Dramatično obraćenje poznate norveške političarke! U antikatoličkoj zemlji zaljubila se u Isusa u Euharistiji

Autor: Vjera

Poznata političarka, profesorica, filozofkinja i ujedno agnostik nikad nije ni sanjala da će prepoznati Isusa Živog

Janne Haaland Matlary profesorica je društvenih znanosti na Sveučilištu u Oslu i članica Papinskog vijeća za obitelj. U godinama 1997-2000 bila je zamjenica ministra vanjskih poslova Norveške.

Djetinjstvo

Janne je rođena 1957. godine u malom primorskom gradiću na jugu Norveške. Njegovi stanovnici bili su ribari i pomorci.

Mnogi od njih izgubili su živote u morskim valovima. Doživjeli su moć morske stihije, imali jednostavnu, snažnu vjeru koju su javno očitovali. Bili su puritanci i svakodnevno su čitali Sveto pismo.

Janne nije imala braće i sestara. Bila je vrlo nadarena učenica. Voljela je puno čitati – baš kao što su njezini roditelji provodili večeri čitajući njoj razne knjige.





Od djetinjstva je žudjela za potpunom srećom, voljela je prirodu, voljela je izlaziti u more teglenicama i loviti ribu, voljela je plivanje, jedrenje i penjanje.

U školi je imala divne učitelje koji su djeci ne samo davali znanje, već su ih i učili da rade na oblikovanju svog karaktera. Obavezno je bilo pročitati najveća djela klasika europske književnosti.

Janne je osjetila postojanje duhovne dubine u stavu velikana europske književnosti, u ispravnosti njihovog karaktera, u nesebičnoj, čistoj ljubavi koja nikada nije tolerirala zlo i uvijek se zalagala za dobro.

U nastavi su učitelji s djecom pažljivo analizirali vrline i mane junaka knjiga o kojima se raspravlja. Tako su djeca učila altruizam, razlikovala zlo od dobra, borila se protiv sebičnosti i drugih poroka te razvijala vrline.

Od prvog razreda osnovne škole djeca su morala svaki tjedan naučiti napamet jedan biblijski psalam. Također su puno naučili o Isusovom životu i Bibliji.

Tijekom svoje adolescencije Janne je doživjela krizu vjere. Dok je bila na zimskom odmoru s vjerskom skupinom protestantske mladeži, snažno se branila od vjerskog “ispiranja mozga”.









Zajedno sa svojim prijateljem pobjegli su u planine da udahnu slobodu u njedrima prirode. Od tada se Janne držala podalje od svih kršćanskih skupina u svom gradu.

Razdoblje studija

Janne je imala 19 godina kada je završila srednju školu. Tada je dobila godišnju stipendiju za studij u SAD-u. Sebe je smatrala agnostikom, a ponekad se izjašnjavala i kao ateistica. Imala je odbojnost prema kršćanima, vjerovala je da su velika većina njih licemjeri ili naivne neznalice. Godinama kasnije, priznala je:

“Prelazak na kršćanstvo bilo je posljednje što sam mogao zamisliti u svom životu.”

U Sjedinjenim Državama počela je studirati filozofiju na Augsburškom koledžu u Luteranu. Jako su je zanimala pitanja vezana uz podrijetlo čovjeka, postojanje Boga i mogućnost spoznaje objektivne istine. Studirala je klasičnu i srednjovjekovnu filozofiju Platona, Aristotela, sv. Bonaventure, sv. Toma Akvinskog.









Profesor Richard McKeon, koji je Janne uveo u misterije filozofije i imao veliki utjecaj na nju, bio je katolik. Pokazao je logičku ljepotu tomizma i skolastike, ali ga nije zanimalo svakodnevno kršćanstvo.

Prva godina studija bila je vrijeme da Janne otkrije bogatstvo filozofske misli i pronađe kršćanske korijene europske civilizacije.

Nakon godinu dana u SAD-u, Janne se vratila u Oslo kako bi studirala političku filozofiju na tamošnjem sveučilištu. Tamo je studirala samo godinu dana, jer je ponovno dobila dvogodišnju stipendiju za nastavak studija u SAD-u. Vratila se u Oslo na posljednju godinu studija i pisanje diplomskog rada.

