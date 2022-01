‘Do propasti civilizacije ne može doći dok su jake tri sile: obitelj, crkva i srednji sloj društva’

Autor: Vjera

Zapažen je trenutni golemi napad na obitelj, u cijelom svijetu što je jedan od znakova pokušaja uspostave novog socijalizma, istanuo je poznati filantrop iz Poljske

Tehnološki poduzetnik Roman Kluska istaknuta je ličnost postkomunističkog doba u Poljskoj. Nedavno je bio zapažen po svojim snažnim javnim stavovima o upravljanju pandemijom koronavirusa od strane svjetskih vlada, za koje vjeruje da ubrzavaju provedbu socijalizma u većini zapadnih zemalja. Rođen 1954. pod Narodnom Republikom Poljskom, osnovao je 1988. (uoči sloma komunističkog režima) Optimus, privatnu tvrtku za proizvodnju i prodaju osobnih računala, koja se brzo etablirala kao lider u istočnom europskom tržištu. Kluska su 2002. uhitile poljske vlasti i optužile ga za poreznu prijevaru, zbog čega je na kraju oslobođen i nadoknađen za neopravdani pritvor. Ovaj slučaj visokog profila, koji je otkrio duboke nedostatke u regulativi i poreznim službama postkomunističke Poljske, također je označio spor povratak na vladavinu prava u zemlji. Kluska je ostao vrlo popularna javna osoba u godinama koje su uslijedile, posebno zbog svojih brojnih filantropskih aktivnosti, često na vjerskom području. Između ostalog, bio je glavni pokrovitelj izgradnje Svetišta Božanskog milosrđa u Krakovu. Njegova popularnost dovela je do toga da ga je nekoliko političkih krugova smatralo potencijalnim predsjednikom Poljske 2005., no Kluska se na kraju odbio kandidirati. Godine 2007., kao posebni savjetnik premijera Jarosława Kaczyńskog za ekonomska pitanja, nadzirao je program poznat kao “Paket Kluska” koji je trebao pojednostaviti gospodarski život zemlje. Nakon što je uzdrmao pandemijske ‘sile’ u Poljskoj najavivši znakove novog socijalizma u Europi za američki katolički medij National Chatholic Register objasnio je o čemu razmišlja u posljednje vrijeme.

Nedavno ste u nekim poljskim medijima oglasili uzbunu zbog rizika povratka socijalizma na Zapadu, posebno zahvaljujući odgovoru vlada na krizu s koronavirusom. Zašto vas ovo toliko plaši?

Mislim da sam prilično kompetentan u tom području jer sam u određenim godinama, a značajan dio života proživio sam u realnom socijalizmu. Više od toga, radio sam u ovom sustavu nakon što sam diplomirao na sveučilištu desetak godina. Prošao sam cijeli karijerni put, od početnog djelatnika do zamjenika direktora velike državne tvrtke. Izbliza, s obje strane — kao zaposlenik i menadžer — mogao sam naučiti o ovom sustavu. Zato, prilično objektivno, mogu reći da je to nešto čega biste se trebali bojati. Ono što mislim da je najzlobniji dio ovog sustava, ono što je najokrutnije za društvo u cjelini je ogromna demoralizacija i uništavanje onoga što je vrijedno u čovjeku i razvoj njegovih najgorih, najnižih instinkta. Tada se naravno pojavljuje korupcija, zajedno s drugim bolestima. Kroz čitavu povijest čovječanstva, sve do zore realnog socijalizma, postojala je jednostavna logika: Ako se trudiš, popravljaš svoju sudbinu. Ako si loša osoba, ne radiš, kradeš, pogoršat ćeš svoju i sudbinu svoje obitelji. Ovo pravilo vrijedilo je u raznim civilizacijama kroz stoljeća prije pojave socijalizma i, na neki prirodan način, potaknulo je razvoj čovječanstva. S druge strane, glavna poruka socijalizma, koje se sjećam iz djetinjstva, uvijek je bila: “Ustat ću ili ostati ležati, novac, molim”. Zamislite što je u temelju ove rečenice: Nije važno radim li ili ležim; prijavljujem li se ili ne, svi dobivamo isto. Može li postojati demoralizirajući sustav?

Zašto mislite da socijalistička ideologija i danas privlači toliko ljudi?

