Dijete Isus pojavljuje se u Njemačkoj? Najavio tri teške godine zbog ovog grijeha

Tisuće ga slijede jer najavio je i pandemiju i poplave koje su zadesile Njemačku

Prije 100 godina, 1. siječnja 1922. godine, poznata židovska filozofkinja Edith Stein primila je sakrament krštenja. Ona je čitajući autobiografiju velike španjolske mističarke Terezije Avilske doživjela obraćenje i uvjerila se u istinitost katoličke vjere. Posljedično, put vjere ju je tada, po uzoru na “veliku Tereziju”, odveo u karmelski red 1933., točnije: u karmel u njemačkom Kölnu. Godine 1938. otišla je u Nizozemsku, gdje je, nakon njemačke okupacije zemlje, u srpnju 1942. oteta u koncentracijski logor Auschwitz zbog židovskog podrijetla i tamo je ubijena.

Samo šest mjeseci prije ubojstva u koncentracijskom logoru Auschwitz, 2. veljače 1942., Edith Stein imala je proročansku viziju koju je zabilježila u originalnom pismu. Radilo se o viziji čudotvornog kipa Djeteta Isusa iz Praga.

Taj čudesni kip darovan je praškim sestrama karmelićankama, čija se samostanska crkva još od bitke kod Lepanta zvala “Marija Pobjednica”. Kip djeteta Isusa zbog niza čudesa postao je poznat daleko izvan granica Češke i izazvao je niz hodočasnika iz cijele Europe. Primjerci se također mogu naći u Italiji i Francuskoj,ali nigdje toliko kao u Njemačkoj i Austriji, što i ne čudi, budući da je Češka do 1812. pripadala “Svetom Rimskom Carstvu njemačkog naroda”.

Osobito je štovanje pronašao u karmelićanskom redu, gdje je Edith Stein također došla u dodir s njim.

Proročanstvo Edith Stein

“Jučer mi je ispred slike Malog Isusa iz Praga palo na pamet da on nosi status carske krunidbe i da sigurno nije slučajno što je njegova učinkovitost došla do izražaja u Pragu. Prag je stoljećima bio sjedište starih njemačkih i ‘rimskih’ careva i ostavlja tako veličanstven dojam da mu se niti jedan drugi grad koji poznajem ne može mjeriti, uključujući Pariz i Beč. Dijete Isus je došlo upravo kad je politička imperijalna slava došla do svog kraja. Nije li ‘tajni car’ taj koji će jednog dana stati na kraj svim jadima? Još uvijek ima uzde u ruci, čak i ako ljudi misle da vladaju…”

Da ju je ta proročka misao od tada duboko dirnula, da je njezina ljubav prema Praškom malom Isusu posebno rasla u vrijeme nacističkog terora, svjedoče posljednje riječi Edith Stein: „Što god da dođe, spremna sam na sve. I drago dijete Isus je ovdje s nama.”

Kralj milosrđa

Ako je vjerovati dürenskoj mističarki Manueli S., koja je imala marijanska ukazanja u selu Sievernich od 2000. do 2005., godine što je naišlo na odobravanje aachenskog biskupa Mussinghoffa, praški Isus se redovito pojavljivao u Sievernichu i Dürenu od 2018. godine. Činjenica da se oba mjesta nalaze ne samo u biskupiji carskog grada Aachena, već i na pola puta između Aachena i grada Edith Stein Kölna, možda je slučajnost, ali je možda i znak providnosti.

Iako crkva upozorava da se prema privatnim otkrićima treba odnositi sa zdravom dozom skepticizma, sve je više izvješća očevidaca koji bi mogli ukazati na nadnaravnu prirodu događaja u Sievernichu. Deseci svjedoka vidjeli su Malog Isusa iz Praga tijekom euharistijskog klanjanja u župnoj crkvi Sievernich.









Nadalje oko 50-60 vjernika svjedočilo je solarnom čudu 5. listopada 2020., sličnom onom u Fatimi 1917. (gdje je, bilo 70.000 svjedoka).

Osim toga, u porukama Manueli S., koje ovih dana izlaze u obliku knjige, najavljene su “tri teške godine” 2019., koje će zahvatiti 2020. i 2021. Nažalost, proroštvo se pokazalo točnim kroz pandemiju koja je udarila svijet.

U veljači 2021. Mali Isus iz Praga objavio je kaznenu presudu koja se trebala održati u srpnju. Da bi se to ublažilo, molitve ozdravljenja trebale su se održati u tri dana u svibnju, lipnju i srpnju. Kada se pojavio 13. srpnja, mali Isus je vjernicima dao do znanja da će jake oluje pogoditi dijelove Njemačke. Točno 33 sata kasnije stigla je jaka kiša i dovela do povijesne poplavne katastrofe u zapadnoj Njemačkoj. Samo je Sievernich, grad ukazanja, nekim čudom ostao pošteđen ozbiljne štete.

