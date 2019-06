Evo što je Blažena Marija jučer poručila svijetu: ‘Djeco moja…’

Autor: Vjera

Ukazala se u Međugorju i poručila:

Poruka Kraljice Mira koju je 2. lipnja ostavila svijetu u Međugorju glasi:

“Draga djeco, samo čisto i otvoreno srce će učiniti da zaista upoznate moga Sina i da svi oni koji ne poznaju njegovu ljubav po vama je upoznaju. Samo ljubav će učiniti da shvatite da je jača od smrti jer prava ljubav je pobijedila smrt i učinila da smrt ne postoji.

Djeco moja, opraštanje je uzvišeni oblik ljubavi. Vi, kao apostoli moje ljubavi, morate moliti da biste u duhu bili jaki i mogli shvatiti i oprostiti. Vi, apostoli moje ljubavi, razumijevanjem i oprostom dajete primjer ljubavi i milosrđa. Moći shvatiti i oprostiti je dar za koji treba moliti i njegovati ga.

Praštanjem pokazujete da znate ljubiti. Pogledajte samo, djeco moja, kako Nebeski Otac ljubi vas velikom ljubavlju, razumijevanjem, opraštanjem i pravednošću, kako vam daje mene—majku vaših srdaca. I evo tu sam među vama da vas blagoslivljam majčinskim blagoslovom, da vas pozovem na molitvu, post, da vam govorim da vjerujete, da se nadate, da opraštate, da molite za svoje pastire, i iznad svega bezgranično ljubite.

Djeco moja, slijedite me. Moj put je put mira i ljubavi, put moga Sina. To je put koji vodi do trijumfa moga srca. Hvala vam. ”