Janne ni tada nije prihvaćala razdvajanje politike i etike. Uvjerena je da politika treba počivati ​​na nepovredivim moralnim temeljima jer postoje nepromjenjive moralne norme koje definiraju dobro i loše koje nijedna parlamentarna većina ne može promijeniti.

Janne nije prihvaćala moralni relativizam i subjektivizam, bila je uvjerena da postoji objektivna istina koja vrijedi za sve, a glavni cilj znanosti je tragati za njom.

Od razuma do vjere

Nakon što se vratila u Oslo na posljednju godinu studija, Janne je saznao da postoji francuski katolički svećenik iz dominikanskog reda, specijalist teologije sv. Toma Akvinskog.

Janne je odmah stupila u kontakt s njim, te je jednom tjedno tijekom godinu i pol, brzo postajući njegova privilegirana učenica.

Budući da se filozofija sv. Tome ne može odvojiti od teologije, pa su se njihovi razgovori brzo pretvorili u razgovore o katoličkoj vjeri.

U to vrijeme Janne je iz znatiželje otišla na misu. u Katoličkoj crkvi i bila je oduševljena liturgijom. Počela je redovito dolaziti na misu jer je tu osjećala tajanstvenu prisutnost Božje ljubavi.

Počela se polako oslobađati praznovjerja da je katoličanstvo za nazadne i naivne ljude. No, rekla je samoj sebi da je se Katolička crkva ne tiče.

Na jednom od tjednih sastanaka s ocem dominikancem Janne je upitana namjerava li postati katolkinja. Odgovorila je da je to ne zanima jer je agnostik i identificira se samo s racionalnim filozofskim sustavom sv. Tome Akvinski. No, to ju je pitanje jako zabrinulo, iako se nije smatrala kršćankom, a još manje je to namjeravala postati.

Svidjela joj se glazba, kultura i etika Katoličke crkve, ali joj nije palo na pamet postati katolikinja. Ovo ju je pitanje ipak zasmetalo.

Željela je pod svaku cijenu ostati neovisna i slobodna. Ali zašto ju je ovo pitanje toliko mučilo? Tek nakon nekog vremena shvatila je da je riječ o osobi Isusa Krista.

Nekoliko mjeseci kasnije, ne zna zašto, ali je o Isusu Kristu počela razmišljati kao o stvarnoj živoj osobi, njoj najbližoj.

Janne je shvatila da kršćanstvo nije filozofski sustav i skup moralnih načela, već sam Isus Krist, koji živi, ​​poučava i liječi baš kao i prije 2000 godina.

Gospodin Isus joj je dao do znanja da je stvarno prisutan u Euharistiji i da je voli, a ona je bila oduševljena njegovom osobom. Shvatila je da joj je najvažnije u životu uspostaviti osobni odnos ljubavi s Isusom.

Janne je redovito dolazila na nedjeljne mise jer je tamo doživjela stvarnu, osobnu Isusovu prisutnost. Najjednostavnije i najteže iskustvo, dodirivanje konačnog smisla života.

Iskustvo Isusove žive prisutnosti učinilo je da se Janne zaljubi u Njega i u Crkvu, koja je Njegovo Mistično Tijelo.

Zaljubljena Janne je svima počela pričati o Isusu i Njegovoj Crkvi, veselila se nedjeljnoj misi. Isus Krist je za nju postao poput plamena koji je s vremena na vrijeme gorio u njezinu srcu i pozivao je da se sjedini s njim u ljubavi.

Bilo je to za nju potpuno novo iskustvo radosti čiste ljubavi koju joj je dao Isus. Počela je provoditi puno vremena čitajući priče o raznim obraćenjima i mistična djela sv. Ivana od Križa i sv. Terezije Avilske.

Odluka da se pridruži Katoličkoj crkvi bila je izuzetno teška za Janne. U Norveškoj se katolici tretiraju kao strano tijelo, a tamo se nastavljaju sva antikatolička praznovjerja iz reformacije.

Cijela Norveška izrazito je antikatolička i Janne se bojala negativne reakcije svojih roditelja, obitelji i prijatelja na vijest o njezinom obraćenju.