Poruka malog Isusa iz Praga: proroštva koja su se ostvarila

Na zahtjev Malog Isusa, 28. prosinca 2021., na blagdan Nevine djece iz Betlehema, održano je još jedno molitveno bdijenje. Zbog pandemije korone, koja je onemogućila okupljanje molitvi, prenosilo se putem live streama na internetu. Iako je vidjelici unaprijed najavljeno ukazanje, nitko nije mogao predvidjeti da će joj baš na današnji dan biti prenijeta možda najeksplozivnija poruka čitavog niza ukazanja.









Više od tisuću vjernika molilo je krunicu pojedinačno ili u skupinama s Manuelom S. i njezinim duhovnikom, svećenikom iz biskupije Regensburg. U sjajnoj kugli svjetlosti, u pratnji četiri anđela, djetešce Isus ukazalo se u svom praškom obliku. Nosio je krvavocrveni ogrtač i izgledao je ozbiljno kad je Manueli S. rekao: “Došao sam danas k vama i odabrao ogrtač boje Moje Predragocjene Krvi. Što misliš zašto sam to učinio? Zašto sam odabrao ovaj dan?

Ne shvaćate da je pobačaj najveći grijeh u vašoj generaciji. A postaje sve teže i teže. Ako ne poslušate moja upozorenja i nastavite hodati putem nedostatka vjere, tada će Jeremijini pozivi i dalje odzvanjati i Rusija će postati pošast za vaš narod. Bit će požar na Bliskom istoku i veliki rat.”

Papa Benedikt XVI i Mali Isusa iz Praga

Time je postalo jasno zašto se, pod pretpostavkom vjerodostojnosti ukazanja, Isus pojavljuje u Sievernichu u obliku Malog Isusa iz Praga. Nitko nije bolje razumio simboliku ove čudesne slike od pape Benedikta XVI. Kada je 16. rujna 2009. posjetio crkvu Marije Pobjednice u staroj jezgri Praga kako bi je svečano okrunio rekao je:

„S nježnošću svoje djetinje naravi, lik malog Isusa također nam omogućuje da osjetimo Božju blizinu i njegovu ljubav. Shvaćamo koliko smo dragocjeni u njegovim očima, jer smo upravo po Isusu postali djeca Božja. Svaki čovjek je dijete Božje i samim time naš brat i kao takav mora biti prihvaćen i poštivan. Neka naše društvo razumije ovu stvarnost! Tada se svaka osoba ne bi poštovala zbog onoga što ima, nego zbog onoga što jest, jer se lik Božji pojavljuje na licu svake osobe bez obzira na rasu i kulturu”, objasnio je u svojoj propovijedi ondje pa dodao: “Ovo se posebno odnosi na djecu. U Malom Isusu Praškom razmatramo ljepotu djetinjstva i ljubav koju je Isus Krist uvijek iskazivao prema mališanima, kako čitamo u Evanđelju (usp. Mk 10, 13-16). Koliko djece se, međutim, ne voli, ne prihvaća i ne poštuje! Koliko je samo žrtava nasilja i svih oblika izrabljivanja od strane nesavjesnih ljudi! Neka se mališanima pruži poštovanje i pažnja koju zaslužuju: djeca su budućnost i nada čovječanstva.”

Iskupljenje za očiti zločin pobačaja

Isus ni ovaj put nije došao prestrašiti ljude, nego im u svom milosrđu pokazati izlaz iz krize, put pokajanja i odštete. Ukazanje 28. prosinca dalje je objasnilo: “Vaš izlaz je molitva za odštetu, poziv na milosrđe Vječnog Oca. Na koljena! Molite za moćne koji ne žele kleknuti pred Vječnim Ocem…” “…Sveti arhanđel Mihael će svojim mačem dotaknuti prirodu. Sve je to uzrokovano grijehom. Ali budući da volim ljude i da sam Kralj milosrđa, kažem ti: Ispuni mi želju! Blagoslovi domove, crkve i zemlje Mojim Svetim Djetinjstvom. Došlo je vrijeme za to. A kad to učiniš, ja ću privući milost na zemlje, na kuće, na crkve, koje ispunjavaju moju želju.

I budući da su ljudi puni bahatosti, ja se u ovo doba pojavljujem kao dijete. I zato bi me trebali prihvatiti.”