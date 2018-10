I Ivan Pavao II imao viziju: ‘Vidio sam invaziju na Europu, horde koje idu s istoka na zapad!’

Otkrio je kako ih pobijediti ..

Sveti Ivan Pavao II bio je mistik posebno povezan s Gospom. Imao je i proročke vizije. Jedna od tih vizija odnosila se i na budućnost Europe i na islamističku invaziju a tu viziju svijetu je ispričao monsinjor Mauro Longhi, svećenik Opusa Deia, koji je deset godina u službi Kongregacije za kler. Monsinjor Longhi tako navodi da mu je papa Ivan Pavao II, još kao studentu za vrijeme jedne planinske šetnje rekao sljedeće:

„Podsjetite one koje će se sastati u crkvi trećeg tisućljeća. Vidim Crkvu udarenu smrtnim ranama. Dubljim, bolnijim od onih ovog tisućljeća”, pozivajući se na rane komunizma, nacizma i totalitarizma koje je Crkva dobila u drugom tisućljeću..

„To se zove islamizam. Oni će napasti Europu, nastavio je dalje papa Ivan Pavao II i rekao: ‘ Vidio sam horde koje dolaze na zapad s istoka, od Maroka, Libije Egipta. Oni će napasti Europu, Europa će biti podrum, stara relikvije, polusjena, paučina. Obitelj sjećanja.

Ti, Crkvo trećeg tisućljeća, moraš se obraniti od invazije. Ali ne s oružjem, oružje neće biti dovoljno, već vjerom koju ljudi moraju živjeti’, rekao mu je sveti Ivan Pavao II, a nakon što je vizija izašla u javnost Longhi je pokušao objasniti da se rat neće voditi između religija, već između Božje djece i onih koji Boga ne poznaju!

Moramo napomenuti kako se proročanstvo Ivana Pavla II, koji je preminuo 2005 godine, prije invazije ostvarilo. Islamisti su uistinu preplavili Europu, a bitke nad kršćanima dobivaju upravo radi nevjere kršćana.

Naime, Europa je sama napustila svoga Boga. I dok se katoličke crkve ruše diljem Europe jer su prazne, jer nema ljudi koji pristupaju svetim sakramentima, i dok mnoge europske crkve čine sablazan, dok sve vrvi od ljudi koji svoga Boga ne pozivaju u svoj život, koji ne prihvaćaju ljubav i milosrđe, koji ne žive u zajedništvu s Gospodinom, islam raste upravo zbog nevjere kršćana. Jer mi smo svog Boga odbacili i tim odbacivanjem dali snagu islamu koji je zavladao kršćanskom Europom.

Zbog toga je više nego ikada prije potrebno moliti za one koji nisu upoznali Gospodina, za one koji su ga odbacili, za kršćane da se ponovno rode, vrate svojim crkvama, svojim župama, molitvi, za svećenike da imaju snagu pastira koji će nas izvući na kraju vremena pred prijestolje Božje, za Kristovu crkvu da ozdravi i vrati se u zajedništvo s Kristom. Jer bez toga, jer bez Krista i svakodnevne molitve i življenja vjere koja je sama ljubav i milosrđe, mi nećemo uspjeti. Ostavite mržnju, spustite oružje i molite za one koji Boga ne poznaju!

Na to nas je pozvao sam Isus Krist, kao i papa Ivan Pavao II svojim proročanstvom. Tko ima uši neka čuje!