Evo zašto ova disciplina užasava vraga: Bez POSTA svijet ne bi bio isti

Autor: Vjera

Znate li da svijet kakvog poznajemo danas stoji zahvaljujući i postu?

Post je najučinkovitije oružje protiv zloga. Bog je to odredio, Isus je to prakticirao, crkveni su oci propovijedali njegovu važnost, Djevica Marija to preporučuje u svojim ukazanjima. Zbog toga je post moćan i temeljni dio kršćanskog života. Ali za mnoge katolike danas to je nevoljko postiti čak i na Veliki petak. Bi li postili više kad bismo shvatili koliko je to korisno za naš život, za naše obitelji i za poraz zloga? Post je biblijski, ali katolici su ga prakticirali većinom samo u korizmi dok se Gospa nije počela pojavljivati i zatražila da to radimo tjedno – na kruhu i vodi. A zašto je post tako važan?

Gospa u Međugorju: Postom možemo ratove zaustaviti

Post je fenomenalno oružje za duhovnu borbu u ovim vremenima otpadništva i duhovne lijenosti. Od prvih dana ukazanja, Međugorska kraljica mira inzistira da postimo, na kruhu i vodi, svake srijede i petka u godini. Ali to nije bilo jedino ukazanje koje je to poticalo; samo je najpoznatije. “Post na kruhu i vodi najvažnija je stvar za borbu protiv planova koje Sotona trenutno ima”, rekla je međugorska vidjelica Marija Pavlović. “Naš nas Gospodin podsjeća da se određeni demoni mogu istjerati samo molitvom i postom”, dodala je. U ukazanju, Kraljica mira govori: “budite svjedoci nade, jer ponavljam vam, dječice: molitvom i postom čak se i ratovi mogu suzbiti.” Bezbroj puta vidioci su nas podsjetili da post čini čuda, ratovi i prirodne katastrofe mogu se zaustaviti jer su postom zaustavljeni prirodni zakoni. Dakle, svrha posta je dovesti red i naš duhovni život u odgovarajuću ravnotežu. Post pomaže stvoriti više prostora za Boga u našem životu, kao i u svjetskim događajima, jer Gospodin vidi da podnosimo žrtvu i potvrdno odgovara onima koji žrtvuju. No, ima onih koje post na kruhu i vodi ne privlači. Tada možemo uzeti ono što je rekao međugorski svećenik fra Marinko Šakota: možete postiti na voću. I da, postoje mnoge stvari kojih se možemo odreći kao oblik posta za započinjanje ove prakse. I ako nam je teško započeti, moramo početi malo po malo, po nekoliko sati, i zamoliti Boga Oca za milost posta još od prethodne noći.

Tijekom korizme Crkva traži od nas da povećamo svoju molitvu, post i milostinju. Ovaj je zahtjev rezultat činjenice da, uskraćujući sebi nešto što nam se sviđa, sjetimo se da je najveće dobro od svih – Bog. Ali ako trebate malo potpore, sjetite se što je rekao sveti Vasilije Veliki: “Post je oružje za zaštitu od demona.” I dalje: “Naši anđeli čuvari stvarno bdiju nad onima koji su čiste svoju dušu postom.”

Bez posta svijet ne bi bio isti

Biblija govori da su dvije najvažnije misije koje je Bog zatražio na zemlji započele postom, bez njih današnji svijet ne bi bio isti. Možda ga ne bi ni bilo. Svijet postoji zbog suradnje i savezništa Boga s čovjekom. A upravo tim savezima prethodio je post.

Kad je Mojsije primio ploče zakona, koje su bile norme Božjeg saveza sa židovskim narodom, ostao je s Jahvom 40 dana i 40 noći, a da ništa nije jeo i pio, kaže Izlazak 34. Ovo je bio presudan trenutak za narod Izraela koji je lutao pustinjom ali i za nas danas jer bez toga ništa ne bi bilo isto.

A nešto slično vidimo i kod Isusa. Naš je Gospodin odveden u pustinju gdje je postio 40 dana i 40 noći, prije početka svoje javne službe; Nebo ga je pripremilo za to. I tu se materijalizirao novi savez koji je Bog, kroz svoga Sina ponudio čovječanstvu. Opet je s njim promjenio sudbinu svijeta. Sotona je čak iskušavao Isusa da prekine post pretvarajući kamenje u pogače, na što je Isus odgovorio: “Ne živi se samo od kruha, već od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta.” Na taj je način Isus postio i duhovno pripremio čovječanstvo da se suoči s vragom i odupre mu se. Tako su dva Božja saveza s ljudima započela postom. Ništa nije nemoguće za Boga, koji u trenutku može promijeniti povijest ljudi. I to je učinjeno upravo postom.

