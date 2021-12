Djevica Marija suzama upozorila: Za svijet je stigao čas kazne, nemojte novu godinu dočekati ovako

Autor: Vjera

'Časovi koji dolaze, najteži su i najbolniji. Molite, žrtvujte se, prikazujte, dajte zadovoljštinu'

Godine 1990., 31. prosinca Djevica Marija je preko svećenika don Stefana Gobbija, svećenika koji je po Marijinom zahtjevu osnovao Svećenički Marijanski pokret, u poruci pod nazivom ‘Kapi mojih suza’ upozorila na opačine koje unatoč svim upozorenjima ovo čovječanstvo nastavlja činiti. Istaknula je nepoštivanje deset Božjih zapovjedi, nepoštivanje dana Gospodnjeg i psovku na svetog Boga, na njegovo presveto Ime. Već tada je rekla kako svijet i Crkva ulazi u bolnu fazu čišćenja i velike nevolje, te dodala da nas kao Majka poziva da novu godinu ne dočekamo u galami i buci, nego u molitvi i sabranosti.

Djevica Marija: Kapi mojih suza

“Okupite se sa mnom u molitvi klanjanja i zadovoljštine, da biste proveli zadnje časove ove godine, koja se bliži kraju, u dubokoj molitvi posredovanja. Molite za spas ovog svijeta, koji je već došao do dna izopačenosti i nečistoće, nepravde i sebičnosti, mržnje i nasilja, grijeha i zla. Koliko sam puta i na koliko načina osobno intervenirala da vas pozovem na obraćenje i povratak Gospodinu, vašem miru i vašoj radosti. Ovo je razlog mojih mnogobrojnih ukazanja, poruka koje šaljem preko ovog mog malog sina i mog Djela, Svećeničkog marijanskog pokreta, kojeg sam Ja sama proširila po svem svijetu. Kao Majka, pokazivala sam vam često put kojim ćete doći do vašeg spasenja. Niste me poslušali. Nastavilo se putem odbijanja Boga i njegovog Zakona ljubavi. Stalno i javno se krše Deset zapovijedi Božjih. Ne štuje se više dan Gospodnji, a njegovo se presveto Ime sve više psuje. Zapovijed ljubavi prema bližnjem svakog se dana krši sebičnošću, mržnjom, nasiljem, podjelom koja je ušla u obitelji i društvo, teškim i krvavim ratovima između naroda na zemlji. Dostojanstvo čovjeka, kao slobodnog Božjeg stvorenja, stežu okovi unutarnjeg ropstva: neurednim strastima, grijesima i nečistoći. Za ovaj svijet stigao je već čas njegove kazne. Ušli ste u vrijeme čišćenja i patnje očekuju, u sve većoj mjeri, sve ljude.

I moju Crkvu treba pročistiti od zala koja su je zadesila, zbog kojih ona proživljava agoniju i bolnu muku. Širi se otpad zbog zabluda koje većina prihvaća bez ikakve reakcije. Vjera mnogih je utrnula. Zbog počinjenog, opravdanog i neispovijedanog grijeha, duše postaju robovi zla i Sotone. Kako je bijedno stanje ove moje ljubljene Kćeri! Molite sa mnom u ovim posljednjim časovima godine koja je pri kraju. Tijekom ove godine mnogo sam puta intervenirala da bih dobila od Gospodina dar njegovog božanskog milosrđa. Ali u danima koji dolaze, milosrđe i božanska pravda će se spojiti, za očišćenje zemlje. Nemojte dočekati novu godinu u galami, vici i ludom pjevanju.

Dočekajte ju sabrani u molitvi, u želji da date zadovoljštinu za sve zlo i za sve grijehe svijeta. Časovi koji dolaze, najteži su i najbolniji. Molite, žrtvujte se, prikazujte, dajte zadovoljštinu zajedno sa mnom, koja sam Majka posredništva i zadovoljštine. Tako vi, predragi moji sinovi, posvećeni mom Srcu, u ovim zadnjim časovima, postajete kapi mojih suza, koje padaju na neizmjerne boli Crkve i cijelog čovječanstva, dok ulazite u teška vremena čišćenja i velike nevolje.”