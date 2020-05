Isus najavio skoru pobjedu tame: ‘Ovo je molitva koju želim da molite u svim životnim okolnostima’

Isus svima želi dati blagoslove ali postoji jedan problem....

Knjiga ‘In Sinu Jesu’: “Kad srce govori srcu – dnevnik svećenika u molitvi”, sadrži lokucije koje je (javnosti) anonimni benediktinski redovnik primao od 2007. godine, a duhovni poglavar redovnika smatra ga vjerodostojnim. Inače knjiga ima i imprimatur i nihil obstat, a snažno ga podržavaju kardinal Raymond Burke i mnogi drugi.

U ovoj nevjerojatnoj knjizi Isus kaže ovom svećeniku-redovniku:

Uskoro ću posvetiti svoje svećenike novim izlivanjem Duha Svetoga na njih. Oni će biti posvećeni kao što su bili Moji apostoli na jutro Pedesetnice.

Njihova će srca biti zapaljena božanskom vatrom ljubavi i njihovoj revnosti neće biti granice. Oni će se okupiti oko Moje Bezgrješne Majke, koja će ih uputiti i po njezinom svemoćnom zagovoru dobiti za njih sve karizme potrebne za pripremanje svijeta – ovog uspavanog svijeta – za Moj povratak u slavi.

Ovo vam govorim ne da bi vas uznemirio ili bilo koga uplašio, već da bi vam dao povoda za neizmjernu nadu i čistu duhovnu radost. Obnova Mojih svećenika bit će početak obnove Moje Crkve, ali ona mora početi kao što je bilo i na Duhove (Pedesetnicu), izlijevanjem Duha Svetoga na ljude koje sam odabrao da budu Moje drugo ja u svijetu, koji uprisutnjuju Moju Žrtvu i primijenjuju Moju Krv na duše siromašnih grešnika kojima je potreban oprost i izlječenje..

Napad na Moje svećeništvo koje se čini da se širi i raste, zapravo je u završnoj fazi. To je sotonistički i đavolski napad na Crkvu Moju Nevjestu, pokušaj da je uništi napadom na većinu njezinih ranjenih službenikaa u njihovim tjelesnim slabostima; ali poništit ću destrukciju koje su oni izvršili i uzrokovat ću da Moji svećenici i Moja “mladenka” Crkva povrate sjajnu svetost koja će zbuniti moje neprijatelje i biti početak nove ere svetaca, mučenika i proroka.

Ovo proljetno vrijeme svetosti u Mojim svećenicima i u Mojoj Crkvi dobiveno je zagovorom Žalosnog i Bezgrješnog Srca moje slatke Majke. Ona neprekidno zagovara za svoje svećeničke sinove, a njezin je zagovor postigao pobjedu nad silama tame koja će zbuniti nevjernike i donijeti radost svim Mojim svetima.”

Snažna molitva koju Isus želi

Poruka od 8. siječnja 2010. posebno je snažna jer Isus daje predivnu molitvu za svakog tko želi neupitno služiti Gospodinu u ovim vremenima:

`Moj Isuse, samo kako Ti želiš,

kada želiš,

i na način na koji želiš.

Tebi sva slava i hvala,

Koji vladaš svim stvarima moćno i slatko,

i koji zemlju ispunjavaš Tvojim mnogobrojnim milostima. Amen`

Moli se na ovaj način i tako ćeš Mi dopustiti da rasporedim i pomaknem Svoju milost i očitujem Moju važnost na svim mjestima i u svim okolnostima vašeg života. Žudim izliti na vas mnonštvo blagoslova..

Tražim samo da mi date slobodu da djelujem prema vama i oko vas i kroz vas, kao što Ja želim.

Kad bi mi više duša dalo tu slobodu da djelujem kako Ja želim.

Moja Crkva bi počela spoznavati proljetno vrijeme svetosti koje je moja goruća želja za njom. Te će duše, cijelom predajom svim odredbama Moje providnosti, biti one koje će upravljati Mojim kraljevstvom mira i svetosti na zemlji.

Pogledajte Moju najčišću majku; ovo je bio njen put i to je bio njezin život – ništa osim Moje volje i volje Oca mojega, u potpunoj pokornosti Duhu Svetomu. Oponašajte je i tako ćete i vi unijeti Moju prisutnost u svijet koji me čeka.”

