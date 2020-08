GOSPA GOVORI ČOVJEČANSTVU: Ovog anđela zadužila sam da vas spasi od najopasnije đavlove varke!

Autor: Vjera

Vi morate uvijek živjeti u društvu, anđela, upozorila je

Anđeo Gabriel, Rafael i Mihael imaju posebne zadaće koje im je zapovijedila sama Majka Božja u borbi za djecu Božju protiv zla. Njihove zadaće, tako i onu protiv najopasnije sotonine varke, rekla je svojoj djeci preko svećenika don Stefana Gobbija:

Zadaća je sv. Gabrijela da vas zaodjene samom Božjom snagom.

On se bori protiv najopasnije sotonine varke, a ta je da vas oslabi, dovodeći vas do malodušnosti i umora. Koliki su se od vas zaustavili na putu posvete koju su mi učinili radi te svoje ljudske slabosti!

To je slabost koja vas dovodi do sumnje, do nesigurnosti, do straha i do nemira. To je napast mojega Protivnika da bi vas učinio bezopasnima, zatvorenima u same sebe, i svoje probleme, nesposobnima za pravi apostolski zanos.

Arkanđeo Gabrijel ima zadatak da vam pomogne rasti u pouzdanju, zaodijevajući vas Božjom snagom. I tako vas svaki dan vodi na put odvažnosti, ustrajnosti, te herojske i čiste vjere.

Zadaća je svetog Rafaela da lije balzam na vaše rane.

Koliko li vas puta Sotona uspijeva raniti grijehom, iznenaditi vas svojim podmuklim zavođenjima na zlo! Daje vam da osjetite teret svoje bijede, nesposobnosti, krhkosti i zaustavlja vas na putu vašega savršenog darivanja.

Tada je zadaća svetog Rafaela da vas prati na putu koji sam vam zacrtala, dajući vam onaj lijek koji liječi sve vaše duhovne bolesti. Svakog dana on sve sigurnijima čini vaše korake, manje nesigurnima vaše odluke, odvažnijima vaše čine ljubavi i apostolata, odlučnijima odgovore na moje želje, pozornijima vaše pameti na moj majčinski plan, i tako bijete svoju bitku ojačani njegovim nebeskim balzamom.

Zadaća je sv. Mihaela da vas brani od strašnih Sotoninih nasrtaja na vas.

U ovim vremenima, moji ljubljeni koji su prihvatili moj poziv i posvetili se mojem Bezgrješnom Srcu, kao i sva moja djeca koja su ušla u društvo moje pobjedonosne čete, predmet su posebnog bijesa i žestine mojega i vašeg Protivnika.

Sotona vas na duhovnom području napada svakom vrstom napasti i sugestija da bi vas doveo u zlo, u dezorijentaciju, u sumnju i u nepouzdanje. Često se služi svojim omiljenim oružjem, a to su đavolsko nagovaranje i nečiste napasti.

Napada vas strašnim zasjedama i često traži način da vas gurne u pogibelj; čak fizički pokušava udarati na vaš život i zdravlje.

Arkanđeo Mihael, zaštitnik sveopće Crkve, je taj koji intervenira svojom velikom moći i stupa u borbu da bi vas oslobodio od Zloga i od njegovih opasnih zamki. Zato vas pozivam da njegovu zaštitu zazivate svakidašnjim moljenjem kratke, ali tako djelotvorne molitve egzorcizma koju je sastavio papa Leon XIII.

Eto zašto Gospodnji anđeli imaju važnu službu u planu borbe koja se upravo vodi: vi morate uvijek živjeti u njihovu društvu.

Oni imaju dragocjenu i nezamjenljivu zadaću: uz vas biju isti boj; daju vam snagu i odvažnost, liječe vas od vaših brojnih rana, brane vas od zla i, s vama, sačinjavaju najjači dio pobjedonosne čete na zapovijed nebeske Voditeljice.”