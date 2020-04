ISUS SE UKAZAO I OTKRIO ZAŠTO NEMAMO MIR: Dao uputu što činiti…

Autor: Vjera

Uistinu, kažem vam: tko god ovo izmoli, tražit će me, naći će me i doći će k meni...

Sv. Mariam Baouardy, mala Arapkinja, karmeličanka, mističarka i stigmatičarka živjela je samo od Duha Svetoga te je prozvana glasnicom Duha Svetoga.

Mariam je na svim mogućim mjestima i u svim mogućim okolnostima zazivala Duha Svetoga. Zazivala ga je svim svojim srcem. Kad god je trebala nešto odlučiti, nešto izabrati ili nešto potaknuti, kad god je trebala riješiti bilo kakav problem, zazvala bi Duha Svetoga.

Dozivala bi ga riječima djeteta: „Dođi, Utjeho moja! Dođi, Radosti moja! Dođi, moj Miru, moja Snago i Svjetlosti moja! Dođi i obasjaj me da nađem Izvor na kojemu ću moći ugasiti svoju žeđ.

Zvala ga je bez prestanka; uistinu je živjela od njega i s njime. Moramo istaknuti kako je Mariam bila posve svjesna kako je ona sama velika neznalica, veća od svih. Bila je potpuno ovisna o svjetlu Duha Svetoga. Ona ne bi mogla ništa spoznati da je Duh Sveti nije prosvjetljivao o Isusu i otajstvima vjere. Zato nikad nije prestajala zazivati Duha Svetoga. Govorila je: „Duh Sveti ništa mi ne odbija, Duh Sveti ništa mi ne odbija.“

Dakle, Mariam je čitavoj Crkvi dala model života u Duhu Svetom. Jednog joj je dana Gospodin dao posebnu uputu, koja vrijedi za cijelu Crkvu.

Isus joj je rekao: “Ako me želiš naći, poznavati i poći za mnom, zazovi Svetoga Duha, Onoga koji je rasvijetlio moje učenike i koji rasvjetljuje sve narode što Ga zazivaju u molitvi.

Uistinu, kažem vam: tko god zazove Duha Svetoga, tražit će me, naći će me i doći će k meni, po Njemu. Nježna će biti njegova savjest, poput poljskog cvijeća; ako onaj što moli bude roditelj, u njihovoj će obitelji zavladati mir; u njihovim će srcima biti mir u ovom i u budućem životu. Vruće želim da razglasiš, da će svi svećenici, koji bi jednom mjesečno slavili sv. Misu na čast Duha Svetoga, time proslaviti Njega, a svi vjernici koji će Ga prisutni u sv. Misi tako častiti, biti će zauzvrat počašćeni od Duha Svetoga; u njihovim će dušama vladati mir i duše im ne će umrijeti u tami. Traže se razne nove pobožnosti, a zaboravlja se tako važna pobožnost Duhu Svetomu. Zato su mnogi u zabludi i muci, nemaju spokoja i svjetla. Ne zaziva se Duh Sveti, kako bi trebao biti zazivan!“

Isus joj predaje ove zazive, koji su, prema svjedočenju njezinih susestara redovnica, neprestano bili na njenim usnama

Duše Sveti, nadahni me.

Ljubavi Božja, sažeži me.

Na pravi put povedi me.

Marijo, Majko moja, pogledaj me.

S Isusom, blagoslovi me.

Od svakog zla, od svake obmane,

od svake pogibelji, sačuvajte me.