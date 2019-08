AJOJ, OVO BOLI! PAPA RASKRINKAO LICEMJERE: Po ovome možeš znati jesi li lažan kršćanin!

Autor: Vjera

Kad se ovo dogodi, onda se dogodilo i obraćenje...

“Prestanimo biti licemjerni kršćani i dopustimo da obraćenje zahvati naše džepove”, rekao je papa Franjo u katehezi tijekom opće audijencije u dvorani Pavla VI. u Vatikanu. “Kršćanska je zajednica rođena po nadahnuću Duha Svetoga i raste zahvaljujući kvascu međusobnog dijeljenja među braćom i sestrama u Kristu”, rekao je Papa i dodao, “postoji dinamizam solidarnosti koji Crkvu gradi kao Božju obitelj u kojoj je u središtu iskustvo koinonije. To je grčka riječ koja znači zajedništvo, staviti na zajedničko raspolaganje, biti poput zajednice, a ne izolirani”.

“To je iskustvo prve kršćanske zajednice koja je nastojala da stvari budu zajedničke; dijeliti zajedno, komunicirati, sudjelovati, a ne izolirati se”, rekao je Sveti Otac i podsjetio: “U ranoj Crkvi ta se koinonija, ta zajednica odnosi prije svega na sudjelovanje u Kristovu tijelu i krvi. Zbog toga kada se pričešćujemo kažemo da međusobno komuniciramo, ulazimo u zajedništvo s Isusom i iz tog zajedništva s Isusom, dolazimo u zajedništvo s braćom i sestrama. To zajedništvo u tijelu i krvi Kristovoj koje se ostvaruje u misi, pretvara se u bratsko jedinstvo, a onda i u ono što je za nas najteže: staviti na zajedničko raspolaganje svoja dobra i skupiti novac za majku Crkvu u Jeruzalemu i druge Crkve “.(Rim 12,13; 2 Kor 8-9).

“Ako želite znati jeste li dobri kršćani morate moliti, pokušati ispovijedati se i pričešćivati; no znak da se vaše srce obratilo trenutak je kada obraćenje dolazi do vašeg džepa, to jest tamo gdje se vidi je li netko velikodušan prema drugima, pomaže li najslabijima i najsiromašnijima, koliko ga zapravo zanimaju samo njegovi interesi”, rekao je i naglasio, “kada do obraćenja dođe tamo, budite sigurni da je to istinsko obraćenje. Ako ostaje samo na riječima i gestama, to nije dobro obraćenje”.

“Euharistijski život, molitve, propovijedanje apostola i iskustvo zajedništva čine od vjernika mnoštvo osoba koje imaju, kažu Djela apostolska, jedno srce i jednu dušu i ne smatraju svojim vlasništvom ono što posjeduju, nego drže sve u zajedništvu (Dj 4,32)”, rekao je Papa.

“Tako snažan model pomogao nam je da budemo velikodušni, a ne škrti. Zbog tog razloga među njima nitko nije bio potrebit, jer oni koji su posjedovali polja i kuće, prodavali su ih, donosili su prihod od onoga što su prodali i stavljali ga pred noge apostola; potom se dijelilo svakome prema njegovim potrebama (Dj 4,34-35)”.

“Crkva je uvijek imala tu kršćansku gestu odricanja od stvari kojima je obilovala i koje joj nisu bile nužno potrebne kako bi ih dala onima koji su bili potrebiti”, rekao je Sveti Otac i dodao, “nisu to bili samo novci, nego i vlastito vrijeme. Koliko kršćani danas u Italiji volontiraju! To je zajedništvo, podijeliti svoje vrijeme s drugima, pomoći drugima kojima je potrebno. To je dobrovoljno zauzimanje za dobro drugih, djela milosrdne ljubavi, posjeti bolesnima. To znači uvijek dijeliti s drugima i ne tražiti samo svoju korist”.

“Zajednica ili zajedništvo, koinonija, ta grčka riječ postaje tako novi način odnosa među Gospodinovim učenicima”, rekao je papa Franjo i istaknuo da, ” kršćani otvaraju nove načine do te mjere da su pogani, gledajući ih, govorili: ‘Gledajte kako se ljube!’ Ljubav je bila način postojanja. No, nije to bila samo lažna ljubav u riječima, nego ljubav u djelima; pomaganje jedni drugima i konkretna ljubav. Veza s Kristom uspostavlja vezu među braćom koja ide zajedno i izražava se i kroz zajedništvo materijalnih dobara. Po ljubaznosti, zajedništvu i međusobnoj ljubavi dolazi znak do džepova, oslobađa ovisnosti o novcu kako bismo ga dali drugima”.

