meni. Od ovog časa uzmi me, promijeni me, koristi se mnome, oblikuj me. Ojačaj u meni ljubav za Isusa. To te molim po zagovoru majke Marije, zaručnice Duha Svetoga.”