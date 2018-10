BOŽJI APEL ČOVJEČANSTVU: Doći će do ukidanja Svete Misne Žrtve?!

Autor: Vjera

Počeo se ostvarivati tajni cilj đavla i masonerije

Od nedavno počelo se baš glasno govoriti o Pričesti o tome kako bi je trebali dijeliti s nevjernicima, ljudima u stanju teškog grijeha, s protestantima koji blagovanje Tijela Kristova na euharistijski način uopće ne priznaju itd. Iako su u pitanju, za sada tek dimne bombe koje ispituju vjerničko stanje i reakciju Katoličke Crkve i kojima se papa Franji, bar za sada suprotstavio, postaje očito da unutar Crkve djeluju skupine koje intenzivno rade na postupnom dokidanju Svete Misne Žrtve ili bar na njenom umanjenom značaju, pa tako Živog Boga u Euharistiji žele dokinuti a postaviti žele simbolično blagovanje običnog kruha itd. ..

U Božjem apelu kroz povijest Crkve upozoreni smo više puta i na više strana da je upravo to krajnji cilj đavla i masonerije infiltrirane u Crkvu, a ne možemo ni poreći da se upozoreno ostvaruje, barem utoliko što Sveta Pričest u životima mnogih izabranih duša ne igra više nikakvu ulogu. Naime, u crkvama zapada malim se koracima dokida i sakrament svete ispovijedi a samim time i pričest kojoj ljudi u sve manjoj mjeri pristupaju.

Pročitajte Božja upozorenja, i ostanite budni:

Sestra Ana Ali, rođena 29. prosinca 1966. u Keniji, krštena u travnju 1979., odrasla je u muslimanskoj vjeri. Njen je otac bio odani musliman, ali su se njeni roditelji razišli oko pitanja katoličke vjere njene majke. Sestri Ani se ukazuje Isus, te ona zapisuje Njegove riječi. Njena su otkrivenja usmjerena ka Euharistijskoj pobožnosti. Poruke sestre Ane odobrio je njen biskup.

Ukidanje Svete Misne Žrtve?

Gospodin je sestri Ani kazao kako se đavao svojski trudi da ukine Njegovu Prisutnost, kao i Svetu Misnu Žrtvu. Đavao se koristi brojnim izgubljenim dušama, pa čak i onima posvećenima, koje su se svim silama posvetile upravo tome cilju. Više nego ikada, kaže Gospodin, masoni napadaju Njegov Božanski Sakramenat Ljubavi u Svetohraništu. Svi su se oni složili oko ukidanja Mise.

U Božanskom apelu br. 4, Gospodin je kazao: “Puno moli za čovječanstvo; svijet ide od zla na gore. Đavao se svojski trudi da ukine Svetu Misnu Žrtvu. Božanska je Pravda spremna na djelovanje, dok Moje oči počivaju na Nebu. Bit će to neizmjerno zastrašujuće, kao da je došao konac svijeta. Ali, konac još nije stigao” (23. rujna 1987.).

U Božanskome apelu br. 35, Gospodin je rekao, “Moli za brojne izgubljene duše, kao i za brojne one Meni posvećene. Đavao se njima koristi kako bi ukinuo Svetu Misnu Žrtvu. (1. studenoga 1987.).

U Božanskome apelu br. 35, On je rekao, “Ova su vremena Moji teški časovi, kada se đavao svim silama trudi da ukine Svetu Misnu Žrtvu… Moli, moli za one koji mi se izruguju; koji me zlorabe i osuđuju, te Me, više no ikada prije, gaze kako bi ukinuli Moju Prisutnost u Sakramentu Ljubavi (5. prosinca 1987.).

U Božanskome apelu br. 47, On je rekao, “Oni koji Meni pripadaju… svojski se trse kako bi ukinuli Moju Prisustnpst u Svetoj Misnoj Žrtvi” (6. prosinca 1987.).

U Božanskome apelu br. 53, On je rekao, “Đavao se bori protiv Mog Božanskog Sakramenta Ljubavi, toliko me se zlorabi i bogohuli. Oni koji Meni pripadaju… svojski se trse kako bi ukinuli Moju Prisustnost u Svetoj Misnoj Žrtvi” (14. prosinca 1987.).

