BIBLIJSKO PROROŠTVO O BROJU SOTONE: Gospa otkriva tajnu broja 666, evo što znači

Autor: Vjera

Tisućama godina ovaj broj predstavlja misterij, sad je razotkriven

Iz knjige svećenicima Marijinim, predragim sinovima,donosimo poruku Gospe preko svećenika don Gobbija u kojoj Gospa razotkriva tajnu broja 666. Poruke Gospe ispisane iz navedene knjizi jesu poruke kojima je cilj pripremiti svećenike i svijet za posljednja vremena, međutim moramo znati da Gospa u svojim porukama osim što proniče mistiku posljednjeg vremena i upozorava svijet na veliki otpad i pobunu protiv Boga kojoj vidljivo je i sami svjedočimo, sustavno naglašava važnost nade i vjeru u pobjedu Krsta nad Sotonom! Kršćanin ne smije gubiti nadu a niti vjeru u Kristovu Crkvu koja iako će proći kroz dolinu suza, nikad neće biti nadvladana jer je SAM KRIST TO IZREKAO!

Ovo je sadržaj poruke koji do detalja proniče u tajnu đavoljeg broja 666.

“Predragi sinovi, shvatite sada plan svoje nebeske Majke, Žene zaodjenute suncem, koja zajedno sa svojom četom bije bitku protiv svih snaga zla, da bi izvojevala svoju pobjedu u savršenom slavljenju Presvetog Trojstva.

Sa mnom se borite, mala djeco, protiv Zmaja koji nastoji odvratiti čovječanstvo od Boga.

Sa mnom se borite, mala djeco, protiv crne Zvijeri, masonerije, koja želi odvesti duše u prokletstvo.

Sa mnom se borite, mala djeco, protiv one zvijeri slične Janjetu, masonerije koja se uvukla u unutrašnjost samoga crkvenog života s namjerom da uništi Krista i njegovu Crkvu.

Da bi ostvarila svoj cilj, ona želi stvoriti jednog novog idola, tj. lažnog Krista i njegovu lažnu Crkvu.

– Crkvena masonerija prima naredbe i moć od raznih masonskih loža i djeluje na sve potajno ih navodeći da se priključe njenim tajnim sektama.









Tako potiče one ambiciozne s perspektivom za lako ostvarenje karijere; one gladne novca obilato daruje materijalnim dobrima; pomaže svojim članovima da prednjače i zauzimaju najvažnija mjesta, dok podmuklo, ali odlučno, odbacuje sve one koji odbijaju sudjelovati u njenom planu.

Ustvari, zvijer slična janjetu ima svu moć prve zvijeri u njenoj nazočnosti, te prisiljava zemlju i njene stanovnike da se klanjaju prvoj zvijeri.

Crkvena masonerija dolazi čak dotle da pravi kip u čast te zvijeri i sve prisiljava da mu se poklone.

– Ali prema prvoj zapovijedi svetog Gospodinovog Zakona, samo BOGU se moramo klanjati i samo njemu davati svaki oblik štovanja.









Sada se BOG zamjenjuje IDOLOM, snažnim, moćnim i vladajućim.

Jednim idolom tako moćnim da šalje u smrt sve one koji se ne klanjaju kipu zvijeri.

Jedan idol tako snažan i vladajući da traži da svi, mali i veliki, bogati i siromašni, slobodni i robovi dobiju žig na desnu ruku i na čelo, i da nitko ne može ništa ni kupiti ni prodati, ako nema tog žiga, odnosno ime zvijeri i broj njezina imena.

Onaj veliki idol koji je napravljen da bi mu se svi klanjali i da bi mu služili, prema onom što sam već otkrila u ranijoj poruci, jeste lažni Krist i lažna Crkva.

Ali, kako se on zove?

– U 13. poglavlju Otkrivenja je zapisano: ‘Ovdje je mudrost. Tko ima razuma neka izračuna broj zvijeri: on predstavlja ime jednog čovjeka. Ta takva brojka je 666, šeststotinašezdesetšest.’

Razumom, rasvijetljenim svjetlošću božanske Mudrosti, uspijevamo iz broja 666 pročitati ime jednog čovjeka, a to ime, označeno pod tim brojem je ime Antikrista.

Lucifer, drevna zmija, đavao ili Sotona, Crveni zmaj, postaje, u ova zadnja vremena Antikrist.

Već je apostol Ivan tvrdio da je svatko antikrist tko niječe da je Isus Krist Bog.

Kip ili idol, koji je napravljen u čast zvijeri kako bi mu se svi ljudi klanjali, jest Antikrist.

Izračunajte sada njegov broj 666, da biste razumjeli kako on označava ime jednog čovjeka.

Broj 333 označava Božanstvo.

