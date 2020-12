Isus u mističnoj objavi redovniku: ‘Otvorite crkve i vidjet ćete ovo’

'Toliko me žalosti što su crkve zaključane'

Knjiga ‘In Sinu Jesu’: “Kad srce govori srcu – dnevnik svećenika u molitvi”, sadrži lokucije koje je (javnosti) anonimni benediktinski redovnik primao od 2007. godine, a duhovni poglavar redovnika smatra ga vjerodostojnim. Inače knjiga ima i imprimatur i nihil obstat, a snažno ga podržavaju kardinal Raymond Burke i mnogi drugi.

U ovoj nevjerojatnoj knjizi Isus kaže ovom svećeniku-redovniku proročki:

“Toliko me žalosti što su crkve zaključane i što danima ostajem sam u tabernakulu. Privukao bih duše k Svom otvorenom Srcu, htio bih da iskuse što je to prebivati ​​u sjaju Moga euharistijskog Lica, dao bih se u intimnom prijateljstvu dušama koje su Meni privučene u Sakramentu Moje ljubavi, ali vi svećenici, pastiri duša, zaboravili ste da je držanje otvorenim svojih crkava sastavni dio vaše svete službe.

Pašio bih duše u Mojoj euharistijskoj prisutnosti, ali vi, nastavljajući zatvarati Moje crkve dušama, frustrirate i proturječite željama Mog euharistijskog Srca. Tuga je na Nebu zbog ovoga. Nije teško držati Moje crkve otvorenima i osigurati duhovne potrebe onih koji bi u njih rado ušli u potrazi za Mojim prijateljstvom. Zapreke nisu one o kojima mislite; prepreka je nedostatak vjere, gubitak vjere u Moju stvarnu prisutnost. Moji će svećenici biti odgovorni za hladnoću i izolaciju koja me je okružila u Sakramentu moje ljubavi. Kako želim vidjeti svoje crkve otvorene! Otvorite vrata Mojih posvećenih kuća i vjerujte Mi da ću ih ispuniti klanjateljima u duhu i istini!

