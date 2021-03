HRVAT KOJI POVEZUJE SVIJET U MOLITVI! Križni put s Mijom Baradom koji dotiče ljude širom svijeta

Autor: Vjera

Uspio je povezati sve kontinente u ljubavi prema Gospodinu

You Tube kanal Mije Barade i Misionara ljubavi u ovim neizvjesnim vremenima došao je do tisuća i tisuća ljudi diljem svijeta. Molitve krunice i križnog puta s Mijom Baradom, Hrvatom koji u u otvorenosti prema Gospodinu povezuje gotovo ljude svih kontineta pokazuju da iako je tjeskoba velika, narod Božji još uvijek diše svoga Gospodina. I silna je ljubav Njegova prema nama. Mijo Barada maleni je čovjek snažno otvorenog srca prema svome Gospodinu. Njegove riječi, često proročke dotiču ljudska srca u svim dijelovima svijeta, od Japana do Afrike, Njemačke do Mađarske i čudesno je sudjelovati u tom pokretu Božje ljubavi.

Ovdje vam donosimo najnovije razmatranje Mije Barade nad križnim putem. Barada na svakoj postoji zastaje, svjedoči, potiče, moli, u ovom korizmenom vremenu posebno osvrčući se na otajstvo patnje. Svjedoči da, iako je njegov život uistinu čudesan, a svi koji su pročitali njegovo svjedočanstvo Tri koraka vjere znaju da je riječ o nevjerojatnim, nadnaravnim Božjim zahvatima u životu jednog malenog čovjeka, da ništa od toga nije došlo u njegov život bez patnje. “Patnja je ta koja pročišćuje”, svjedoči Mijo.

Poslušajte i podijelite s drugima da se ljubav Boga nastani u još mnogo ljudskih srdaca koja u ovm vremenima traže mir:

Barada Hrvatima 16. ožujak, 2020

U jeku velike tjeskobe što zbog potresa, što zbog zatvorenih crkvi i straha Barada je primio ove utješne riječi za svoj narod:









Budite u miru ljubljeni moji jer pod skutima ste moje Majke. Budite u miru ljubljeni moji jer Bog moj blagoslov je nad vama. Budite u miru i nemojte dozvoliti mom neprijatelju da vam krade mir i blagoslov koji vam dajem. Budite i ostanite u miru bez obzira koliko situacija u svijetu bila teška ili laka, moj blagoslov bit će na vama. Zato budite u miru. Čuvajte mir koji vam dajem. Molite, molite, molite i ostanite u mome miru i slava moja prebivat će u srcima i domu vašem. Ne bojte se onoga što donosi sutra jer vi ste u srcu mom i majke moje. Ne bojte se glasina, bolnih i potresnih informacija, ne bojte se ničega. Ispružite svoje čiste ruke k meni i slavite me, slavite me i blagoslivljajte u imenu mome i bit ćete blagoslovljeni ovdje i u vječnosti mojoj!