Kopernikanski udar

U svom dnevniku iz tog razdoblja Janne piše da je donijela otkriće u razmjerima Kopernikanske revolucije:

“Danas sam shvatila da postoji objektivna stvarnost u posvećenoj hostiji, neovisno o mojem mišljenju ili vjerujem u to ili ne. Kad katolici govore o stvarnoj prisutnosti, izražavaju uvjerenje da je Krist prisutan pod prilikom kruha i vina koji, kada ih svećenik posveti, postaju Kristovo tijelo i krv. To je najveće otajstvo vjere, središte svete mise. I ključ za razumijevanje katoličkog učenja o sakramentima.”

Stvarna Isusova prisutnost pod pojavama kruha i vina u središtu je katoličkog učenja. To je objektivna stvarnost, bez obzira vjeruje li netko da postoji ili ne. Ovo otkriće je oduzelo Jannein dah.

Tražila je smisao života u antičkoj filozofiji, u metafizici, tražila je istinu, pravdu, dobro i ljepotu. Sada je otkrila da je sve što je tražila u osobi Isusa Krista, pravog Boga, koji je postao stvarnim čovjekom i stvarno prisutan u Euharistiji.

Shvatila je da nije čovjek centar svemira, već Bog koji postoji, objektivno.

Ovo je bilo najvažnije i najradosnije otkriće za Jannu: postoji objektivna Istina, a to je Ljubav, a može se pronaći i spoznati u osobi Isusa Krista, prisutnog u Euharistiji. U životu postoji Božji poredak, smisao i svrha, bez obzira na ljudske poglede i ograničenja.

Janne je shvatila da se stvarna prisutnost Isusa Krista u Euharistiji ne otkriva čitanjem knjiga ili rasuđivanjem. Prihvaćanje ove istine je milost, besplatan dar, ali da bi je primio, čovjek se mora potruditi da je traži.

Sudjelovanje u svetoj misi Janne je to bilo privlačno ne zato što je tamo pronašla lijepu liturgiju, zanimljive propovijedi ili glazbu, nego zato što je iskusila prisutnost Krista koji ju je preplavio svojom ljubavlju.

Nalazeći se ispred tabernakula u kojem se čuvaju posvećene hostije, Janne je znala da je tu prava ljubav i konačni smisao ljudskog života. Otišla je na misu kao zaljubljenik upoznati voljenu osobu.

Krajem 1981. Janne je napisala pismo Vatikanu u kojem je rekla da razmišlja o pristupanju Katoličkoj crkvi, ali da bi najprije željela bolje upoznati Papu. Bila je iznenađena brzim odgovorom.

Prefekt papinske kuće uvjeravao ju je da ga mora obavijestiti kada dođe u Rim i tada će se moći osobno susresti s Ivanom Pavlom II.

Janne je otišla u Rim s roditeljima koji su se protivili njezinom ulasku u Katoličku crkvu. Posebno se protivila njezina majka.

Katolička crkva u Norveškoj legalizirana je 1884. kada su se brojni norveški pisci i intelektualci obratili. S Katoličkom crkvom najčešće su se upoznavali tijekom studija u Italiji ili Francuskoj.

No, do danas se u Norveškoj vjeruje da samo stranac može biti katolik.

Katoličku crkvu u Norveškoj većinom čine imigranti. To je zajednica od oko 40.000 vjernika iz 2000. godine, uključujući 12.000 domorodaca Norvežana.

Janne je 2. prosinca 1981. s roditeljima otišla u audijenciju kod Ivana Pavla II.

Susret s Papom ostavio je nevjerojatan dojam na njih, doživjeli su toplinu njegove svetosti. Nakon povratka u Norvešku, Janne je započela izravne pripreme za pristupanje zajednici Katoličke crkve.

Ovaj svečani čin dogodio se na Uskrs 1982. godine. Janne je imala 25 godina i bila je zaljubljena u Krista koji živi, ​​uči i oprašta sve grijehe u Katoličkoj crkvi.

U braku

Nakon službenog prijema u Katoličku crkvu, Janne je nastavila studij u Oslu. Tada je upoznala svog budućeg supruga, mladog liječnika, mađarskog imigranta Arpada Ludviga Matlaryja.