Post i borba protiv zloga

U Starom zavjetu vidimo kako se Niniva postom okrenula od svojih grijeha. Pokvarenost grada dosegla je točku u kojoj je Bog poslao proroka Jonu da ga upozori da će “za četrdeset dana Niniva biti uništena” ( Jona 3: 4). Opet četrdeset dana. Kralj se odjenuo ujutenu vreću, bacio se na pepeo i naredio opći post koji je obuhvaćao i životinje. Ljudi iz Ninive vjerovali su Joni i Božjoj riječi, pa je „objavljen post, a svi oni, veliki i mali, obukli su se u kostrijet“, prema Joni 4: 2. Bog je reagirao na ovu žrtvu i nije izvršio svoju prijetnju protiv njih; Niniljani su preživjeli zahvaljujući općem postu svih ljudi. A Isus nam snagu posta jasno objašnjava i u Mateju 17 kad objašnjava svojim apostolima zašto nisu mogli istjerati demona. „Učenici su prišli Isusu i pitali ga privatno: Zašto ne nismo mogli isttjerati tog demona. “Isus im je rekao: jer imate malo vjere. Ova se vrsta demona može protjerati samo molitvom i postom “, Matej 17: 19-21.

U svetim spisima molitva i post kad se provode u kombinaciji postaju prijetnja neprijatelju. Jer molitva i post oslobađaju ogromnu Božju snagu u duhovnom carstvu. Post obećava veliku milost, kako za narode tako i za pojedince posebno. Postom i molitvom možemo njegovati kardinalnu vrlinu umjerenosti, uz umjerenost i samokontrolu, što đavli brani djelovanje u nama i oko nas.

Kao kršćani , moramo ponovno prihvatiti ovaj stup svoje vjere i redovito prakticirati disciplinu posta. Ne samo za vrijeme korizme. I to ne bismo trebali doživljavati prvenstveno kao uskraćivanje, već kao prinos, dar dan Bogu i priznje njegova gospodstva. Mnogo puta Biblija govori o postu kao o načinu „traženja lica Gospodinova“. Tražimo Njegovo lice jer će nas On izvesti iz problema koji nas tište. Pitajte ljude koji poste što doživljavaju u postu i vidjet ćete da je ovo istina. Božje lice kao i lice vlastite nutrine jasnije se vidi u postu.









Uputa za post

Ali naravno, post nije lak. To je disciplina u kojoj moramo trenirati svoje tijelo i um da se nose s njom. Ali post možemo prilagoditi svojim životnim situacijama. Krenimo od malo, i tražimo pomoć neba. Unesimo ljubav u post. Važno je da na neki način postimo u jedinstvu s Crkvom, posebno petkom u spomen na Kristovu muku. Ili se samo odrecite mesa, ili strogo postite na kruhu i vodi, ili uzmite samo jedan obrok dnevno ili negdje između. Kod posta je važno da se probate držati sljedećih pravila: postaviti nakanu za svoj post, izložite svoje namjere; posvetite se svom postu planirajući kako ćete to učiniti; pripremite se duhovno za to, uz molitvu; svaki put kad vam trbuh počne režati, uđite u zagovor i razgovor s Bogom, jer morate se sjetiti da se borite protiv neprijatelja, kao i podsjećati zlog na snagu vaše molitve; planirajte u koje vrijeme i kako ćete izvesti post, što uvijek treba biti postupno; i napokon nemojte se obeshrabriti ako u početku ne možete učiniti kako ste zamislili, pa pokušajte ponovo.

Zapamtite da Bogu zapravo nije potreban naš post ali je prijeko potreban nama! Bog sve radi s nama i preko nas i zato nam je potreban. Da se lakše predamo, da se odazovemo, da Ga primjetimo, da Mu dopustimo da nas čisti i vodi. Nebrojena su svjedočanstva o snazi posta i onih koji su zaista vidjeli lice Gospodnje u postu kao i svoju nutrinu čišće. Post nas zaista mijenja i usmjerava prema Bogu. Pokušajte, ali u ljubavi, piše forosdelavirgen.org