ČETIRI GODINE OD SMRTI HRVATSKOG PROROKA ‘Europi je došao kraj, to je sigurno’

Autor: Vjera

Profesor Tomislav Ivančić nas je uporozorio:

Četiri godine je prošlo od smrti profesora Ivančića, velikog hrvatskog svećenika i Božjeg proroka koji je u svoje vrijeme žario i palio Duhom Gospodnjim u hrvatskom narodu, a onda se preselio Gospodinu! U nasljeđe je Hrvatima ostavio bezbroj plodova i nadahnjujućih mudrosti a jedna od tih je i svakako njegovo upozorenja za život u ovom vremenu u kojem mračne sile čine sve da zarobe – čak i izabrane.

“Da li znamo danas čitati znakove vremena, znati što nam se događa? Protumačiti na tisuće izbjeglica koje dolaze u Europu? Navještaju Treći svjetski rat kako kaže papa Franjo.. Da li znate što znači da sve vlade svijeta žele čovjeka uništiti moralno, preokrenuti čovjeku pamet, preokrenuti zakone prirode, a zapravo uništiti čovjeka. Jeste li razmišljali, otkud to da zakoni štite ubijanje djece? A ne rađanje djece? Na djeci se duša liječi, a mi ubijamo svoje vlastite lijekove i zdravlje. U Europi se štiti i eutanazija, odnosno ubijanje bolesnih i starih osoba. Dakle, mi ubijamo početak ljudskog života ali i kraj. Zašto je Europa protiv čovjeka, zašto je i naša vlast pod svaku cijenu htjela uvesti homoseksualni brak, usvajanje djece njima? Otkud to da naše škole žele uvesti odgoj koji uništava spolnost naše djece ? Zašto su sve vlade korumpirane? Jeste li svjesni da su to sve znakovi. Otkud toliko nemorala? Mi danas uopće ne moramo na izbore jer su to sve nemoralni ljudi, a nemoralan čovjek je mrtav čovjek. Europa je danas postala nemoralna, a nemoralnost je zakonski utemeljena. Možeš rastavljati brak, možeš činiti nepravdu, možeš svoje radnike naplaćati da se ti bogatiš… Što se zapravo događa? Čitajmo znakove vremena. Moramo postati pismeni. Proroci su se u starom zavjetu žestoko borili da se narod vrati Bogu, pravdi i moralnosti. A kad to narod nije činio narod je bačen u progonstva, i razaranja, sjetimo se Babilona, razaranja Jeruzalema. Sjetimo se da se Isus rasplakao nad Jeruzalemom i nad narodom. Isus je ubijen kao posljednji najveći prorok svih vremena, sam Bog je došao da nas pouči kako se moramo vratiti Bogu i moralnosti, ne uživanju tijela nego uživanju duha i svetosti, ne uživanju egoizma nego toga da drugima pomognemo. Ima li sretnijih od roditelja koji za djecu žive i za njih rade? A upravo je to u Europi propalo. Sjetite se izraelskog naroda koji nije želio slušati Isusa. Nakon njegove smrti izraelski je narod uništen, cijela zemlja razorena, Hram uništen, oni raseljeni po čitavom svijetu. Sjetimo se i raspada rimskog carstva. Ako dobro promatramo znakove vremena, vidjet ćemo da je došao kraj Europe to je sigurno. Ako se ne vratimo moralnom životu ako nas korupcija bude sve više zahvaćala, ako budemo radili protiv svih Božjih zapovijedi, ako nam bude važan novac a ne čovjek ako Isus Krist bude neprestano progonjen, ako crkva bude progonjena i ne postane zaista konkretna da živi i umire za čovjeka, i ona će nestati s Europom. Europa treba preobrazbu ili kako je rekao Papa Ivan Pavao II je to govorio; Europa se treba vratiti svojim korijenima, a korijen Europe je Isus Krist.,” upozorava Tomislav Inačić koji nas potiče da budemo budni i čitamo znakove vremena.