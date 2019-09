Isus je objavio svećeniku upozorenje svijetu: EUROPA ĆE IZGORJETI U JEDNOM SATU!

Autor: Vjera

Iako je ovaj trenutak prorokovan mnogim misticima, nitko ne obraća pažnju

Otkrivenje Isusa Krista svećenicima i vjernicima po mons. Ottaviu Micheliniju dogodilo se 1975. godine, dok je služio kao dušobrižnik tjelesno hendikepiranih osoba u Modeni. Don Michelini je Kristove poruke primao u svojem srcu i ostavio ih zapisane nakon svoje smrti 1979. godine. Mistične porukeIsusa Krista ovom svećeniku brojna su upozorenja na opasnosti i kušnje našeg vremena, a poruka koju vam donosimo govori o trenutku Pravednosti i Milosrđa koje će zahvatiti svijet, a taj trenutak prorokovan je i brojnim misticima i svecima prije, samo što rijetki obraćaju pažnju:

Isus govori:

Sotona hoće razaranje Crkve

Čovječanstvo danas griješi odričući se Boga. Na križu sam čovječanstvu iz moga otvorenoga Srca darovao Crkvu. Od toga trenutka sotona i njegove legije kuju novi plan. Oni hoće razoriti Crkvu, moje Mistično Tijelo. On umišlja da je ubio Glavu. To je borba koja traje već 2000 godina. Crkva nije poduzela potrebne mjere protiv tih napada. U to vrijeme zadobila je strašne rane. Danas sotona bilježi mnoge pobjede u svoju korist. Velika bitka je u tijeku. Jednostrana, neodgovorna procjena stvarnosti znatnog broja biskupa i svećenika ojačala je neprijatelja u njegovim tvrdokornim nastojanjima da uništi Crkvu i njezinog Božanskog Utemeljitelja. Sadašnja bitka, koju samo neuračunljivi ne primjećuju, postaje sve bjesnija i zahtijevat će jako mnogo žrtava iz redova klera i vjernika. Svijet, a posebice Europa, gorjet će u jednom satu. Bit će to trenutak Pravednosti, ali i Milosrđa te početak novoga proljeća Mira i Pravednosti za čovječanstvo i Crkvu. Moja i vaša Majka ponovno će satrti glavu sotoni, bezboštva će nestati sa zemlje.