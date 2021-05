Isus nam otkriva tajnu molitve Mariji stare 1700 godina! ‘Ta molitva je egzorcizam’

Autor: Vjera

Otkrivena tajna najstarije kršćanske molitve Mariji

Za vrijeme svojih mističnih susreta s Isusom, poljska mističarka Alicja Lenczewska je čula ove riječi: „Susret sa mnom je najvažniji trenutak tvoga dana – njime treba započinjati sve. Tada će biti vremena i mira u srcu. Sve je plod molitve. Kakva molitva, takav život: stanje tvoje duše i tijela i tvoja djel. Sve što god činiš svojim srcem, razumom ili rukama – da bi imalo smisao i vrijednost – mora započeti molitvom i mora završiti molitvom. Koliko si toga dobila od mene za vrijeme molitve, toliko možeš dati – onoga što vrijedi dati – drugomu čovjeku.“ Kada čovjek ne moli tada se „udaljuje od izvora svoga postojanja – bacan je ovamo-onamo i mučen sam od sebe i od drugih, a prije svega od duhovnih sila zla. Iz ruku ne treba ispuštati krunicu i treba mi se klanjati u Presvetom Sakramentu. Ako osjećaš da stižu sotonski napadi, kada te obuzima tama i osjetiš teret na duši, odmah moli Pod obranu se tvoju utječemo, jer je to egzorcizam. Sve započinji molitvom, i nećeš imati problema s vremenom.“

Najstarija kršćanska molitva Mariji

Pod obranu se tvoju lat. (Sub tuum), a koju Isus preporuča kao egzorcizam je najstarija kršćanska molitva Mariji, Majci Kristovoj, i Majci našoj. Stoljećima se smatralo da je ova molitva nastala u srednjem vijeku. No, nakon što je 1938. objavljen dio papirusa što ga je 1917. kupila John Ryland Library u Manchesteru, stručnjaci su utvrdili da ova molitva zaštite Mariji potječe iz 3. stoljeća poslije Krista. To je prva poznata molitva Mariji u kojoj se iskazuje vjerovanje u njezin zagovor pred Sinom Isusom! Papa Franjo je pozvao cijeli svijet na svakodnevno moljenje ove predivne molitve nakon svete krunice za spas Crkve i čitavog čovječanstva

Molitva Sub tuum

Sub tuum sveta Bogorodice! Ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibli uvijek oslobodi, Djevice slavna i blagoslovljena.

Gospođo naša, Posrednice naša, Zagovornice naša! Sa svojim nas Sinom pomiri, svojemu nas Sinu preporuči, svojemu nas Sinu izruči!

O mističarki Alicji Lenczewskoj

Poljska mistikinja Alicja Lenczewska rođena je 1934. u Varšavi, a umrla je 2012. godine, a profesionalni je život provodila prije svega kao učiteljica i suradnica direktora škole u sjeverozapadnom gradu Szczecin. Zajedno sa svojim bratom počela je sudjelovati na sastancima Katoličke karizmatične obnove 1984. nakon smrti njihove majke; 8. travnja 1985. Alicijin se život radikalno promijenio kada je naišla na Isusa koji je stajao pred njom nakon primanja svete Pričesti. Upravo je na taj datum počela snimati svoje mistične dijaloge. Otišavši u penziju 1987. godine, postala je član obitelji Srca ljubavi raspetih, a početne zavjete položila je 1988., a vječne zavjete 2005. godine. Također je bila aktivna u evangelizaciji i organiziranju hodočašća u Italiju, Svetu zemlju i Međugorje. Godine 2010, njezine mistične komunikacije završavaju, dvije godine prije smrti. Objavljeno jev iše od 1000 tiskanih stranica, objava i njezinih izjava o razgovorima s Gospom, Isusom i Bogom Ocem. Objavljeno je posthumano zahvaljujući naporima arhijerejskog biskupa Andžeja Džeke, koji je osnovao teološku komisiju za ocean njenih spisa, a kojima je Imprimatur dodjelio vladika Henryk Wejman. Od svog pojavljivanja u 2015. godini postali su najprodavaniji među poljskim katolicima i svećenstvo ih često citira u javnosti zbog prodora u duhovni život i otkrića koja se tiču ​​suvremenog svijeta.