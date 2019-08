Egzorcisti upozoraju na UROKE I PROKLINJANJE! Evo što vas JEDINO može zaštiti!

Autor: Vjera

Ako ste katolik i ovo ne činite, lak ste plijen za urok i prokletstvo

Živimo u vremenu kada su ljudi koji sebe nazivaju vještcima i koji se služe raznim čarolijama i prokletstvima postali iznimno popularni i javni. Na to je upozorio egzorcist biskupije Indianapolis, otac Vincent Lambert uzevši za primjer kako vještice javno preko društvenih mreža čaraju i pozivaju druge u tu demonsku mrežu zla, a prokletstva bacaju šakom i kapom na neke političare poput Donalda Trumpa. Sve se doima kao neka igra koja postaje jako popularna, međutim egzorcist napominje da takve stvari nisu ni malo bezopasne.

Bacanje prokletstva, proklinjanje i đavlekanje vrlo je rašireno i na našem području i to od davnina. Mnogi ljudi imaju problema zbog prokletstava bačenih na njih i njihove obitelji, a da toga nisu ni svjesni. Mnogi se naime i deklariraju kao katolici pa se postavlja pitanje trebamo li se kao katolici bojati prokletstava i kada?

Otac Lampert tako kaže da mnogi katolici prokletstva proglašavaju bezopasnim i savjetuju ljude da ignoriraju čitavu stvar. No, za one katolike, koji ne žive u stanju milosti, dakle u stanju bez teškog grijeha, i za one katolike koji se sakramentalno ne pričešćuju, prokletstva nisu nimalo bezopasna.

Čarolije, prokletstva, uroci, prema ocu Lampertu, imaju učinak samo na ljude koji su duhovno slabi. Ako smo usidreni u Boga, kaže, Pismo nam govori da se nemamo čega bojati.

‘Kada katolik ide redovno na svetu misu i prima sakramente ispravno, dakle bez teškog grijeha, vrag je u bijegu i ne može im naštetiti.’ ‘No, ako katolici to ne čine, i ne obuku se u opremu Božju, oni postaju lak plijen za sve vrste prokletstava i čarolija koje se danas šire svijetom’, napominje.

Nažalost, takvih je katolika puno i previše pa se ne moramo čuditi krikovima, strahovima i reakcijama koje čujemo za vrijeme molitve oslobođenja od uroka i prokletstava na duhovnim seminarima.

Kad su jednog od najpoznatijih egzorcista našeg vremena, oca Gabriela Amortha koji iza sebe ima 70 tisuća egzorcizma, i koji je upozoravao na stvarnost đavla i bačenih prokletstava, upitali koja je najbolja molitva za zaštitu od prokletstva i đavolskog utjecaja, on je odgovorio sljedeće:

‘Tvrdim prije svega, da su sakramenti i Sveto Pismo učinkovitiji od svih naših privatnih zaziva’.

1. Ispovijed koja je sakramenat direktno usmjeren na oslobođenje duša od utjecaja đavla. Ona podrazumijeva praštanje od srca;

2. Sveta misa;

3. Pričest;

4. Klanjanje;

5. Biblijske i liturgijske molitve, psalmi, himni, vjerovanje, svet…;

6. Krunica.

Tek nakon ovog redoslijeda koji podrazumijeva da smo u stanju milosti i prisutnosti s Gospodinom, možemo se baciti na razne molitve ozdravljena i oslobođenja, ako imamo neki problem koji upućuje na đavolski utjecaj u našem životu.

No, kako je rekao sveti Damjan: Ako Sotona vidi krv Kristovu na tvojim ustima ne može ti ništa.

Ako mogu govoriti figurativno, ovako ćeš istjerati riku zvijeri i sve demone. Ne prestaj sebe štititi svakodnevnim primanjem Tijela i Krvi Kristove. Neka tvoj tajni neprijatelj vidi na tvojim usnama crvenilo Krvi Kristove. Proći će ga jeza, pobjeći će u svoju tamu. Ovo se odnosi na dostojno pričešćivanje svete pričesti na misi, to je moćno oružje koje satire glavu zmiji – baš svaki put.

I svi egzorcisti napominju da je sveta pričest primarni način za protjerivanje demona iz naših srca i života. Ako je potrebno iskorijeniti neki grijeh i prisutnost đavla u životu, odi na ispovijed i primi Svetu Pričest. Vrag neće imati izbora nego vratiti se u svoju prljavu, tamnu i vlažnu jamu! – napisao je sveti Damjan.