IZ 3. STOLJEĆA: Izmoli najstariju molitvu Mariji za zaštitu!

Autor: Vjera

Najstarija poznata molitva Mariji, majci čovječanstva

Pod obranu se tvoju lat. (Sub tuum) je najstarija kršćanska molitva Mariji, Majci Kristovoj, i Majci našoj. Stoljećima se smatralo da je ova molitva nastala u srednjem vijeku. No, nakon što je 1938. objavljen dio papirusa što ga je 1917. kupila John Ryland Library u Manchesteru, stručnjaci su utvrdili da ova molitva zaštite Mariji potječe iz 3. stoljeća poslije Krista. To je prva poznata molitva Mariji u kojoj se iskazuje vjerovanje u njezin zagovor pred Sinom Isusom! Papa Franjo je početkom listopada ove godine pozvao cijeli svijet na svakodnevno moljenje ove predivne molitve nakon svete krunice za spas Crkve i čitavog čovječanstva

Pod tvoju se obranu utječemo

Sub tuum sveta Bogorodice!

Ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibli uvijek oslobodi, Djevice slavna i blagoslovljena.

Gospođo naša, Posrednice naša, Zagovornice naša! Sa svojim nas Sinom pomiri, svojemu nas Sinu preporuči, svojemu nas Sinu izruči!