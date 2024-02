Dijana se zbog bolnog događaja dugo ljutila na Boga, a onda je osjetila da Isus dolazi do nje

Dijana Brozović, voditeljice Centra za život u Zagrebu i voditeljice tima za trudnice „Nisi sama”, svjedočila je na susretu zajednice Nanovo rođeni. Osim priče o odrastanju i jednom šokantnom trenutku koji je obilježio njezin život. Dijana je progovorila o svojoj borbi sa strahovima, hodu s Gospodinom, duhovnom rastu kroz karizmatsku zajednicu i pratnju jednog svećenika te o opraštanju i oslobođenju. Također je progovorila o svom pozivu u apostolatu za život i rad s trudnicama, kada je započelo njeno pravo sazrijevanje u Duhu, piše Vjera.hr.

“Upravo kroz moje djetinjstvo Bog me pripremao za život za ono što slijedi, Bog me kroz to oblikovao, ojačao i pokazao i meni i ljudima oko mene koliko je Bog snažan i velik. Koliko je Njegova ljubav velika. Bog može činiti čudesa samo kad mu se predajemo”, govori Dijana na samom početku svog svjedočanstva.

“U trenutku mog začeća moji roditelji su bili jako mladi, mama nije završila niti srednju školu, tata je radio u vojsci, nekako je cijela situacija bila poprilično neizvjesna. U tom trenutku uz podršku moje bake moji roditelji su me odlučili zadržati, darovati mi život i na tome sam im zahvalna. Iako su okolnosti bile ne povoljne u kojima se nalaze danas je jako važno da smo situirani, da imamo neku financijsku sigurnost”, nastavila je.



Tragičan događaj

“Moji roditelji su se našli u toj situaciji da nisu imali tu sigurnost a ipak su odabrali život. Kasnije rodila se i moja mlađa sestra. Jako puno sam bila povezana s bakom i djedom, usuđujem se reći da sam bila povezanija s njima nego s roditeljima. Kasnije sam shvatila da je to jedna duhovna veza koja se nije mogla raskinuti, naime, baka je bila zagovornica mog života. S njom sam često i odlazila na mise, ono što je mene radovalo je bio osjećaj prihvaćenosti koji sam primila u Crkvi. Župnik mi je davao da mogu čitati molitvu vjernika, a to je uvelike utjecalo na moj život”, priča.

“U tom periodu mojih početaka dobila sam jedna molitvenik, iz njega sam izvukla tri molitve koje sam molila svaku večer, osjetila sam u srcu da moram moliti te tri molitve. Vjerujem da su te tri molitve itekako utjecale na moj život. U trećem razredu se dogodilo se nešto što je obilježilo moju obitelj, naime, mama je bila trudna s trećim djetetom, trudnoća je bila uredna i pred sam porod beba je umrla”, kazala je.

“Moji roditelji nikada nisu saznali pravi razlog zašto se to dogodilo. To ih je jako pogodilo, imala sam osjećaj da se tu sve srušilo. Roditelji nisu razgovarali o tome što se dogodilo, mama je počela izlaziti, bila je u lošem društvu, tata je bio su svojoj samoći. Tata je ubrzo otišao u mirovinu. Često ga nije bilo doma, bio je u bolnicama, a mama je u izlascima upoznala drugog muškarca, a tu su krenule sve učestalije svađe”, rekla je.

Majku više nisu vidjeli ni čuli

“Pokušavala sam sve to spriječiti, vidjela sam je noću kako odlazi kod tog muškaraca, sjećam se da sam počela moliti Boga da učini sve da se moji roditelji ne rastanu., ali ubrzo su se razišli. Sjećam se kad je mama otišla bez da se javila tati, ja sam je pokušavala zaustaviti. U tom periodu se u meni budio osjećaj krivnje, da su se roditelji razišli od mene, tu su krenule unutarnje borbe. Mama se nije htjela vratiti. Ja sam bila u hodniku na sudu kad je mama rekla sutkinji da ne želi djecu i da se ne želi brinuti za njih, da nema snage i da ne može, da ih prepušta tati”, ispričala je.

“Živjeli smo od tada jako skromno, od moje desete godine do dana danas mamu više nikada nismo vidjeli ni čuli. Osoba kojoj sam najviše vjerovala me napustila, i tu je krenuo onaj osjećaj napuštenosti. Tu je krenula i moja ljutnja na Boga. Bilo je teških trenutaka i onih kada samo se teško i prehranjivali, tata nam je stalno govorio da imamo jedna drugu i uz sve to ostale smo nerazdvojne”, priča Dijana.









Na klanjanju je osjetila Živoga Boga, u srcu su joj odjeknule riječi: Može li žena zaboraviti svoje dojenče, zar da se ne sažali na dijete koje je rodila? Pa kad bi ga ona zaboravila, ja tebe neću zaboraviti….", govori Dijana i dodaje kako su te riječi jako utjecale na nju i kako je nad tim riječima isplakala čitav svoj život. Na tom klanjanju sam imala osjećaj da Isus prelazi preko cijele Crkve i dolazi do mene.