U Božanskome apelu br. 54, Gospodin je rekao, “Ovo su mračni časovi kada se đavao koristi Onima koji Meni pripadaju… /a koji se/ svojski trse kako bi uništili Moje Prisustvo u Svetoj Misnoj Žrtvi, te uništili duše i odveli ih u propast. Moji se sakramenti napuštaju i preziru; Moja se otajstva bogohule. Neprekidno, te više no ikada prije, masoni napadaju moj Božanski Sakramenat Ljubavi u Svetohraništu (15. prosinca 1987.).

U Božanskome apelu br. 70, On je rekao, “Približava se vrijeme kada će Moja Crkva biti razorena i opustošena. Oni koji Meni pripadaju… postali su poput ričućih lavova. Brojna su svetogrđa protiv Moje Prisustnosti u Svetohraništima. Mnogi su izgubili svoje dostojanstvo i svjetlo razuma. Đavao je okovao njihova srca. Vođeni njima, oni se svim silama trude ukinuti Svetu Misnu Žrtvu. Čaša je puna” (18. siječnja 1988.).

U Božanskome apelu br. 71, Isus je rekao, “Masoni Me zlorabe u Svetohraništima, kao i u samom Mom Evanđelju. Ta je nepravda je upravo odvratna. Sjedinite svoje srce s Mojim krvavim suzama. Ovo su trenuci kada oni svim silama rade na ukidanju Moje Svete Misne Žrtve… Zli su poslovi u rukama masona. Oni su se svi skupa složili da valja ukinuti Misu… Sotona je posred njihovih redova. Uvjeravam vas da su im duše predane Sotoni. Moja me velika ljubav prema čovječanstvu danju i noću drži u Presvetom Sakramentu. Koliko mi muke zadaju njihova izdaja i uvrede!. Uz toliko puno grijeha, osveta viče u ime Moga Vječnoga Oca. Želim da se čovječanstvo spasi. Nitko ne odlazi u pakao bez vlastita pristanka. Sve pozivam natrag u Svoje stado. Svijet je posve izgubio razum” (19. siječnja 1988.).

I Sveto Pismo govori o ukidanju svagdašnje žrtve. U Knjizi proroka Daniela 12,4-13, govori se o tome kako će svagdašnja žrtva biti ukinuta u trajanju od 1290 dana: “A ti, Daniele, drži u tajnosti ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka.! Mnogi će tumarati, i bezakonja će rasti.”

“Ja, Daniel, pogledah, kad eno: druga dvojica stajahu jedan s jedne, drugi s druge strane rijeke. Jedan upita čovjeka odjevena u lanene haljine koji stajaše iznad vodâ rijeke: ‘Kada će doći kraj tim čudesima?’ Začuh čovjeka odjevena u lanene haljine, koji stajaše iznad vodâ rijeke; on podiže k nebu desnicu i ljevicu, kunući se Vječno živim. “Nakon jednog vremena, dva vremena i pola vremena – kada dođe kraj rasulu snage svetoga naroda – sve će se to svršiti.’

Ja slušah, ali ne razumjeh, pa upitah: ‘Gospodaru, kako će to svršiti?’ On reče: ‘Idi, Daniele, ove su riječi tajne i zapečaćene do vremena svršetka. Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti. Od časa kad bude dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši: tisuću dvjesta i devedeset dana. Blago onomu koji dočeka i dosegne tisuću trista trideset i pet dana! A ti idi i otpočini; ustat ćeš da primiš svoju baštinu na kraju danâ.'”

Dana 31. prosinca 1992. Gospina je poruka ocu Gobbiju glasila ovako: “Sveta je Misa svagdašnja žrtva, žrtva čista koja se posvuda prinosi Gospodinu, od izlaska sunca do zalaza. Misna žrtva obnavlja ono što je Isus izvršio na Kalvariji. Usvajanjem protestantske doktrine, ljudi će smatrati kako Misa nije žrtva, već samo sveto blagovanje, odnosno, spomen onoga što je Isus učinio na Svojoj Posljednjoj Večeri. I tako će proslava Svete Mise biti ukinuta. U tom se ukidanju svagdašnje žrtve sastoji stravično svetogrđe što će ga počiniti Antikrist, a koje će trajati približno tri i pol godine, odnosno, 1290 dana.”

