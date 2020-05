ČUDO NADOMAK RIMA ‘Gnijezdo svetaca’ bez oboljelih od koronavirusa

Autor: Zrinka Kasapić/7dnevno

I dok je Italija pogođena s više od 170 tisuća zaraženih koronavirusom, s čak više od 20 tisuća smrtnih slučajeva, jedan talijanski gradić izašao je kao čudo u kaosu. Naime, u članku od 2. travnja 2020. glavni talijanski list Il Messaggero sa sjedištem u Rimu izvijestio je da mali grad Bellegra u zaleđu Lazija, u blizini područja Sublacense, provincije Rima, do sada nije zabilježio ni jedan slučaj zaraze koronavirusom naizgled zahvaljujući pravovremenoj akciji gradonačelnika Flavija Cera.

On je već 3. ožujka odlučio zapečatiti grad sa 2800 stanovnika koji su se smjestili na vrhovima planine u Simbruiniju na gotovo 1000 metara nadmorske visine. Tada su mnogi ljudi, pa i susjedni gradonačelnici, mislili da je poludio. Ali, bio je nepokolebljiv i odlučio je odmah pribjeći drastičnim mjerama temeljenima na izvješćima svojih kolega iz Bergama i Brescie, najteže pogođenih područja u Lombardiji zajedno s Milanom. Tako da danas s ponosom može reći da je bio u pravu.

U stvari, Bellegra je jedina talijanska općina koja nije zabilježila ni jedan pozitivan slučaj.

“Nemamo niti jedan slučaj i nadamo se da će nas zaštitnik San Sisto, ali i drugi sveci ovoga grada i dalje štititi”, rekao je gradonačelnik koji je svoj grad nanovo posvetio svetom Sisti.

“Svake godine posvećujemo grad svetom Sisti, a ove sam godine svoj trobojni pojas (gradonačelnički pojas moći) položio Sisti pod noge. Uzet ću ga natrag kad epidemija završi”, dodao je gradonačelnik koji od početka epidemije potiče svoje stanovništvo na snažnu molitvu i pokoru i čvrsto vjeruje da mu je zagovor svetih pomogao da njegovi stanovnici budu imuni na virus.

Pustinjački samostan

U obližnjim gradovima, od Olevano Romane do Affile i od Subiace do Rocce Santo Stefano i Genazzano, epidemija je zabilježila pozitivne slučajeve među njihovim stanovnicima.

Iako se na prvu čini da izvještaj o ovome gradu ne prepoznaje dobročinstvo svetog Siste, pape i mučenika, i drugih svetih te zaključuje da je ovaj grad iznimka zbog spremnosti gradonačelnika da odmah prepozna opasnost i spremno izvrši savjete gradonačelnika sa sjevera, to baš i nije tako, ako uzmemo u obzir biblijske vladare koji su u svojoj mudrosti uvijek djelovali po Božjoj volji te izgledali ludo u očima svijeta, baš kao i ovaj gradonačelnik koji je poput Noe na vrijeme zatvorio svoj grad u korablju prije nego što je kiša potopa uopće počela.

Sam gradonačelnik ističe kako je zagovor ovog sveca itekako pomogao, no napominje da nije u pitanju zagovor samo jednog sveca, da mnogi ne znaju da je Bellegra pomalo posebna jer se u ovom gradu nalazi obližnji drevni franjevački pustinjački samostan, jedinstven na svijetu, koji je tijekom stoljeća posjetilo na stotine svetaca i blagoslovljenih redovnika od kojih su mnogi ondje i pokopani.

Bez podcjenjivanja zasluga gradonačelnika koji se na vrijeme odazvao zvuku mudrosti, ako na svetog Sistu dodamo ove svece i blagoslovljene ljude, čak ni najsmrtonosniji virus neće imati ni najmanju šansu protiv te vatrene snage svetaca.

Neki bi mogli prigovoriti kako i drugi gradovi u blizini uživaju veliku svetačku zaštitu, ako samo pomislite na svetog Benedetta u Subiacu ili Gospu od dobrog savjeta u Genazzanu, ali očito je da je Bog želio da do izražaja dođe moć i zagovor malenih i neznatnih u ovome tamnom trenutku, kao i moć putujućeg apostolata koji krasi povijest franjevaca u ovome mjestu.

Blagoslovljeni redovnik

Fra Dieggo Oddi najnoviji je primjer blagoslovljenog redovnika koji nije iz tog mjesta, ali je onamo premješten i pokopan, te je ondje čekao svoju beatifikaciju proglašenja blaženim, koja se dogodila pod palicom Ivana Pavla II. 1999. godine.

Tom prilikom ovom su čudesno zaštićenom gradu uručene relikvije Blaženika, tj. posmrtni ostaci Blaženika koji se čuvaju u grobnici u samostanu Bellegra u kojem je Blaženik proveo veći dio svog života.

Naime, tijekom homilije u čast bl. fra Diega Oddija, monsinjor Mauro Parmeggiani za ovaj je grad rekao da je – gnijezdo svetaca. A opet, uz mnoga svetišta Italije o ovom se svetom mjestu malo zna. Sve do sada, kada svi ispituju koja je tajna gradića u koji kuga današnjeg vremena nije stigla.

