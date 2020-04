BISKUP KOJI I DALJE DRŽI SVETE MISE REKAO SVIJETU: Ljudi u crkvi su vam zločin? A ovo ignorirate!

Smatra da je svećenicima mjesto s bolesnicima a ne unutar zidina

Biskup Peter Baldacchino iz biskupije Las Cruces koji i dalje dijeli svetu pričest i drži svete mise na otvorenom rekao je da je Crkva ‘osnovna služba nade’ tijekom pandemije koronavirusa i da Crkva mora biti blizu ljudima u skladu s javnozdravstvenim propisima.

Biskup je najavio da će 15. travnja otvoriti javne mise i sakramentalni život u njegovoj biskupiji – uključujući vjenčanja i sprovode – iako poštuje državna pravila javnog zdravlja koja zabranjuju okupljanja više od pet osoba u zatvorenom.

Našao je ohrabrenje upravo u riječima pape Franje, koje kažu : ‘Gledate oko nas upravo u ovu zemlju i što vidite? Ljudi umiru od ove užasne bolesti, ali i od očaja. Postoje izvješća o porastu samoubistava, krizi ovisnosti, nasilju u kućama. Za mnoge je to trenutak potpune tame.’

‘Moramo unijeti Kristovo svjetlo u ovu tamu. Ne možemo se zatvoriti, blizina u ovom trenutku je zabranjena, a ipak, to smo kao svećenici pozvani biti: bliski našem narodu ‘, rekao je biskup.

‘Ljudi žive u strahu od smrti, nezaposlenosti. Potapaju se u očaj. Koliko je potrebno da smo sada s njima, da sada možemo nahraniti njihovu dušu? ‘

‘Bio sam vrlo nadahnut našim Svetim Ocem, papom Franjom. Govorio je o tome kako drastične mjere nisu uvijek dobre. Otvorio je rimske crkve – naravno, na siguran način – i upozorio nas da u ovom trenutku moramo ostati vrlo blizu Gospodinova stada. Ne možemo se zidati.’

‘U ponedjeljak sam otišao do McDonaldsa. Vrlo simpatična osoba uzela mi je kreditnu karticu kod jednog prozora, a druga osoba mi je dala hranu kod drugog – bez maski, bez rukavica. Kaže li netko da moramo zatvoriti McDonalds jer postoji rizik? Ili Walmart, ili benzinsku postaju? Naravno da ne.

Prihvaćamo da postoje neke bitne stvari potrebne za fizički život. Dakle, rizik tih mjesta nikada se ne dovodi u pitanje, ali više od pet ljudi u crkvi je zločin, previše rizično. Nije li duša najvažnija? Pomalo smo poludjeli. Naši su prioriteti potpuno naopako’, rekao je.

‘Ovdje, u Novom Meksiku, možete kupiti alkohola koliko želite.. To je neophodno i vrijedno je rizika. Možete kupiti marihuanu, ovo je neophodna usluga i rizici se toleriraju. Ali Euharistija – centar našeg kršćanskog života, sakrament našeg spasenja – to ne vrijedi nikakav rizik, previše je opasno. Riskiramo da kupujemo destruktivne stvari i nazivamo ih nužnima, dok uskraćujemo sebi pravi lijek. BigMac i to je bitno, a Tijelo Kristovo? Ne toliko. ‘

CNA je pitao biskupa o mogućnosti da se infekcija može širiti na vanjskoj misi ili da bi njegove smjernice mogle izložiti svećenike dodatnom riziku.

‘Postoji rizik i moramo učiniti sve što možemo kako bismo se zaštitili. Bili smo vrlo jasni: slijedite sva pravila javnog zdravstva – sve njih. Ako ste u rizičnoj skupini, ostanite kod kuće. ‘

‘Ali rizik uvijek postoji: postoji rizik u supermarketu, na benzinskoj postaji, u banci. Ali sva ta mjesta držimo otvorenima jer razumijemo neke stvari koje jednostavno ne možete u potpunosti zatvoriti jer postoji osnovna ljudska potreba. Pa, ako su hrana i novac osnovne ljudske potrebe, još više su to i sakramenti. Sve se svodi na to uzimate li u obzir ono što Crkva nudi ili ne. Kad jednom smatrate Crkvu važnom, mnoga od pitanja “što ako” više se ne pitaju. ‘

‘Svi smo svjesni tragedije uzrokovane koronavirusom, i ja sam izgubio dva bliska prijatelja, svećenike s kojima sam studirao i služio’, dodaje.

‘Potpuno sam svjestan smrti i tuge koju ovi dani nose, ali’, rekao je biskup CNA-u, ‘sva patnja nalazi svoj smisao u križu i uskrsnuću Krista koji definira moju službu biskupa.’

‘Kad me pitaju kako sam se brinuo za ljude koje mi je Gospodin povjerio, želim reći da sam bio s njima i bio sam među njima.’

Osim ukidanja ograničenja na javno slavljenje mise, Baldacchino je također potaknuo svećenike biskupije da osiguraju dostupnost sakramenata ispovijedi i pomazanja, poručivši u svom pismu svećenicima da vjernici ne smiju biti uskraćeni za ovaj sakrament, posebno kad prijeti smrt.

‘Vrijeme je velikog rizika za sve nas, fizički i duhovno, ali kao svećenici pozvani smo zbog tih trenutaka. Poput liječnika i medicinskih sestara, koji su u ovom trenutku izloženi velikom riziku i naše je mjesto s bolesnicima, govori i dodaje: ‘Papa Franjo govori o Crkvi kao o terenskoj bolnici za ranjene i bolesne. Pa, u ovo vrijeme je mnogo ljudi bolesno u duši i ranjeno očajem, i želim postaviti što više duhovnih šatora kako bismo se prema njima ophodili najbolje što možemo. ‘