Lucifer se buni protiv Boga iz oholosti, jer se želi postaviti iznad Boga.

Broj 333 označava tajnu Boga. Onaj tko se želi staviti iznad Boga pod brojem je 666, prema tome, ovaj broj označava ime Lucifera, Sotone, odnosno onog koji se stavlja protiv Krista, Antikrista.

Broj 333, uzet jedanput, tj. puta 1, označava misterij Božjeg jedinstva.

Broj 333, uzet dvaput, tj. puta 2, označava dvije naravi, onu božansku i onu ljudsku, sjedinjene u božanskoj Osobi Isusa Krista.

Broj 333 uzet triput, tj. puta tri, označava misterij Tri božanske Osobe, odnosno misterij Presvetog Trojstva.

Tako broj 333, izražen jednom, dvaput i triput izražava osnovne tajne katoličke vjere, a to su:

1. Božje jedinstvo i trojstvo.

2. Utjelovljenje, muku, smrt i uskrsnuće našeg Gospodina Isusa Krista.

Ako broj 333 označava Božanstvo, onaj koji se želi staviti iznad samog Boga, označen je brojem 666.

Broj 666, izražen jednom, tj. puta 1, označava godinu 666., šeststotinašezdesetšestu.

U tom povijesnom razdoblju Antikrist se manifestira kroz fenomen Islama, koji neposredno poriče misterij božanskog Trojstva i božanstvo našega Gospodina Isusa Krista.

Islam, sa svojom vojnom snagom, bijesni posvuda, uništavajući cijele drevne kršćanske zajednice, osvaja Europu, i samo zahvaljujući mom majčinskom i čudotvornom posredovanju, što ga je snažno potaknuo Sveti Otac, ne uspijeva potpuno uništiti kršćanstvo.

Broj 666, uzet dva puta, tj. puta 2, izražava godinu 1332., tisućutristotridesetdrugu.

U ovom se povijesnom razdoblju Antikrist manifestira radikalnim napadom na vjeru u Božju Riječ.

Tumačenjem filozofa koji počinju davati isključivu vrijednost razumu i znanosti, ide se postupno prema ustanovljivanju ljudskog razuma kao jedinog kriterija istine. Rađaju se velike filozofske zablude koje se nastavljaju kroz stoljeća do vaših dana.

Pretjeran značaj razuma kao jedinog kriterija istine, nužno vodi uništenju vjere u Riječ Božju.

Ustvari, s protestantskom reformom, odbacuje se Predaja kao izvor Božje Objave, i prihvaća se samo Sveto Pismo.

Ali se i Sveto Pismo mora tumačiti razumom, te se tvrdoglavo odbija autentično Učiteljstvo hijerarhijske Crkve, kojem je Isus povjerio da čuva polog vjere.

Svatko je slobodan da čita i shvati Sveto Pismo, po svojoj osobnoj interpretaciji.

Na ovaj način uništava se vjera u Riječ Božju.

Djelovanje Antikrista, u ovom povijesnom razdoblju, vidi se u podijeli Crkve, te u nastajanju novih i brojnih kršćanskih konfesija, koje postupno sve više gube vjeru u Riječ Božju.

Broj 666 uzet triputa, tj. puta 3, označava godinu 1998., tisućudevetstodevedesetosmu.

U ovom će povijesnom razdoblju masonerija, uz pomoć one crkvene, ostvariti svoju veliku namjeru: stvoriti jednog idola kojeg će staviti na mjesto Krista i njegove Crkve.

Jedan lažni Krist i jedna lažna Crkva. Stoga je onaj kip, podignut u čast prve zvijeri, da bi mu se klanjali svi stanovnici zemlje, koji će obilježiti svojim pečatom sve one koji žele kupovati i prodavati, kip Antikrista.

Stigli ste, tako, na sam vrh čišćenja, velikog jada i otpada.

To će biti sveopća apostazija, jer će gotovo svi slijediti lažnog Krista i lažnu Crkvu.

Tada će se otvoriti vrata kako bi se pojavio čovjek, odnosno sama osoba Antikrista!

Eto, predraga djeco, zato sam vam htjela rasvijeliti stranice Otkrivenja, koje se odnose na vremena koja živite.

Želim vas pripremiti zajedno sa mnom za najbolniji i najodlučniji dio velike bitke koju vodi vaša nebeska Majka protiv snaga zla koje su se oslobodile okova.

Hrabro! Budite snažni, moja mala djeco. Na vama je zadatak, ovih teških godina, da ostanete vjerni Kristu i njegovoj Crkvi, trpeći neprijateljstvo, borbe i progone. Ali vi ste dragocjeni dio malog stada koje ima zadatak da se bori i na kraju svlada moćnu Antikristovu snagu.

Sve vas odgajam, branim i blagoslivljam.”