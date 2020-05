GDJE GOD DOĐE DOGAĐAJU SE ČUDA, TISUĆE OZDRAVLJAJU: Evo što govori mladić koji je zaprepastio Europu!

Autor: Vjera

Ima samo 29 godina, a već ga opisuju kao najvećeg propovjednika vjere u Europi!

Ime Marcin Zieliński malo poznato ime na našem govornom području iako je već opisan kao jedan od najvećih propovijednika vjere u Europi koji izaziva veliko čuđenje u svojoj domovini ali i kontroverzu u crkvi.

Riječ je o mladiću koji ima samo 29 godina i voditelj je jake karizmatske zajednice “Glas srca”. Dolazi iz grada Skierniewice u Poljskoj, diplomirao je na Varšavskom sveučilištu, izdao već tri knjige, putuje svijetom, a gdje god dođe i moli za ljude događaju se brojna čudesa i znakovi, ozdravljenja koja nikog ne ostavljaju ravnodušnim.

Marcin je za kath.net progovorio kako je došlo do toga.

Marcin ti si Poljak, katolik i normalan dečko iz susjedstva. Ali gdje god da odeš i govoriš o Isusu, stotine ljudi ozdravljaju i bivaju oslobođeni. Možeš li objasniti kako je do toga došlo?

-Velika je Božja milost što mogu živjeti novi život s Isusom. Oduvijek sam bio katolik i odrastao sam u obitelji koja je svake nedjelje išla u crkvu. Obićno kad vidite ovu vrstu obitelji pomislite kako je sve savršeno. Ali da vam kažem istinu, samo smo tradiocionalno živjeli bez osobnog odnosa s Bogom. Obraćenje se dogodilo 26. svibnja 2007. kad me majka pozvala da joj se pridružim na večernjem sastanku u našoj župu. Tema ovog sastanka bio je Duh Sveti.

Kad sam došao u Crvku, vidio sam svećenika koji propovijeda Isusa koji i danas liječi i oslobađa svoju djecu. Mogli ste osjetiti vatru u očima ovog svećenika. Na kraju nas je sve izazvao i rekao da ne želi nikog siliti da ima osoban osnos s Bogom ali da želi da nas sve Bog dotakne. Tako sam krenuo naprijed i prvi put cijeli se dao Gospodinu. Zamolio sam Ga da bude moj Gospodin i Spasitelj i da mi pokaže da On zaista postoji.

Zatim sam se vratio u svoju klupu i ništa se posebno nije dogodilo. No, na kraju ovog susreta svećenik je s Presvetim prolazio kroz gomilu do pojedinačnih ljudi. Došao je do mene blagoslovio me i rekao: Marcine, Isus te toliko voli. Zapravo mi nije rekao ništa novo ali odjednom ta istina je zaživjela u mome srcu i ja sam počeo plakati. Nešto vrlo duboko mi se događalo. Sljedećeg dana kad sam se probudio bio sam posve nova osoba a nekoliko mjeseci nakon tog primjetio sam da me Bog te večeri oslobodio mnogih grijeha kojih se prije nisam uspio osloboditi. To je bio početak.

Proputovali ste mnoge zemlje, puno ste radili za Isusa a blagoslovio vas je i vaš biskup u vašem poslanju. Primjećujemo da je takvo poslanje evanđeoskog kršćanina češća kod laika u katoličkoj crkvi. Možete li nam opisati svoje iskustvo.

Voditelj sam laičke zajednice u župi Božanskog milosrđa u Skierniewice. Naš duhovnik Jan Rawa odgovoran je za nas i mene prije našeg biskupa. Vjerujem da kao katolici moramo ponovno otkriti poziv svog krštenja da bi mogli biti svećenici, proroci i kraljevi. Svaki katolik, ne samo svećenik može imati prisan odnos s Isusaom biti vođen Duhom Svetim i čuti njegov glas. Ne moramo biti savršeni moramo samo otkriti milost koju smo dobili putem sakramenta i vjere.

Kroz nekoliko godina proputovao sam Poljsku i više od deset zemalja svijeta. Pozivan sam u evangelizaciju na odmorišta i druge događaje prvenstveno da služim ljudima poučavanje i iscjeljujućom molitvom. Viodio sam mnoga ozdravljenja a mnoge su potvrdili i liječnici. Zbog toga mnogo ljudi želi doči, sastajati se u crkvu, čuti Evanđelje..Mi kao katolici moramo propovijedati Evanđelje s velikom silom. Nevjerojatno je velik broj svetaca koji su navještali Božju riječ kroz znakove, čuda i ozdravljenja; sveti Ambrozije, Sveti Bernhard von Clairvaux, Sveti Irenej, Sveti Patrik i mnogi drugi liječili su ljude u Isusovo ime., protjerivali demone i uskrisivali mrtve. Promijenili su svijet. To je naša tradicija, tradicija svete Katoličke Crkve. Potrebna nam je snaga Duha Svetog u našem svijetu danas i u vremenu u kojem živimo.

Možete li nam reći o nekim pojedinim susretima s ljudima kroz vašu službu?

Drago mi je! Sjećam se vrlo dobro priče Jaceka, jednog od vođa moje zajednice danas, kada je prvi put prisustvovao našem sastanku u maloj kapeli. U to vrijeme nisam znao da je on vrlo ozbiljan poslovni čovjek i šef velike tvrtke u gradu. Bila je to njegova prva molitva u karizmatskoj molitvenoj skupini i zadiviio sam se kako je pjevao, podigao ruke i činilo se da mu je baš dobro. Na kraju sam rekao ljudima da svatko kome treba pojedinačna molitva može doći k nama kako bismo mogli položiti ruke i moliti se za njega.

