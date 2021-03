Isus otkriva svećeniku: Ljudi propadaju jer ne obraćaju pažnju na ovo!

Autor: Vjera

Dao sam vam toliko sredstava za obranu ali...

Otkrivenje Isusa Krista svećenicima i vjernicima po mons. Ottaviu Micheliniju dogodilo se 1975. godine, dok je služio kao dušobrižnik tjelesno hendikepiranih osoba u Modeni. Don Michelini je Kristove poruke primao u svojem srcu i ostavio ih zapisane nakon svoje smrti 1979. godine. Unatoč brojnim upozorenjima na opasnosti i kušnje našeg vremena, mnogi zatvoreni u tami ništa ne žele razumjeti, kazao je.

Poruka Isusa, svećeniku Ottaviu Micheliniju

Iz usta Mudrosti izašla je opomena: ‘Misli na svoj konac, pa nećeš nikada griješiti’ (Sir 7,36).

Duh Sveti je htio pred vaše duše staviti četiri velike istine: smrt-sud-Nebo-pakao!

Realnost smrti je vrlo konkretna o tome neposredno svaki dan stječete iskustvo: jednoga dana doživjet ćete je i osobno. A ipak, sine moj, čini se kao da nije stvarna, jer se zapravo nitko ne brine za to. Živi se više manje veselo kao da se uopće ne mora umrijeti. Tko je taj koji sprečava ljude da razmišljaju o smrti kojoj nitko ne može izbjeći? To je sotona! On je taj, koji ljudsku dušu hvata u zamku sa svojim spletkama i napastima: Sicut leo rugiens, quaerens quem devoret. (Đavao kao ričući lav obilazi, tražeći koga da proždre.)

Bili ste upozoreni! Rečeno vam je da on riče, ali vas ne može ugristi osim ako se dragovoljno ne izložite njegovim napadima. Za tu temu postoji puno svjetla. Sveto Pismo, život Svetaca i Mučenika, povijest je strašnih borbi između čovjeka i kneza tame. Mislite na Tobiju, koji je oslobodio Saru i na tisuće drugih događaja.

Anđeo Čuvar, čovjek nije sam

U tom sukobu nisam htio ostaviti čovjeka sama. Zbog toga što bi borba bila neravnopravna, odlučio sam da svakomu na njegovu stranu dam jednoga Anđela Čuvara, koji je uvijek spreman priskočiti, kada ga se zamoli za pomoć. Nažalost, zbog nevjere samo malo se ljudi utječe njemu. Kako su često moji Anđeli zbog nevjere ljudi prisiljeni na potpunu neaktivnost! Ponekad su prisiljeni povući se da ne budu nazočni krvoproliću, koje čovjek izvodi sam na sebi. Sredstvo za obranu? Ima ih tako puno! Postoje Sakramenti, blagoslovine, molitva. Ali niti jedno sredstvo ne pomaže ako je duša u tami. Nedostatak vjere unosi tamu u duše.

Ako ne činite pokoru …

U ove dane vlada najveća kriza vjere od Stvaranja ljudskoga roda. Život samo formalno, na izgled kršćanski ostavlja mnoge u samoobmani. Mnogi svećenici smatraju da su na pravomu putu, kao što su to vjerovali svećenici, pismoznanci i farizeji za vrijeme moga života na zemlji, u vidljivom čovještvu. U svim vremenima i na svim mjestima borba između Dobra i zla ima istu, nepromjenljivu oznaku. Ako se današnje bezbožno čovječanstvo ne podigne, ne pokuša otkloniti prašinu i dim koji zamračuje njihove duše, najvećim će djelom propasti! Nije moguće poništiti poruge i plitke šale lažnih teologa, neukih i oholih svećenika, ni licemjerno laskanje na svim područjima privatnoga i javnoga života, koje je skrivio čovjek. Reci glasno da je vrijeme odmjereno; reci to glasno kao nekoć Jona: ‘Ako ne činite pokoru, propast ćete!’

Reci glasno, da Bog neće propustiti nekažnjeno njihova ruganja. Reci glasno, da vrijeme tame nije htio Bog nego ljudi sami. Vikni glasno da je moja Majka učinila vrlo mnogo da bi otklonila katastrofu od svijeta. Podsjeti sve na Lurd, Fatimu i mnoga druga Ukazanja, koja su često ugušili upravo oni čija je zadaća bila da to promotre sa više objektivnosti, a manje ljudskoga straha. Oni se boje mišljenja svijeta… U tome je grijeh: nisu stavili na prvo mjesto istinu, nego sebe. Sada oni govore samo o Božjem Milosrđu, a ne o vlastitoj odgovornosti. Hoće li još jednom odbiti Svjetlo, kada se izjasne o ovim Porukama? Želio bih da se svi spase, ali oni pružaju otpor. Oni vole tamu. U nju će propasti. Ali ti se ne trebaš bojati, ostani mi vjeran. Ti si u mom Srcu i tu ti nitko ne može naškoditi. Blagoslivljam te, sine moj. Ostani u Meni i koračaj odlučno naprijed. Ja sam Put kojim mnogi ne žele ići.