Izmoli molitvu za izljev Duha Svetog!

Prednje u duh istine, u oganj Svemogućeg

Donosimo vam predivnu molitvu za izljev Duha Svetog na sebe, kako bi ste svakodnevno mogli hoditi u Njegovoj prisutnosti i tako vršiti volju Božju na zemlji! Molite ju srcem svaki dan jer Duh Sveti je duh istine bez kojeg ne možemo činiti ništa…

“Gospodine Isuse, vjerujem da si mi po sakramentu krštenja, potvrde i euharistije već udijelio svoga Duha u punini kao darove. Nekad nisam bio svjestan da boraviš u meni. Sada sam svjestan tvoje prisutnosti i tvoje ljubavi. Isuse, Sine Božji, smiluj se meni grešniku. Prihvaćam te, Gospodine Isuse, u svom srcu i u svom životu. Želim da budeš moj apsolutni Gospodar. Od sada moj život potpuno pripada tebi. Predajem ti se kao svoje Gospodinu i Spasitelju. Svjesno i slobodno prihvaćam sakramente koje sam primio u mladosti možda s nedovoljno volje, vjere u znanja o njihovoj snazi. Molim te da sada obnoviš u meni snagu svih primljenih svetih sakramenata. Oslobodi i otpusti u meni svoga Duha u punini. Udijeli mi novo izlijevanje Duha u dušu. Molim te da u potpunosti oživiš svoga duha u meni. Krsti me u Duhu i vatri svoje ljubavi! Duše Sveti, pokreni se u meni. Od ovog časa uzmi me, promijeni me, koristi se mnome, oblikuj me. Ojačaj u meni ljubav za Isusa. To te molim po zagovoru majke Marije, zaručnice Duha Svetoga.”