Četiri čuda koja je potvrdila znanost, a dokazuju Isusa u hostiji!

Autor: Vjera

U posvećenoj hostiji je živi Bog, ova čuda to i potvrđuju

Iako je velik broj euharistijskih čuda datiran u Srednjem vijeku, mnoga su se pak dogodila u ovom stoljeću, te su potvrđena u proteklih 20 godina. Ta čuda su živi dokaz Kristove prisutnosti u Euharistiji a neke je znanost mogla samo potvrditi, a ni jedno opovrgnuti.

Da se za vrijeme pretvorbe, pretvorba doista događa to je nauk crkve koji je nepromijenjen od apostolskih vremena. A ova čudesa, odnosno Božji otisci na Zemlji to neupitno potvrđuju. I to u tolikom obimu da je znanost ponovno nemoćna pred Gospodinom, osim da potvrdi Kristovu prisutnost.

Legnica – Poljska – znanost dokazala da je u pitanju srčani mišić!

Dana 25. prosinca 2013. hostija je pala za vrijeme pričesti na pod. Prema protokolu sačuvana je i pohranjena u spremnik s vodom, nakon čega se hostija trebala raspasti. Međutim, ubrzo nakon toga na hostiji su se pojavile crvene mrlje, što je upućivalo na Euharistijsko čudo. Stefan Cichy, tadašnji biskup Legnica zatim je pozvao stručnjake da provjere o čemu se radi a tek u veljači 2014. godine uzeti su uzorci za ispitivanje. Forenzička analiza pokazala je da je riječ o ljudskom tkivu, i to tkivu srčanog mišića. Čvrstoća pronađenog mišića navela je forenzičare da kažu da je riječ o srčanom mišiću u trenutku agonije – grčenja.

Sve genetske studije nad uzorcima pokazale da je riječ o ljudskom tkivu. Nakon službenih ispitivanja i analiza koje su prepoznale čudo u Euharistiji 1. sjećanja ove godine biskup Kiernikowski iznio je rezultate i potvrdio da je Katolička crkva priznala ovo čudo.

Relikvija čuda nalazi se u župnoj crkvi sv. Hijacinte, a godišnje ju obiđe na desetke tisuća ljudi.

Sokolka – Poljska

Prvo registrirano Euharistijsko čudo 21. stoljeća dogodilo se također u Poljskoj, u gradu Sokolka 12. listopada 2008. godine, kada je svećeniku slučajno pala na pod posvećena hostija. On ju je zatim podigao i stavio u vodu, tako da se otopi, te je ostavio u tabernakulu. Tjedan dana kasnije, shvatio je da je hostija bila crvena. Nakon bliže inspekcije, znanstvenici potvrđuju da je riječ o tragovima srčanog tkiva.

Analizu na jednom fragmentu hostije predvodili su dva nezavisna istraživačka tima jedan predvođen s prof. Mariom Sobaniec-Lotowskom, a drugi sa znanstvenikom, prof. Stanislaw Sulkowski, kako bi se osigurala vjerodostojnost rezultata.

Rezultati ovih nezavisnih studija savršeno su se složili. Obje studije zaključuju da je transformirani fragment hostije identičan stanju srca pri infarktu, odnosno da je riječ o tkivu žive osobe kojoj se bliži smrt. Struktura srčanih vlakana tako je duboko isprepletena s vlaknima hostije da su znanstvenici zaključili kako je nemoguće ljudskim rukama i sredstvima to postići.

Tixtla, Meksiko

Za vrijeme svete pričesti u Meksiku, gdje su u župi bile duhovne vježbe, sa svećenicima je pričešćivala i časna sestra. Odjednom, kad je htjela pričestiti jednu župljanku, primjetila je očima punih suza, da je hostija počela krvariti…

Biskup mjesta velečasni Alejo Zavala Castro sazvao je teološko povjerenstvo te osigurao znanstvenu istragu kako bi se utvrdilo je li riječ o pravo čudu. U listopadu 2009. godine pozvao je dr. Ricarda Castanona Gomeza koji je proveo svije nezavisne studije, a nakon istrage studije koje su završene 2012, zaključeno je sljedeće:

Crvenkasta tvar na hostiji odgovara krvi u kojoj se nalazi hemoglobin i DNA humanog porijekla. Dvije studije provedene od strane eminentnih forenzičkih stručnjaka koji su koristili različite metodologije pokazale su da ta tvar potječe iz unutrašnjosti tj da je nemoguće da su postavljene ljudskom rukom. Krvna grupa analizirane krvi je AB slična onome što je pronađeno na hostiji u Lancianu ali i na Torinskom platnu. Mikroskopskom analizom utvrđeno je da je krv koja je pronađena 2006. godine, godine 2010. bila svježa. Stoga znanstvenici zaključuju da: ovaj događaj nema prirodno objašnjenje.

Chirattakonam, Indija

Dana 28. travnja 2001. godine u župnoj crkvi Marije Chirattakonam, župnik je primijetio sliku koja se pojavila na posvećenoj hostiji.

On je opisao što se točno dogodilo: U 8 sati i 49 minuta izložio sam hostiju u Presvetom Oltarskom Sakramentu za javno klanjanje. Nakon nekoliko trenutaka zapazio sam tri točkice na Svetoj Euharistiji. Prestao sam moliti te pozvao prisutne da dođu pogledati. Dan poslije, u subotu ujutro otvorio sam crkvu za uobičajenu liturgiju. Prije nego sam započeo misu pogledao sam Presveto te na njemu primijetio lik, obličje ljudskog lica. Bio sam duboko dirnut. No da ne bi bilo da samo ja vidim obličje pozvao sam poslužitelje i vjernike da dođu pogledati. Svi su rekli da vide: Obličje čovjeka.

Ubrzo je postalo jasno da je obličje slično Kristu okrunjenom trnjem. I ta čudesna hostija je podvrgnuta znanstvenim istraživanjima, međutim bez ikakvog odgovora, jer znanstveno je utvrđeno samo da čovjek to nije mogao napraviti. Lice čovjeka okrunjenom trnjem još uvijek se nalazi na toj hostiji, sve do današnjeg dana.