Cijela ideja socijalizma je utopija, ali ta je utopija vrlo primamljiva. Desetljećima su se provlačile komunističke ideje koje govore da ćete i bez posla biti dobrostojeći. Oni kojima je bolje u toj situaciji žele tako i ostati. Utopijski slogani su lijepi. “Uzet ćemo onima koji nepravedno imaju, podijelit ćemo i svi ćemo imati koliko su oni imali.” A ta parola prodire u mlade kroz službeno obrazovanje, posebice kroz sveučilišta u zapadnim zemljama, gdje se sve vrste ideologija guraju svim mogućim kanalima. Ova prazna ideologija – imati bez napora – propagirana je i zaživjela. Polako su i oni na vlasti primijetili da bi im korumpiranost društva kroz nju donijela više moći i privilegija. Danas kamatne stope određuju središnje banke, a čelnike banaka biraju političke moći koje surađuju sa središnjim bankama u svakoj zemlji. Dakle, u osnovi, političari imaju sve u svojoj moći. Oni mogu tiskati novac koliko hoće, jer je otrgnut od zlatnog standarda i dolaze na ideju da taj novac mogu tiskati bez kamata, jer ga dovode na nulu ili čak na negativnu razinu. To je pravi socijalizam. Kao i u socijalističkom sustavu koji sam znao, da bi ljudima bilo “bolje”, politički lideri su tiskali novaca koliko su htjeli, dizajnirani su se lijepi građevinski projekti, inflacija je dosegla razinu hiperinflacije i sve što vam je ostalo u trgovinama je bio ocat. Ljudi mojih godina to pamte. Dakle, ekonomski mehanizam koji je implementiran u realnom socijalističkom sustavu u malom broju zemalja, postao je temeljni regulator u našem Svijetu. Naravno, industrijska snaga, tehnološki razvoj, produktivnost i tako dalje su na sasvim drugoj razini i zato se procesi koji su se u realnom socijalizmu odvijali brzo i lakše uočljivi, trenutno odvijaju sporije. Ali da bi se taj proces značajno ubrzao i uveo socijalizam, na način da ga društvo proguta, vlade znaju da moraju prije svega implementirati strah. Njemački ekonomist Roland Baader je to lijepo opisao. Imao je veliki um i sve je to predvidio. Tvrdio je da vlade, kako bi natjerale to porobljavanje društva novim sustavom, moraju uvesti stanje ugroženosti, utjerati strah u ljude. Kaže da bi se to moglo dogoditi ili ratnom prijetnjom ili nekom vrstom epidemije, što bi izazvalo drastično ubrzanje procesa.

Što treba učiniti da se to izbjegne, na mikro razini, kao građani, a na makro razini, kao društvo?

Mislim da je ključna vrijednost, obitelj. Utoliko jer je zapažen trenutni golemi napad na obitelj, u cijelom svijetu. Napada se obitelj jer je temeljna stanica koja nosi vrijednosti. Iskorjenjivanje djece olakšava manipuliranje društvom. Svjedoci smo masovnog napada na obitelj i školski sustav kroz neke temeljne nastavne planove i programe koji se sve više odvajaju od svega što je tisućljećima oblikovalo društva. Obitelj je naša vrijednost i trebamo učiniti sve što je u našoj moći da zaštitimo tradicionalnu obitelj. Dobro je što se kućno školovanje vraća. Mnoge obitelji na Zapadu odlučuju se na školovanje kod kuće. Drugo, jedino što možemo učiniti na makro ljestvici jest razotkriti socijalističko-komunističku utopiju, sve dok u medijima još postoji trunka slobode. Pretpostavljam da će uskoro i to biti dodatno ograničeno. Ako društvene mreže mogu zabraniti predsjednika Sjedinjenih Država, onda mogu ušutkati bilo koga. Ali dok postoji prostor slobode, tu utopiju trebamo razotkriti i pokazati da je to jednostavno nemoguće, znam to iz vlastitog iskustva, proživio sam to.

U svojim raznim javnim izjavama često ste tvrdili da je srednja klasa u zapadnim zemljama, zajedno s Crkvom, posebno na meti političkih moćnika. Kako to objašnjavate i kakve bi posljedice slabljenja ove društvene skupine mogle biti po naša društva?









Sustav treba očistiti srednju klasu jer je neovisna i razmišlja. To je društvena skupina koja ne mora nikome biti zahvalna na onome što posjeduje, jer za to su zaslužne vrline kao što su rad, disciplina i tako dalje. To je isti tip neprijatelja kao i obitelj i tradicionalna Crkva koji su sustav vrijednosti na kojem je izgrađen veliki dio srednje klase. Intuitivno se drže tih vrijednosti, čak i ako su nevjernici. Tri sile stoje na putu ovom globalnom, totalnom sustavu porobljavanja i propasti naše civilizacije: tradicionalna Crkva, obitelj i srednja klasa, koja ne mora posegnuti za ovom malom šalicom koju nudi njihova vlada.

Zatim, naravno, korumpirana vlada treba odstupiti od propisa Božjeg zakona, kako bi opravdala mnoštvo opakih odluka, zao način života. Ako slijedite Objavu i njena stalna pravila, uspostavljena unutar prirodnog poretka od strane Stvoritelja, ne možete manipulirati.

Poljski milijarder dijelio novac svima koji su ga tražili! Nevjerojatno je što se na kraju dogodilo