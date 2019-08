AUTENTIČNA PROROČANSTVA: Islam neće pokoriti Europu, evo što će se dogoditi!

Autor: Vjera

Neke ljude hvata strah od islama ali...

U zadnje vrijeme pojačava se mišljenje i strah mnogih da će islam kao religija pokoriti Europu na način da će satrati kršćanstvo. Istina jest da je to jedan okvirni plan kneza ovog svijeta i njegovih podanika, ali autentična katolička proročanstva kažu da Bog baš i neće dozvoliti takav scenarij. Umjesto toga dogodit će se Božji zahvat nad islamom kojem će posredovati Marija, točnije Gospa Fatimska.

Blažena Marija Agredska (1602. -1665.), cijenjena franjevka mistikinja iz Španjolske koja je imala brojne vizije o životu Blažene Djevice, je svjedočila:

„Bilo mi je otkriveno po posredovanju Majke Božje da će sva krivovjerja nestati. Pobjedu nad krivovjerjem zadržao je Krist za svoju blaženu Majku. U kasnijim danima Gospodin će na poseban način proširiti slavu svoje Majke. Marija je započela spasenje te će njezino posredništvo biti ispunjeno. Prije drugoga Kristova dolaska Marija više nego ikada mora sjati u milosrđu, sili i milosti da bi nevjernike dovela katoličkoj vjeri. Marijina moć će u te dane biti vrlo očita. Ona će proširiti Kristovu vladavinu na pogane i muhamedance i bit će vrijeme velike radosti kada se ustoliči Marija kao gospodarica i kraljica srdaca.“

Sveti Ljudevit Montfortski istinski Gospin apostol kojeg je papa Klement XI. imenovao apostolskim misionarom piše:

„Moć Marije nad svim đavlima bit će posebno istaknuta u posljednjem vremenu. Ona će proširiti Kristovo kraljevstvo na pogane i muslimane i doći će slavno razdoblje u kojemu će Marija biti vladarica i kraljica ljudskih srdaca“.

U svom najpoznatijem djelu Prava pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji, sveti Ljudevit Montfortski puno je pisao omoći naše Gospe koja će voditi k drugom dolasku njezina božanskoga Sina. Sljedeće poglavlje je jedno od takvih:

„Marija mora sjati više nego ikad u svojem milosrđu, sili i milosti, u tim posljednjim vremenima: u milosti da dovede nazad i primi jadne zalutale grješnike koji će se obratiti i vratiti u Katoličku Crkvu; u sili protiv neprijatelja Božjih, idolopoklonika, raskolnika, muhamedanaca, židova i duša otvrdnulih u grijesima i bezbožnosti, koji će ustati u strašnoj pobuni protiv Boga da bi zaveli obećanjima ili prijetnjama sve one koji će im se suprotstaviti i činiti da padnu. I napokon, ona mora sjati milošću da bi nadahnula i ohrabrila i održala hrabre vojnike i vjerne sluge Isusa Krista, koji će se boriti za Njegove interese.“

Dakle, i blažena Marija i sv. Ljudevit predviđaju konačnu smrt islama posebno zahvatom naše Gospe.

U knjizi nadbiskupa Sheena kojemu je nedavno odbreno čudo za proglašenje blaženim, dekretom pape Franje, „Prva ljubav svijeta“, on piše:

„Naše je čvrsto uvjerenje da strahovi koje neki animiraju u vezi muslimana neće biti ostvareni, već da će se islam umjesto toga na kraju obratiti na kršćanstvo – na način na koji čak ni neki naši misionari neće naslutiti. Naše je uvjerenje da se to neće dogoditi izravnim naučavanjem kršćanstva, već pozivanjem muslimana na štovanje Majke Božje.“ On nastavlja objašnjavati da iako muslimani žestoko odbacuju božanstvo Kristovo, ironično imaju veliko poštovanje prema Njegovoj majci. Doista postoji rečenica u Kur’anu koja kao da daje naslutiti vjerovanje u Bezgrješno začeće, koje on citira: „O, Marijo, Alah te je izabrao i pročistio i izabrao iznad svih žena na ovoj zemlji.“ [Sura 3:42]

Na kraju nadbiskup Sheen daje ključnu poveznicu između muslimana i Gospe Fatimske:

,,Marija je, stoga, za muslimane prava Sajida ili Gospa. Jedina moguća ozbiljna suparnica u njihovu vjerovanju mogla bi joj biti Fatima, kćer samog Muhameda… Budući da se ništa s neba ne događa bez finesa svih detalja, vjerujem da je Blažena Djevica izabrala biti poznata kao „Gospa Fatimska“ kao jamstvo i znak nade muslimanima i kao sigurnost da će oni, koji joj pokazuju toliko poštovanja, jednog dana prihvati i njezina božanskog Sina… Misionari budućnosti će sve više i više vidjeti da će njihov apostolat među muslimanima biti uspješan u onoj mjeri u kojoj će propovijedati o Gospi Fatimskoj’.

