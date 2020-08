ČUDESNE OBJAVE GOSPE SVETOM DOMINUKU: Evo koje milosti imaju oni koji mole krunicu!

Autor: Vjera

Što tražite putem krunice, dobit ćete, jedno je od slavnih obećanja Gospe

Najsnažnija molitva je Sveta Misa, nakon toga je Euharistijsko klanjanje dok je na trećem mjestu moćno oružje koje nam je dala Blažena Djevica Marija protiv zla i za ispunjenje svake milosti – molitva svete krunice. Zapravo nema svjedočanstvo da je netko srcem po molitvi svete krunice vapio a da traženo nije dobio. Riječi sestre Lucije iz Fatime to potvrđuju: “Blažena djevica Marija je krunici podarila takvo djelovanje da ne postoji nijedan materijalni, duhovni, nacionalni ili međunarodni problem koji se putem nje i naše žrtve ne bi mogao riješiti.”

Nažalost, iako su svi sveci molili svetu krunicu, iako je toliko poziva na svakodnevnu molitvu krunice, iako Crkva i njezini poglavari kroz povijest sustavno pozivaju na ovu molitvu jer s tom molitvom nema zla koje ne možemo pobijediti, malo je onih koji su se odazvali.

Razlozi su najčešće: ne da mi se, naporno je, dosadno je, nema to smisla… itd. No, upravo to su prisilne misli Sotona stavlja u umove mnogih vjernika, sve samo kako ne bi molili. Jer, kad bi svi vjernici svijeta svaki dan molili svetu krunicu zlo više ne bi moglo živjeti među nama, stoga se jako trudi oko toga da tu molitvu spriječi. Zbog toga, odlučite se, uzmite krunice u ruke, unesite ih u svoje obitelji i uvjerite se u snagu ove čudesne molitve.

Krunicu kakvu mi danas molimo ustanovio je sveti Dominik, utemeljitelj Reda dominikanaca koje je rekao: “Jednog će dana Gospa preko Svete Krunice i škapulara spasiti svijet.” Njemu je Blažena Djevica Marija dala obećanja svima koji budu srcem molili svetu krunicu.

Pročitajte i izmolite bar jednu deseticu, još danas!

Obećanja koja je Blažena Djevica Marija dala Sv. Dominiku i Bl. Alanu

1. Svima koji budu odano molili krunicu, obećajem svoju posebnu zaštitu i obilje milosti.

2. Oni koji budu ustrajali u molitvu krunice, primit će neku osobitu milost.

3. Krunica će biti moćno oružje protiv pakla, uništit će grijehe i izgnati herezu.

4. Krunica će pomoći rast kreposti i dobrih djela, donijeti obilje Božjih darova za dušu, preokrenut će ljubav prema svijetu u ljubav prema Bogu, uzdići srca da žele božanska i vječna dobra. Na taj način će se te duše posvetiti.

5. Koji mi se povjere preko krunice, neće biti izgubljeni.

6. Koji budu pobožno molili moju krunicu, razmišljajući o otajstvima spasenja neće biti satrveni nedaćama niti će umrijeti lošom smrću. Grešnici će se obratiti, pravedno će rasti u milosti i postati vrijedni vječnoga života.

7. Oni koji su iskreno odani molitvi moje krunice neće umrijeti bez utjehe Crkve ili bez milosti.

8. Oni koji budu molili krunicu, naći će za života i na smrti svjetlost Božju, puninu njegove milosti i bit će ubrojeni među blažene.

9. Brzo ću osloboditi iz čistilišta duše odane molitvi krunice.

10. Prava djeca moje krunice uživat će veliku slavu na nebesima.

11. Ono što preko krunice tražite, dobit ćete.

12. Koji šire moju krunicu, dobit će preko mene pomoć u svim svojim potrebama.

13. Postigla sam od svog Sina da će svi prijatelji krunice imati svece nebeske za svoju braću u životu i smrti.

14. Koji vjerno mole krunicu, moja su draga djeca, braća i sestre Isusa Krista.

15. Odanost mojoj krunici posebni je znak predodređenja.