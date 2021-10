Djevojčica tvrdi da joj je Isus bio u sobi i izliječio je! Opisala je kako izgleda

Autor: Vjera

Mama ju je upitala izgleda li Isus kao tata? A djevojčica je dala zapanjujuć odgovor...

Malena je djevojčica ispričala kako ju je Isus posjetio u njezinoj sobi dok je bila bolesna. Opisala je kakav je bio Isus.

Bio je topao, imao je smeđu bradu i smeđe oči te je rekao da Mu nedostaje. Ujedno je rekla da je On otišao natrag u Svoj dvorac sa stolicom i blagom. Dao joj je da popije vodu kako bi se okrijepila te je tada ozdravila.

Mama je snimila svoju kćer dok je prepričavala svoj susret s Isusom:

Ovo se jutros dogodilo. Lily je uletjela u moju sobu i rekla mi da se „sama molila u svojoj sobi i da je Isus sišao kroz strop, pokupio ju je i iscijelio vodom“. Nisam uspjela snimiti sve što je rekla, ali ono što me je natjeralo da uzmem kameru bilo je kada sam ju pitala je li Isus kao njezin tata (moj suprug).

Odgovorila je: „Ne, nije kao tata. On je kao ISUS. On je KRALJ. Kralj Abba! On je kao Abba! Isus Kralj Abba!“. Gotovo sam pala s kreveta kada mi je to rekla. Ima i drugih stvari koje mi je rekla, a koje nisam uspjela snimiti.

Rekla je da je bio „topao“, da je imao „smeđe oči“ i „smeđu bradu“, da je rekao da „Mu nedostaje“. Još je i rekla da je otišao natrag u Svoj „dvorac sa stolicom i blagom“. Dao joj je „da pije vodu“ kako bi se „okrijepila“ i tada je „izliječena“. Sve o čemu razmišljam su žive vode, rekla je majka.

‘Zaista, kažem vam: “Ako se ne obratite i ne budete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko’ – Isus

novizivot.net