Prvo ga je primijetila kako prima svetu pričest. Od tada su se redovito sastajali na misi. Obostrano se zaljubila u njega.

Njezin budući suprug bio je sin mađarskog generala, aristokrata, proganjanog i mučenog od strane komunista. Uspio je pobjeći iz komunističke Mađarske 1956. godine. Nastanio se u Norveškoj, gdje je završio studij medicine.

Janne i Arpad primili su sakrament ženidbe 1985. godine u bazilici sv. Petra u Rimu. Pomagao im je njihov prijatelj, mađarski benediktinac. U sakramentu ženidbe Isus ih je ujedinio neraskidivim vezama svoje ljubavi. Postali su dvoje jedno tijelo.

Počele su teške, ali lijepe godine bračnog života. Janne je iskusila radost i nedaće majčinstva – rodila je četvero djece. Istovremeno je pripremala i doktorat.

Godinama kasnije, priznala je da je za nju biti supruga i majka revolucionarno iskustvo. Otkrila je da je začeće djeteta, čekanje na njegovo rođenje i samo rađanje sudjelovanje roditelja u Božjem činu stvaranja nove osobe.

Novorođeno dijete je čudo iznad svih drugih čuda, a majčinstvo i očinstvo duhovno preobražavaju muža i ženu. To im postaje jedinstvena prilika da sazriju u nesebičnu ljubav.

Rađanje i podizanje djece bila je izvanredna škola ljubavi u životima Janne i njenog supruga.

Devet godina nakon svog obraćenja, Janne je doživjela krizu vjere, vrijeme pustinje duha. Tada su je proganjale nametljive misli o izlasku iz Crkve. Počela je kritizirati stav biskupa i svećenika u Norveškoj; vjerovala je da su pasivni i da se ne angažiraju u javnoj sferi.

Kako se kasnije pokazalo, glavni uzrok njezine frustracije nije bio stav svećenika, nego zanemarivanje svakodnevne molitve i sakramenta pokore.

Ovu bolnu krizu prebrodila je u prosincu 1992., boraveći s cijelom obitelji u benediktinskoj opatiji Pannonhalma u Mađarskoj. Janne je svoje duhovne probleme povjerila svom 82-godišnjem ocu benediktincu, koji je bio oličenje dobrote i mudrosti.

Rekla mu je da joj vjera jenjava i da joj je teško. Redovnik ju je s ljubavlju pogledao i otkrio da je jedini lijek koji joj sada treba odrješenje. Ujedno ju je zamolio da se pripremi za sakrament pokore.

Janne je potpuno zanijemila jer dugo nije bila na ispovijedi. Tada je shvatila da je glavni uzrok svih duhovnih kriza nedostatak molitve i ustrajanje u stanju grijeha.

Navečer, nakon što je Janne uspavala djecu, pristupila je sakramentu pokore. Stala je pred Isusa u punoj istini, ispovijedajući sve svoje grijehe i propuste, žaleći za njima iz dna svog srca i odlučivši se poboljšati.

Dok je ispovjednik izgovarao sakramentalnu formulu odrješenja, Janne je osjetila da je obuzeta nezamislivom ljubavlju i Božjim milosrđem, dajući joj radost kakvu nikada prije u životu nije doživjela.

Bio je to radikalan iskorak u njezinu životu. Bog, koji joj se činio vrlo dalek, od sada je postao najbliži njezinoj rodbini i učinio čudo Janneina duhovnog preporoda, oproštenje svih njezinih grijeha. Njegova blizina i ljubav prožimali su cijelu njezinu osobu, donoseći joj nezamislivu radost u uskrslom životu.

Kad se Janne vratila sa svojom obitelji u Oslo, odmah je napisala svom ispovjedniku iz Pannonhalme da još uvijek doživljava nevjerojatnu radost i božansko milosrđe koje je doživjela tijekom svog odrješenja. Otac benediktinac je uzvratio:

“Budite zahvalni na ovoj jedinstvenoj milosti i molite više”, poticao ju je da svakodnevno ustraje i da sluša Božji glas.

Nakon ovog priznanja, Janne je shvatila da obraćenje nije jednokratan čin. To je proces koji traje cijeli život.

