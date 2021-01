FRA IVO PAVIĆ PROGOVORIO: Evo zašto je Bog dozvolio da bolest udari čovječanstvo!

Autor: Vjera

Fra Ivo Pavić objašnjava da Gospu u Međugorju nismo poslušali

‘Bog nije poslao koronu, ali je dopustio da se dogodi da ljude vrati vjeri. Kroz ovu bolest mnogi će se pročistiti i obratiti. Poznato je da majka pljusne dijete po stražnjici kad vidi da sebi može nešto nauditi. To čini ne zato što ga ne voli nego što mu želi dobro. Tako je i Bog dao pljusku cijelom čovječanstvu, ne zato što ga ne voli već da se obrati i živi. Bog nas opominje i poziva na promjenu srca.’, kaže fra Ivo Pavić za Večernji.ba.

Ovaj nadaleko poznati karizmatski svećenik koji je do epidemije na misama u malom bosanskom mjestu Šurkovac svakog vikenda okupljao na stotine ljudi te svjedočio nebrojenim čudesima i ozdravljenjima po Isusu Kristu, nadalje govori kako je ovo vrijeme za njega milosno vrijeme unatoč tome što hodočasnika više nema toliko.

‘Više provodim vremena u molitvi, a osobito pred Presvetim sakramentom. Prije to nisam mogao jer sam uvijek bio na terenu. U ovom vremenu više sam upoznao svoje župljane. Svakodnevno čitam i razmatram Bibliju, pišem knjige. Puno razgovaram s ljudima i molim za njih preko telefona. Sve mi je to prije bilo ograničeno. Imam više vremena za šetnju u prirodi i djela milosrđa, kazao je fra Ivo komentirajući strah od smrti koji je od epidemije zavladao cijelim svijetom:

‘Strah od smrti uzrok je svih drugih strahova. Onaj tko se boji smrti, nije još susreo Krista niti mu otvorio vrata svoga srca. Isus je došao da nas oslobodi od straha od smrti. Strah od smrti znak je da nismo sveti. U ovo vrijeme pandemije pozvani smo još više ljubiti Isusa i svjedočiti vjeru riječima i djelima, a ne bojati se. Isus kaže: “Ne bojte se onoga koji ubija vaše tijelo, već se bojte onoga koji može ubiti vašu dušu i baciti u Pakao”.

Na pitanje kako komentira posljedice epidemije koje su posve srušile politički, društveni, obiteljski, ekonomski, pa i crkveni život, fra Ivo odgovara.









‘Sve se ruši jer je sve utemeljeno na pijesku, laži, a ne na istini. Isus kaže: “Ako se kuća gradi na pijesku, sruši se kad naiđe velika oluja”. Poziv je to svakome od nas: Vratite se Isusu i Mariji kako biste postali nova stvorenja. Isus kaže: “Evo, sve činim novo”. Bog ne želi da itko propadne, već želi da sve si ljudi spase. Tako piše u Bibliji. Bog je protiv bolesti, patnje, prirodnih katastrofa, ali ih dopušta kako bismo shvatili držimo li se Božjeg zakona ili zakona čovjeka. Bog nas ne kažnjava, već nas kažnjava grijeh. Danas je čovjek legalizirao pobačaj, eutanaziju, istospolne zajednice, umjetnu oplodnju… Uz to, mnogi obožavaju sportaše, pjevače, glumce… “Gospodin se ne da ismijavati”. On je umoran od gnusoba koje ljudi čine.

Fra Ivo Pavić upozorava i na glavni porok među ljudima danas, a po njemu i najopasniji a to je požuda.

Postoji jedan porok koji opterećuje čovjekovo srce, a to je požuda, koja ima sljedeća svojstva: preljub, prostitucija, pornografija, incest, homoseksualnost, pedofilija. Ako si rob jednog od ovih poroka, ti si tjelesan, a ne duhovan čovjek. Jao tebi ako ih se ne odrekneš. Bez molitve, euharistije posta nemoguće je pobijediti ovog neprijatelja duše, kaže i naglašava da je svijetu, svakom čovjeku pa i svećeniku potrebno obraćenje. Dodaje da je upravo otome govorila Gospa iz Mešugorja ali je nismo slušali.

‘Svećenici misle da je dovoljno da svijet dolazi na misu, a ne je li se obratio… Svećenici se često ljute kad im netko kaže da se trebaju obratiti. I sam sam tako razmišljao. Onaj tko kaže da mu ne treba obraćenje, njemu sigurno treba obraćenje. Jedan dječak od šest godina pitao je jednog svećenika iz Hrvatske kad će se obratiti Hrvati? Dobio je odgovor: Kad se obrate hrvatski svećenici. Uistinu, svećenik ima nadnaravnu snagu kad se obrati i povjeruje. Gospa u Međugorju često ponavlja u svojim porukama: “Molite za svoje pastire”. Pastiri su prvenstveno svećenici. Očito njezin poziv nismo ozbiljno shvatili.









Obraćenje se ne događa preko noći, osobito kad je osobnost formirana ne od evanđelja već od svijeta. Svijet nas oblikuje, školuje, formira da budemo oholi, ponosni, umišljeni. Svijet nas formira da budemo agresivni, puni mržnje. Svijet nas uči da ne praštamo, već da se držimo pravila, oko za oko zub za zub. Svijet nas odgaja da živimo samo za sebe. Sebičnost i osobna korist karakteristika je onoga što nas svijet uči. Škola svijeta nudi nam antikršćanske vrijednosti. Zato se nije lako obratiti, promijeniti pamet i srce.’, govori fra Ivo.