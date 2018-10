Gospa se ukazala u Međugorju i otkrila svijetu: Evo što pobjeđuje zlo!

Autor: Vjera

Na ukazanju u Međugorju 2. listopada, prema riječima vidjelice Mirjane, Gospa je svijetu poslala važnu poruku:

Draga djeco,

Pozivam vas da budete hrabri, da ne posustajete, jer i najmanje dobro, i najmanji znak ljubavi pobjeđuju sve vidljivije zlo. Djeco moja, poslušajte me da bi dobro nadvladalo, da biste upoznali ljubav moga Sina. To je najveća sreća – ruke moga Sina koje grle, njega koji ljubi dušu, njega koji se dao za vas i uvijek se iznova u Euharistiji daje, njega koji ima riječi života vječnoga. Upoznati njegovu ljubav i slijediti njegove stope znači imati bogatstvo duhovnosti. To je bogatstvo koje daje dobre osjećaje i vidi ljubav i dobrotu posvuda. Apostoli moje ljubavi, djeco moja, vi budite kao zrake sunca koje toplinom ljubavi moga Sina griju sviju oko sebe. Djeco moja, svijetu su potrebni apostoli ljubavi, svijetu je potrebno mnogo molitve ali molitve rečene srcem i dušom, a ne samo izgovorene usnama. Djeco moja, težite k svetosti ali u poniznosti, u poniznosti koja dopušta mome Sinu da preko vas čini ono što On želi. Djeco moja, vaše molitve, vaše riječi, misli i djela, sve vam to otvara ili zatvara vrata u Kraljevstvo nebesko. Moj Sin vam je pokazao put i dao vam nadu, a ja vas tješim i hrabrim. Jer, djeco moja, ja sam bila upoznala bol ali sam imala vjeru i nadu. Sada imam nagradu života u Kraljevstvu moga Sina. Zato, poslušajte me, imajte hrabrosti i ne posustajte. Hvala vam. ”