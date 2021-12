‘Drogiraju me i zlostavljaju, želim da ovo završi’ rekla je Laali, Indijka koju prisiljavaju da ubija svoju žensku djecu

Autor: Vjera

Indija je abortirala 46 milijuna djevojaka. 'Obitelji žele sina pod svaku cijenu'

Laali je bila sama kod kuće kad je shvatila da su joj noge natopljene krvlju. Krvarenje nije prestajalo osam sati. Dok je pala u nesvijest, 25-godišnjakinja je mislila da će umrijeti zajedno s bebom koja je odlazila.

Bila je u trećem mjesecu trudnoće kada je odvedena na prenatalno određivanje spola. “Kad sam saznala da je to djevojčica, počela sam se osjećati kao da se gušim”, kaže ona.

Pilula za pobačaj stavljena joj je u grlo, bez nadzora liječnika, a naknadne komplikacije dovele su do hospitalizacije. U noći kada je puštena, Laali je sama zaplakala – i ujutro se vratila svom poslu u polju.

Laalijeva nerođena kći je među 46 milijuna “nestalih žena” u Indiji u razdoblju od 50 godina. To je deset puta više od sveukupne ženske populacije u Londonu. Sve veća rodna pristranost, dovodi do raširenih spolno-selektivnih pobačaja i čedomorstava kod žena, upozorava The Guardian.

“Tradicionalni obrazac braka i običaji diktiraju inferiorni položaj muškarca u odnosu na žene u indijskim društvima”, kaže Prem Chowdhry, rodna aktivistica i umirovljena profesorica na Sveučilištu u Delhiju. Budući da djevojke nakon udaje napuštaju rodnu obitelj, kaže ona, miraz i troškovi odgoja djevojčice smatraju se nepoželjnom obvezom, a pobačaji koji se biraju po spolu, tamo su uobičajeni.

Prenatalno određivanje spola kriminalizirano je 1994., ali je to zakon koji se naširoko krši. Ordinacije su napredovale s medicinskim napretkom, proširile se na više regija i još uvijek su ti testovi lako dostupni u privatnim klinikama.

Okruženo golemim poljima šećerne trske, Laalijevo selo udaljeno je 40 milja od Delhija. Socijalni zdravstveni aktivisti koji ovdje vode neregistriranu grupu za podršku ženama procjenjuju da je “svaka treća kuća u selu” abortirala bebu zbog tog što je bila djevojčica. “Obitelji žele sina pod svaku cijenu. Bilo koja cijena!” kaže Laali. “Ako umrem, moj muž će se sutra ujutro ponovno oženiti, nadajući se da će sljedeća žena roditi sina.”

Laali je imala 19 godina kada joj je 2009. ugovoren brak s farmerom. U sljedeće tri godine rodila je dvije kćeri. Tijekom svoje druge trudnoće redovito su je drogirali tradicionalni i vjeroiscjelitelji kako bi “napravili” dječaka. Kad joj se rodila djevojčica, nitko iz njezine obitelji nije ih došao vidjeti u bolnicu. Povratak kući bio je još gori. “Moja svekrva je odbila vidjeti lice moje kćeri”, rekla je Laali. “Odbila je brinuti se o meni, govoreći: ‘Rađaš curu za curom. Kako se mogu brinuti o tebi?”









Svake večeri, dok je sjela za večeru nakon dana rada u polju, netko bi se ismijao s njom. “Kad bi netko imao sina u selu, za mene je to bila noćna mora”, prisjeća se ona. “Moja obitelj me zlostavljala pred mojim curicama.”

Čini se da vlada Indije ne želi djelovati po tom pitanju. Nedavno je vladino istraživanje po prvi put pozdravilo činjenicu da ima više žena nego muškaraca. Međutim, aktivisti na terenu i stručnjaci skeptični su prema tim podacima. “Glavni cilj istraživanja bio je ispitati podatke o reproduktivnom zdravlju i pokazateljima dobrobiti obitelji, a ne o omjeru spolova stanovništva”, rekao je Sabu George, istraživač i aktivist iz Delhija. “Svi državni trendovi pokazuju drugačiju sliku.”

Dr. Prabhat Jha sa Sveučilišta u Torontu, koji je vodio indijsku studiju o milijunima smrti žena, slaže se: “Odjel za stanovništvo UN-a , najpažljiviji demografski rad, procjenjuje da broj ‘viška muškaraca’ u Indiji raste.”

Procjena indijskog glavnog matičnog ureda ukazuje na sličan trend.









Istraživački rad Lanceta iz 2021., čiji je koautor Jha, tvrdi da se situacija pogoršala, s povećanjem broja nestalih rođenih žena; s 3,5 milijuna od 1987 do 96. na 5,5 milijuna od 2007. 2016. Pristranost muškog djeteta probila je klasne i zemljopisne podjele.

U kolovozu je 40-godišnja žena iz bogate obitelji više klase u Mumbaiju rekla da je bila prisiljena pobaciti osam puta kako bi zadovoljila obiteljsku želju za sinom. Prije nego što je podnijela prijavu policiji, dobila je više od 1500 injekcija hormona i steroida. Prošle godine, u južnoj Indiji, Karnataka, 28-godišnja žena umrla je nakon komplikacija tijekom trećeg prisilnog pobačaja.

Beskrajno uznemiravanje natjeralo je i Laali da potraži psihijatrijsku pomoć, a trenutno je na lijekovima. Nakon dva pobačaja i operacije, liječnici su joj savjetovali da više ne zatrudni. “Moja utroba je oslabila i moje tijelo ne može podnijeti još jedno dijete”, rekla je. “Želim da ovo završi. Drogiraju me i danima ne mogu jesti ni piti”, rekla je. “Samo se želim izvući iz toga, jako.”

Tijekom posljednja dva desetljeća, trendovi spolno selektivnih pobačaja promijenili su se. “Obitelji dopuštaju prirodi dvaput da odluči, ali onda – po treći put – uvjeravaju se da mora biti dječak”, rekao je Jha. “Nasilje nad ženama je kulturna stvar u Indiji. Problem će se još više pogoršati prije nego što postane bolji.”

No, Indija nije jedina. I u Kini su pobačaji na temelju odabira spola također problem, posebno u kombinaciji s opresivnim mjerama kontrole stanovništva koje su provodili komunistički lideri, koje ograničavaju obitelji na dvoje ili troje djece. Nedavna izvješća dokumentiraju kako se muškarci bore da pronađu žene jer je toliko djevojaka nestalo zbog pobačaja na temelju odabira spola.

Pobačaji zbog odabira spola ciljaju na djevojčice diljem svijeta, ali istaknute feminističke skupine i grupe za ljudska prava često zanemaruju smrtonosnu diskriminaciju. Populacijski fond Ujedinjenih naroda, na primjer, u svojim dokumentima osuđuje pobačaje zbog odabira spola, ali ne čini ništa da zapravo zaustavi ovu diskriminaciju, navodi Church Militant .

A u Sjedinjenim Državama samo nekoliko država zabranjuje ovu diskriminirajuću praksu. Planned Parenthood najveća abortus kompanija u Americi naprimjer bori se protiv zabrane pobačaja na temelju odabira spola i promiču ideju da je svaki razlog za pobačaj valjan razlog, uključujući i odabir spola.