‘Dok je svećenik molio za mene, režao sam kao pas’ Šokantno iskustvo obiteljskog čovjeka, oca troje djece

Autor: Vjera

Kad se nakon mnogo godina vratio u Crkvu i doživio molitvu započele su reakcije

Imam četrdeset šest godina, sretan sam suprug i otac troje već odrasle djece. Potječem iz obitelji u kojoj je otac bio skoro nevjernik, a majka me je pokušala naučiti nekim osnovama religije. Kršten sam i primio sam prvu pričest, i to bi bilo sve na što sam se oslanjao kroz dulje vrijeme.

Kasnije su došle godine mladenačkog bunta koje su me udaljile od Crkve. Moj život je postao prazan. Zbog toga što sam bio osoba koja voli istraživati, trudio sam se naći Boga, ali ga nisam tražio na pravim mjestima. Počeo sam se naime zanimati za New Age i cijelu s njime povezanu ideologiju.

Odnosno, bila je to New Age literatura koju sam vrlo rado upijao. Bile su to sedamdesete godine prošlog stoljeća, kada su se ovog tipa publikacije tek počele pojavljivati na poljskom tržištu. Ta me je literatura dovela do pomutnje u mome duhovnom životu. Bog je prestao biti za mene osoba, a počeo mi se javljati kao neka kozmička energija – “sve u svemu”. Sve me to dovelo do toga da sam bez problema prihvaćao različite ideologije, čak i one koje potječu iz drugih religija.





U to vrijeme, na moj put došla je ljubav, kasnije žena. A iza toga i djeca, i različiti problemi koje donosi život – odnosno bolesti djece, bolesti žene, različite poteškoće… Čovjek se pokušava snaći tražeći različite načine. Ja sam nažalost otišao u pravcu bioenergoterapije. Tada se u mome životu pojavio neki rašljar koji je utvrdio da ako moja obitelj ima neke zdravstvene probleme, mora tražiti pomoć u bioenergoterapiji, jer po njegovome mišljenju postoji mogućnost ozdravljenja cijele obitelji na taj način. Dao sam se nagovoriti na takav energoterapeutski zahvat; koristila se time i moja žena i djeca. Nakon tih seansa, taj bioenergoterapeut je ustanovio da i ja imam vrlo jaku predispoziciju za to, i da bih se trebao u tom smjeru razvijati. To mi se svakako jako svidjelo, jer zašto ne, ako mogu pomoći sebi i obitelji i još drugim ljudima?

Vodili su me vrlo pozitivni motivi, nisam nikome namjeravao naštetiti.