Jacek je bio prva osoba koja mi je prišla i počeo sam se moliti za njega. Nakon nekoliko sekundi pao je na zemlju i počeo osjećati snagu Duha Svetoga. Još sam se molio nad njim. Kad je ustao, potpuno se promijenio. Rekao je da može osjetiti ljubav Božju koja ga ispunjava. Kad se vratio kući, supruga ga je upitala: “Što ti se dogodilo? Tako me ljubiš! ”. Djeca su mu bila zadivljena, a zaposlenici su mu također rekli “Kakva promjena u našem šefu!” Počeo je služiti Bogu i život mu se potpuno promijenio, blagoslovljen budi Bog!

Sjećam se i žene koja je prisustvovala jednom našem sastanku u Gdanjsku. Došla je na molitveni sastanak s velikim tumorom veličine oko 10×15 centimetara. Molili smo se u i tada je primijetila da je tumor upravo nestao! Liječnik je potvrdio ovo izlječenje i bio je potpuno šokiran. Doživljavamo mnoge sjajne pretvorbe mladih i još mnogo toga. To je živi Isus!

Što mislite, što je danas posebno važno za katolike?

U mojoj zajednici nema samo mladih. Već imamo preko 130 ljudi različitih dobnih skupina. Proveo sam gotovo dvije godine podučavajući i pokazujući ljudima kako živjeti u njihovom dostojanstvu kao djeca Božja. Mi smo Božja djeca, pa nam je Njegov autoritet dan u vjeri i Njegovoj milosti, tako da ne moramo živjeti svoj život kao siročad.

Učim ljude kako slušati glas Duha Svetoga, kako ga prepoznati i kako moliti za bolesne i evangelizirati se snagom. Mnogi su ljudi bili šokirani kako je druga osoba zapravo ozdravljena nakon njihove molitve.

Bilo im je to veliko ohrabrenje da na novi način čitaju Bibliju, da se približe Isusu u Saktamenima i započnu novi život s Njim.

Postoji toliko mnogo načina za molitve. Kako se vi molite osobno? Ako netko želi naučiti moliti ili je možda tijekom godina izgubio vatru, imate li kakav savjet?

Zahvala je vrlo važna u našoj zajednici. Od početka smo osjećali da nas Bog poziva da se na ovaj način molimo i ostali smo vjerni do danas. Za moj vlastiti odnos s Bogom najvažnije je da nađem način da budem blizak s njim u molitvi. Ponekad uzmem Bibliju i naglas čitam psalme. Činjenica je da na mnogim mjestima u Bibliji postoje primjeri ljudi koji su donijeli hvale Bogu, a On je došao svojom nazočnošću. Vjerujem da je to savjet iz Božje Riječi kako se možemo povezati s nebom gdje sveci i starješine cijelo vrijeme hvale Boga ! Kad je vaše srce gladno, susrećete Boga u svakoj vrsti molitve.

Vodili ste s poznatim evangeličkim pastorom, Robbyjem Dawkinsovom iz Teksasa. Nazvao vas je jednim od velikih evanđelista u Europi. Dirnulo me kako ste se oboje poštovali i zajedno molili. Kako se nosite s razlikama između katoličkih i evangeličkih pogleda u pogledu molitve, sakramenata, euharistijskog klanjanja, Gospe?

Osobno vjerujem da ako osoba blisko živi sa Duhom Svetim, poštovat će druge i imati duhovno zajedništvo s drugim ljudima koji također imaju Duha Svetoga. Imam mnogo evanđeoskih prijatelja koji prolaze kroz život s Bogom na način o kojem samo sanjam. Robby, na primjer, propovijeda evanđelje mjestima na svijetu na koja većina vjernika ne bi išla. Riskira život kad propovijeda u Iraku, Pakistanu i na Bliskom Istoku. Riskira život, ali Isus pokazuje svoju snagu kroz ovu službu. Poštujem ovog čovjeka svim srcem. Ima veliko srce za jedinstvo i za katolike. Naravno da postoje razlike u našem učenju i načinu na koji gledamo na neke stvari, ali poštujemo jedni druge i možemo otvoreno govoriti s velikim poštovanjem. Mi smo obitelj jer imamo istog Nebeskog Oca! Nije mi problem razgovarati sa svojim protestantskim prijateljima o Gospi, sakramentima ili euharistijskom klanjanju. Znam da im moram pokazati da je sve biblijsko jer oni poštuju Božju Riječ iznad svega. Vidite, ovaj se “problem” može pretvoriti u blagoslov. Naravno, postoje i protestanti koji ne prihvaćaju katoličku vjeru, a u ovom je slučaju teško nešto učiniti zajedno ili nekako biti zajedno. Sa svoje strane, poštujem druge ljude i ako moj kolega poštuje moju vjeru, možemo biti prijatelji, čak i ako postoje razlike.

U intervjuu koji ste upravo spomenuli rekli ste da se vi i vaša zajednica pripremate za nadolazeću Pedesetnicu i očekujete sjajne stvari. Možete li nam reći nešto više o svojim pripremama, čak i u ovim vremenima kada mnogi ljudi ne mogu ići u crkvu?

Blagoslovljeni smo jer se možemo susresti i moliti putem interneta. Zajedno s prijateljima iz moje zajednice pozvao sam mnoge druge zajednice iz cijele države da zajedno u molitvi dočekaju Duha Svetoga. Zajedno ćemo slaviti Boga sve do Duhova! Ovo vrijeme Corone dobra je prilika da se okupimo i podržimo . Bog može i ovaj problem pretvoriti u blagoslov, a vjerujem da ćemo, kad se sve vrati u normalu, biti jači u vjeri. Očekujemo novu vatru, novu hrabrost za evangelizacijom i da se Duh Sveti ponovno spusti na nas!