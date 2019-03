FRA JOSIP BLAŽEVIĆ: JOGA KAO TJELOVJEŽBA NE POSTOJI! Evo što je joga zapravo…

Autor: Vjera/HKM

Joga nema veze s vježbanjem i kao takva nespojiva je s kršćanstvom...

Duhovite večeri za mlade održavaju se četvrtkom u 20 sati na zagrebačkom Svetom Duhu. Uz slavljenje Boga i druženje, te duhovne obnove, ove večeri sadrže i tematske tribine. Na jednoj takvoj fra Josip Blažević odgovorio je na pitanje mladih, a koje često postavljaju brojni vjernici: Zašto Crkva ne odobrava jogu čak i u svrhu samo tjelovježbe?

“Zato što takva joga ne postoji. Joga za tjelovježbu ne postoji”, odgovorio je fra Josp Blažević. Objasnio je da se susrećemo s jednim mitom koji nam kontinuirano i vrlo agresivno nameću različiti mediji na Zapadu.

Joga je tehnika samospasenja u hinduizmu

Da bi se razumjelo što je joga, fra Josip Blažević je nabrojao pet osnovnih pojmova hinduizma – prvo: ovaj svijet je maya, iluzija, obmana. “Ono čemu trebamo doći je prosvjetljenje, spasenje, moksha, odnosno izbavljenje. Cijeli naš život vrti se u krug, taj krug zove se samsara. U toj samsari, u tom ciklusu života – životi ljudi, životinja i bogova imaju jednaku vrijednost. Podložni su zakonu karme, a karmu možete zamisliti kao jedan mali motorić koji pokreće samsaru, to su naša djela, bilo dobra ili loša. Ako su dobra, mi ćemo se roditi i u sljedećem životu će nam biti dobro. Ako su loša, rodit ćemo se u sljedećem životu i bit će nam zlo, loše”, rekao je fra Josip Blažević.

Objasnio je hinduističko poimanje da to kako živimo danas jest posljedica naših djela iz prijašnjih života: “Sredstvo da se ugasi motor karme, izađe iz samsare, postigne moksha zove se joga. Joga je tehnika samospasenja u hinduizmu. Sveta hinduistička tehnika koja se sastoji od tri aspekta: asane ili položaja tijela u jogi, pranayame ili tehnike disanja i dhyane odnosno meditacije. Zašto? Jer karma se stvara kretanjem i ja se trebam prestati kretati. Karma se stvara disanjem; disanje treba staviti pod kontrolu. Karma se stvara mislima, čim ti misliš karma je već prisutna, dakle, treba ugasiti misao”, naglasio je predavač.

Joga se ne bavi pitanjem zdravlja

Fra Josip Blažević je rekao da tehnika joge ide za time da čovjeka dovede u stanje samadhe, prosvjetljenja. “U prosvjetljenju se moj atman (dah, duša, op.) spaja s brahmanom (duh svijeta, božansko jedinstvo svega, op.) i ja postižem spasenje.”

“U hinduizmu je bolest posljedica tvoje loše karme. Joga se ne bavi pitanjem zdravlja. Da bi se mogao baviti jogom, čovjek mora biti zdrav, to je preduvjet. Ako nije, mora čekati sljedeći život. Jedini terapijski aspekt u Indiji je ayurveda. Ona se bavi čovjekovim zdravljem, joga ne”, istaknuo je fra Josip.

Ako joga iz svoje biti izbaci jedan od spomenutih elemenata, objašnjava fra Josip Blažević, ako izbaci ili tehniku disanja ili meditaciju ili oboje, onda su to samo tjelovježbe i nijedan hinduistički učitelj takvu jogu ne podučava. „To više nije joga i nemoj je zvati jogom”, istaknuo je Blažević.

“To bi bilo kao da netko kaže da klečanje sa sklopljenim rukama pomaže našem tjelesnom zdravlju”, usporedio je predavač, “ali to onda ne treba zvati molitvom. Ti si onda izvadio iz molitve neki element, pretvorio ili profanizirao ga u svrhu postizanja zdravlja, ali to onda više nije molitva, kao što ono drugo više nije joga nego je to čista gimnastika koja nema veze s jogom.”