Giuseepe Oddi rođen je u Vallinfredi 6. lipnja 1839. godine, a djetinjstvo i mladost proveo je posvećen radu na polju, životu kod kuće, proučavanju katekizma i sudjelovanju u vjerskim službama.

Njegovo je zvanje sazrijevalo dok je pratio fratre koji su došli u Vallinfredu za svetim Franjom koji je osnovao ovaj pustinjački samostan u Bellegri. Zapravo, sveti Franjo se sam često tu zaustavljao tijekom posjeta svojim benediktincima u Subiacu, dok je u Rimu čekao odobrenja za pravila svog reda.

Godine 1223. imao je priliku ondje se naseliti sa svojim fratrima. Sveti Franjo nije ostavio samo samostan kao svoju ostavštinu. Najvažnije što je dao ovom samostanu i gradu jest duh koji je oblikovao religioznost njegovih fratara i ljudi u idućim stoljećima, a samim time i vječnosti. Kao što je već rečeno, procjenjuje se da na popisu svetaca, blaženika i slugu Božjih koji su živjeli i djelovali u tom samostanu – gnijezdu svetaca – ima stotinjak, a što je posebno u povijesti Crkve.

Ponizni život

Sličan presedan (tako mnogo svetih na jednome mjestu) mogla bi imati i benediktinska opatija Cluny, međutim, s tom razlikom da ovdje govorimo o prošlim stoljećima, dok se Bellegarina “proizvodnja” svetih i blagoslovljenih ljudi nastavlja i danas jer su u tijeku brojne kanonizacije.

Te svete osobe koje su sada u procesu uključuju i svetog Tomasa da Corija, svetog Teofila, slugu Božjeg Filippa da Velletrija, Francesca da Ghisonija i Samuela Farnesea, i Blaženog Mariana da Roccacasale. I na kraju, blaženog fra Diega Oddija iz Vallinfreda, koji je u dobi od 32 godine ušao u pustinjački samostan Bellegra, zavjetovao se pravilima svetog Franje i dao svečane zavjete 16. lipnja 1889.

Od tada pa do kasne 1917. godine neprekidno je tražio ili skupljao milostinju za siromašne i potrebite, svjedočeći svoju vjeru dobrim primjerima, pokorom i molitvom, promičući pomirenje i mir među obiteljima, donoseći utjehu i utjehu oboljelima, nadu i optimizam potrebitima. Umro je pjevajući Marijine pohvale 3. lipnja 1919., u dobi od osamdeset godina, a blaženim ga je proglasio Ivan Pavao II., 3. listopada 1999. godine. Upravo se iščekuje njegovo proglašenje svetim.

Biskup Parmeggiani u svojoj homiliji istaknuo je da, kada je Blaženi putovao cestama i obilazio kuće moleći svoju braću za najsiromašnije, oni koji su mu otvorili vrata dobili su mnogo više nego što su mu dali. Znao je prenijeti jednostavnim riječima svoje savjete, svjedočanstvo poniznog, siromašnog i čednog života i velike Božje ljubavi.

Blaženik Diego bio je fratar zadužen za skupljanje milostinje, kako za potrebe svojih žitelja u samostanu, tako i za pomoć siromašnima koji su im se obratili. Pješice, s vrećom za sjemenje na ramenu, na leđima magarca ili mazge, išao je seoskim putovima od kuće do kuće, uzimajući sve što mu se ponudilo, od šake pšenice ili kukuruza do kruha i boce vina ili ulja. Općenito, njemu ili drugim blaženim fratrima svi su dali nešto, čak i oni koji nikada nisu išli u crkvu i nisu voljeli svećenstvo.

Čudo zaštićenog grada

Kako je naglasio biskup Parmeggiani, ovi blaženi fratri dali su mnogo više nego što su primili, i to ne toliko i samo u smislu materijalne pomoći najsiromašnijima, nego posebno i ponajviše u duhovnom pogledu, primjerom svog života koji je bio u skladu s najvišim evanđeoskim idealima. Stanovništvo iz Bellegra posebno je pobožno, a u ovim danima tame za Italiju ističu se po svojim pokorama i molitvama koje odzvanjaju posvuda po zemlji. Oni zaista mole i plodovi su vidljivi.

Čak i ako samo Gospodin može točno izmjeriti neizmjerno dobro koje proizlazi iz redovitog i izravnog kontakta ovih svetih fratara s pojedincima i obiteljima, nitko ne može poreći doprinos ovog putujućeg apostolata obiteljima i društvenoj stabilnosti njihova, ali i današnjeg vremena. Čini se da je putujući apostolat ono što Bog traži od Crkve danas i mnogi su svećenici svijeta to prepoznali pa baš poput svetih fratara iz Bellegra napuštaju svoje crkve i idu u susret ljudima. Želi li nam to Bog poručiti? Odvaži se, postani svet.

Čudo zaštićenoga grada možemo promatrati iz mnogo kutova, ali jedno je sigurno – svijetu su potrebna nova gnijezda svetaca, malenih i neznatnih molitelja, ludih u očima svijeta, a mudrih u očima Božjim, čija se veličina pokazuje tek onda kada sve ljudsko nestane u mraku vlastite spoznaje o nemoći.