Vrlo je lako izgubiti blago vjere zanemarivanjem molitve iz lijenosti i nedostatka samodiscipline, nastavljanjem u smrtnom grijehu i izbjegavanjem ispovijedi.

Stoga svaki dan moramo obnavljati svoju potpunu napuštenost i predanost Bogu kroz svakodnevnu ustrajnu molitvu, sakramente pokore i euharistije, samodisciplinu, mrtvljenje osjetila, trudeći se hodati s Kristom uskim i strmim putem do nebo.

Briga za blago vjere

U veljači 1995. Janne dobiva od Vatikana ponudu da sudjeluje u delegaciji Svete Stolice na međunarodnoj konferenciji u Kopenhagenu u organizaciji Ujedinjenih naroda. Jedan od članova izaslanstva Svete Stolice koji je živio duhovnost sv. Josemaria Escriva de Balaguer, imao je vrlo pozitivan utjecaj na Janne.

Primjer njegove autentične vjere i čitanja knjiga sv. Escrivas su Janne učinili svjesnom da postoji jaz između njezina “privatnog” života vjere i njezine profesionalne predanosti poslu.

Tada je shvatila da je svugdje potrebno biti u jedinstvu s Kristom, da i naše djelo treba otkriti njegovu prisutnost i ljubav. Postavši pravim čovjekom, Krist se “na neki način” ujedinio sa svakim čovjekom i uz nas je u svakoj situaciji našeg života.

Godine 1997. novi norveški ministar vanjskih poslova iz Kršćansko-demokratske stranke nazvao je Jannea s prijedlogom da postane zamjenik ministra.

Bila je ugodno iznenađena ovom ponudom koju je rado prihvatila. Bila je zamjenica ministra vanjskih poslova do pada vlade u ožujku 2000.

Ono što je Jannea najviše zanimalo u ministarskom radu bila su nastojanja da se prevladaju međusobno neprijateljstvo i mržnja u međunarodnim odnosima.

Išla je u diplomatske misije na Balkan i druge zapaljive regije svijeta. Shvatila je da se bez oprosta ne može izgraditi trajan mir. Ali pred najvećim zločinima, oprost postaje moguć samo u sjedinjenju s Kristom, koji nam omogućuje živjeti njegovu ljubav u skladu s Dekalogom i Evanđeljem.

Ako pak čovjek odbaci Krista, stupit će na put koji vodi u najveću tragediju, a to je pakao sebičnosti, sa spiralom mržnje i želje za osvetom.

Janne u svojim brojnim govorima naglašava da naše vrijeme podsjeća na razdoblje moralne dekadencije i pada Rimskog Carstva.

Kršćani su pozvani biti “sol zemlje” i “svjetlo svijeta” (Mt 5,13.14) i braniti svetost obitelji, nerazrješivost sakramenta ženidbe i dostojanstvo svakoga ljudsko biće i njegovo pravo na život od začeća do prirodne smrti. Uvijek bi trebali ići protiv struje, s velikom poniznošću i potpunim povjerenjem u Krista, suprotstaviti se barbarskim zakonima koji dopuštaju pobačaj, eutanaziju, IVF i rodnu ideologiju. Gospodin Isus nas uvjerava da nismo sami u borbi protiv sila zla:

„U svijetu ćete doživjeti nevolju, ali imajte hrabrosti: ja sam pobijedio svijet“ (Iv 16,33).

Kada je Janne doživjela krizu vjere zbog zanemarivanja svog duhovnog života, spasila se ispovijed i povratak svakodnevnoj molitvi.

Zatim je ponovno otkrila da je pravi život samo u jedinstvu s Kristom. Unutarnji život je temelj vanjskog života. Ne može biti odvajanja između vjere i života.

Janne je shvatila da mora dopustiti Kristu da oblikuje svoju ljudskost, da mora naći vremena za svakodnevnu molitvu, jer bez nje se duhovno umire i gubi blago vjere.

Samo ispunjeni Kristovom ljubavlju sposobni smo plodonosno raditi i mijenjati sebe i svijet. Stoga, ovaj najvažniji izbor, a to je zauzimanje za Krista, moramo neprestano potvrđivati ​​svojim životom, ustrajnom molitvom i primanjem u sakramentima pokore i euharistije.