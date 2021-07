BUDIŠ SE? Demonski sat, ili doba kad je sotona najaktivniji! Evo zašto i što činiti

Autor: Vjera

Mnogi su sveti mučeni baš u ovo vrijeme! Budi li i vas?

Horor i drugi paranormalni prilozi često spominju demonski sat, odnosno vještičji sat, a to odnosi na vrijeme između tri i četiri sata ujutro. Budući da je 3 sata ujutro točno suprotno vremenu od 15 sati i satu milosrđa odnosno najsvetijem trenutku dana jer je tad Krist umro i otkupio grijehe svijeta i pobijedio Sotonu, često čujemo da se 3 sata ujutro naziva “vražjim satom”, jer je dobro poznato kako se sotona ruga Bogu.

Nadalje sotonisti često izvode svoje crne mise u 3 ujutro, a možemo i čitati o “vješticama” koje izvode svoja djela, poput dozivanja uroka tijekom ovog vremenskog okvira od 3 do 4 ujutro. Okultisti svih vrsta tradicionalno također slave svoje ceremonije u tom razdoblju, jer se vjeruje da sile tame dosežu svoj vrhunac u ovom trenutku.

Wikipedia navodi sljedeća zapažanja u vezi s “vražjim satom”: U folkloru je vještičji sat ili vražji sat doba noći povezan s nadnaravnim događajima. Smatra se da se vještice, demoni i duhovi tada pojavljuju i da su tada, u tom vremenu najmoćniji. Ovo se vrijeme smatra najučinkovitijom za crnu magiju. U zapadnokršćanskoj tradiciji, sat između 3 i 4 sata ujutro smatrao se razdobljem vrhunske nadnaravne aktivnosti, i zbog odsustva molitve u kanonskim satima tijekom tog razdoblja.

Također, vidimo kako se Svjetlost i tama često koriste u Svetom pismu da simboliziraju Dobro u borbi protiv Zla. Sam Bog često simbolizira svjetlost, dok đavla i njegove demone simbolizira tama. Paradoksalno, sam Lucifer dok je bio na nebu dobio je naslov “Svjetlonoša” – naslov koji je, naravno, potpuno izgubio kad je izgovorio svoj bogohulni “Non serviam” protiv Boga, odnosno – neću služiti!

Drugi razlog zbog kojeg se ovo vremensko razdoblje smatra ishodištem neuobičajeno snažne demonske aktivnosti jest činjenica da ono pada usred noći: sunce je već odavno zašlo i neće se pojaviti još nekoliko sati.

Biblija više puta spominje noć i tamu kao vrijeme grijeha. Ta je ideja savršeno sažeta u Ivanovu evanđelju:

„A ovo je taj sud:

Svjetlost je došla na svijet,

ali ljudi su više ljubili

tamu nego svjetlost

jer djela im bijahu zla.

Uistinu, tko god čini zlo,

mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti

da se ne razotkriju djela njegova” (3,19-20).

Suđenje Isusu održali se upravo u to vrijeme

Također, Juda je izdao Isusa u noći (neki smatraju da se to dogodilo u ponoć), a Petar je zanijekao Isusa prije nego što je „pijetao zapjevao” (oko šest sati ujutro). A to bi značilo da se Isusovo „suđenje” pred Velikim vijećem održali za vrijeme „vražjeg sata”, oko 3 ujutro.









Nadalje, u životima mnogih mistika poput svetog Padre Pija, svetog Ivana Vianneya, svete Gemme i s. Josefe Menedez imamo primjer kako su zlodusi nastojali terorizirati ove svete duše, posebno u dubini noći kada su svi ostali spavali. U svemu tome se može pretpostaviti da demoni vjerojatno dobivaju povećanu razinu moći ili bolje rečeno smjelosti tijekom sve veće noćne tame, međutim oni nikada nemaju moć nadvladati duše vlastitim postupcima – oni imaju moć samo iskušavati ili uznemiravati.

Na primjer, sv. Padre Pio piše:

“Ti me vragovi ne prestaju udarati, čak i kad padnem s kreveta. Čak mi i trgaju noćnu košulju da bi me pretukli! Ali sada me više ne plaše. Isus me voli, često me podiže i vraća natrag na krevet. “

Ili čitamo u spisima svete Gemme:

“Ta prezirna zvijer odvukla me iz kreveta i bacila, udarivši mi glavu o pod takvom snagom da me i dalje boli. Ostala sam ležati tamo sve dok dugo nakon toga nisam došao k sebi. Isuse hvala! “









Drugi put Gemma piše:

“Danas sam mislila o tome da se moram potpuno osloboditi te mučne životinje i umjesto toga me jako natukao. Legla sam u krevet s punom namjerom da spavam, ali ispalo je drugačije. Počeo me tući takvim udarcima da sam se bojala da ću umrijeti. Bio je u obliku velikog crnog psa i stavio mi je “šape” na ramena, silno me povrijedivši. Toliko sam to osjećala u svim kostima da sam mislila da su slomljene. Također, kad sam uzimala svetu vodu, tako mi je nasrnuo na ruku da sam od bola pala na pod. Kost je bila iščašena, ali vratila se na svoje mjesto jer ju je Isus dodirnuo i sve je bilo sanirano.”

Naravno da mrak i tama niti u jednoj noći pa ni na Veliki četvrtak nisu pobijedili Isusa što dokazuje divno uskrsnuće na nedjeljno jutro, a isto tako ni vražje manifestacije u dubokoj noći ili bilo kojem drugom vremenu ne mogu pobijediti Isusa u nama dok ostajemo nepokolebljivi u vjeri, nadi i ljubavi. I zapamtite, dok ne možete spavati i duhovne vas bitke muče sjetite se da negdje u svijetu najvjerojatnije se slavi sveta misa i Isus se prikazuje na oltaru za naše grijehe, za grijehe svijeta. On je svjetlost svijeta koja svijetli u tami i nitko je ne može nadvladati (Iv,5)

‘Ako se osjećaš jak u vjeri, moli i bdij jer đavao posebice noću može ući u tvoje srce i posijati sjeme smrti. Noćna molitva je jako važna za zadobiti snagu da istjeramo đavla iz polja naše duše. Kada te napadne nesanica, znači da te Gospodin zove na molitvu po kojoj ćeš zadobiti snagu da zalupiš vrata đavlu pred nosom da ne uđe i ne posije kukolj u polje tvoje duše.’, pozvao je otac Lorenzo Montecalvo od Družbe Otaca Božanskog Poziva, onima koji se bude tjeskobni u tami noći!