“Taj znak ide protiv vlastitih interesa”, rekao je Papa. “Biti udovi tijela Kristova vjernike čini suodgovornima za druge. To je nešto, na što ne mislimo uvijek. To što vjerujemo u Isusa, sve nas čini odgovornima za druge. Možda neka osoba ima problema i proživljava ih u svojoj obitelji, no mi ne možemo reći da je to samo njezin problem, nego moramo moliti, misliti na nju i ne biti ravnodušni. To znači biti kršćanin. Zato snažni podupiru slabe i nitko ne doživljava ogorčenost koja ponižava i omalovažava ljudsko dostojanstvo, jer oni žive to zajedništvo. To znači imati zajedničko srce i ljubiti se. To je znak konkretne ljubavi”.

“Jakov, Petar i Ivan, tri apostola, stupovi Crkve u Jeruzalemu, zajedno su odlučili da će Pavao i Barnaba evangelizirati pogane, dok će oni naviještati evanđelje Židovima, a od Pavla i Barnabe tražili su samo da ne zaborave siromašne (Gal 2,9-10)”, rekao je Sveti Otac. “No ne samo materijalno siromašne, nego i duhovno; ljude koji imaju problema i potrebna im je naša blizina. Kršćanin uvijek polazi od sebe, od svojeg srca i približava se drugome kao što se Isus približio nama. To je prva kršćanska zajednica”.

“Konkretan primjer zajedničkog dijeljenja i zajedništva dobara svjedoči nam Barnaba”, rekao je papa Franjo i nastavio, “posjedovao je polja i prodao ih kako bi prihod predao apostolima (Dj 4,36-37). No, uz njegov pozitivan primjer pojavio se drugi, negativan. Ananija i njegova žena Safira, prodavši neku zemlju, odlučili su apostolima predati samo jedan dio, a drugi zadržati za sebe (Dj 5,1-2). Ta je prijevara prekinula lanac besplatnog međusobnog dijeljenja, međusobnog mirnog i bezinteresnog dijeljenja, čije su posljedice kobne (Dj 5,5.10)”.

“Apostol Petar raskrinkao je nekorektnost Ananije i njegove žene i rekao: ‘Ananija, zašto ti Sotona ispuni srce te si slagao Duhu Svetomu i odvojio od utrška imanja? Nisi slagao ljudima, nego Bogu!’ (Dj 5,3-4), citirao je Papa i objasnio da, “možemo reći da je Ananija slagao Bogu zbog izolirane i licemjerne savjesti, to jest pregovaračke, djelomične i oportunističke pripadnosti Crkvi. Licemjerje je najgori neprijatelj kršćanske zajednice i kršćanske ljubavi. To znači pretvarati se da ljubimo jedni druge, a zapravo tražimo samo svoje interese.

Naime, ne biti iskren u međusobnom dijeljenju, ili ne biti iskren u ljubavi, znači njegovati licemjerje, udaljiti se od istine, postati sebični, ugasiti oganj zajedništva i pretvoriti se u led nutarnje smrti – rekao je Sveti Otac i protumačio – Oni koji se tako ponašaju prolaze kroz Crkvu kao turisti. Mnogo je turista u Crkvi koji uvijek prolaze, no nikada ne uđu u Crkvu. To je duhovni turizam koji ih zavarava tako da vjeruju da su kršćani, a zapravo su samo turisti koji prolaze kroz katakombe. U Crkvi ne smijemo biti turisti, nego jedni drugima braća.

Život koji se temelji samo na zaradi i koristi na štetu drugih, neminovno uzrokuje nutarnju smrt. Kolike se osobe smatraju blizu Crkvi, prijatelji svećenika i biskupa, a zapravo samo traže svoj interes. Koliko je licemjerja koje uništava Crkvu. Molimo Gospodina za sve nas da izlije svoga Duha nježnosti na nas, da pobjedi svako licemjerje i učini djelotvornom istinu koja potiče kršćansku solidarnost koja nije samo socijalna pomoć, nego izraz neotuđive naravi Crkve, nježne majke svih, osobito najsiromašnijih”, zaključio je papa Franjo.

Današnju je audijenciju animirala prisutnost jedne bolesne djevojke koja je privukla pozornost plješćući i šećući po povišenom prostoru ispred papinskoga prijestolja u Dvorani Pavla Šestoga. Papa Franjo joj je posvetio nekoliko misli, u pozdravu hodočasnicima na talijanskom jeziku.

“Svi smo vidjeli ovu djevojku koja je lijepa, ali ju je pogodila jedna bolest. Pitat ću nešto, ali neka svatko odgovori u svojem srcu: jesam li, vidjevši ju molio Gospodina da ju ozdravi, da ju čuva? Jesam li se molio za njezine roditelje i za njezinu obitelj? Uvijek kada vidimo neku osobu koja trpi moramo moliti. Neka nam ova situacija pomogne uvijek postavljati to pitanje: jesam li molio za tu osobu kad sam vidio da trpi?”, rekao je Papa te na kraju, podsjetivši da je danas spomendan svetoga Pija X., potaknuo prisutne da idu u susret Isusu Kristu slušajući njegovo evanđelje i čineći dobra djela. Pritom je svima poželio da ih na tom putu podupire Duh Sveti.

Izvor: vaticannews.va