ČUDO NAD ČUDIMA Kao prosjak išao pomagati bolesnima i siromašnima – sveti Franjo Asiški

U neimaštini dao je drugima sve jer ima je dao Boga

Zamislite da ste prosjak, da nemate baš ništa materijalno i u toj neimaštini dajete drugima. Što dajete? Krista koji ga je potpuno osvojio. To je bio sveti Franjo Asiški čudo nad čudima kršćanskog svijeta. Radikalan u Kristu do smrti.

On je jedan od najznačajnijih, a vjerojatno i najpopularnijeg kršćanskog sveca, čiji su sljedbenici ostavili veličanstven, neizbrisiv trag i u hrvatskoj povijesti. Vjerski reformator, legendarni propovjednik i osnivač franjevaca, koji se 1181. ili 1182. kao Giovanni Francesco di Bernardone rodio u Asizu. Sin trgovca suknom i majke Francuskinje, kao mladić je vodio bezbrižan život i za rata protiv Perugie (1204) bio zarobljen. Teško bolestan, doživio je duhovnu preobrazbu, a 1206. ostavio obitelj i imetak te kao prosjak počeo pomagati bolesnima, gubavcima i popravljati razrušene crkve u okolici Assisija. Propovijedao je apsolutno evanđeosko, sveto siromaštvo, poniznost, velikodušnost i okupio mnogo pristaša, svoje “pokorničke” braće. Na poziv pape Inocenta III. došao je u Rim, gdje je papa 1209. potvrdio novi, franjevački red (Red manje braće). Vodstvo reda prepustio je 1220. drugima, a 1221. sastavio njegova pravila. Putovao je kao propovjednik u Španjolsku, Palestinu i Egipat. Njegov život protkan je brojnim legendama i fantastičnim, živopisnim detaljima (propovijed pticama, dobivanje svetih rana, stigmi na brdu Alverni, putovanje među saracenske nevjernike). Ljubitelj narodnog duha, prvi talijanski pjesnik koji je stvarao na pučkom jeziku, pisao je pjesme u duhu provansalskih trubadura. Putujući misionar, lirik, čudotvorac i vizionar unio je nove, pozitivne motive u kršćansku mistiku (stigmatizacije, evanđeoska djetinja vjera, božićne jaslice, ljubav prema životinjama). Njegova osebujna ličnost i vedra optimistička pojava unijela je neizmjerno svjetlo u srednjovjekovni mrak, a njegova sitna asketska figura postala motivom mnogih likovnih i književnih djela. Povukao se u intimni bratski krug kraj stare crkvice Porcijunkule, sve češće zapadao u zanosno-mistična raspoloženja i veselio se “sestrici smrti”. Preminuo je 3. listopada 1226. u Assisiju.

“Asiški siromašak” sasvim je sigurno jedna od najsnažnijih i najautentičnijih kršćanskih osobnosti. Svetim ga je već 1228. proglasio papa Grgur IX. Zaštitnik je životinja, društava za zaštitu životinja, ptica, zooloških vrtova, okoliša, ekologa i ekoloških društava, trgovaca, slijepih putnika, obitelji, čipkarica, mirotvoraca, švelja, goblenara, Italije, Colorada i mnogih krajeva, naselja, župa, crkava, kapela i samostana diljem svijeta i hrvatskih krajeva.

Sretan imendan od srca čestitamo svim našim Franjama, Franima i Francikama!

Molitva sv. Franje Asiškog

Gospodine, učini me oruđem svoga mira.

Gdje je mržnja, da donosim ljubav.

Gdje je uvreda, da donosim praštanje.

Gdje je nesloga, da donosim jedinstvo.

Gdje je zabluda, da donosim istinu.

Gdje je sumnja, da donosim vjeru.

Gdje je očaj, da donosim nadu.

Gdje je tama, da donosim radost.

Gospodine, daj da se toliko ne brinem

da budem utješen, koliko da tješim,

da me razumiju, koliko da druge razumijem,

da budem ljubljen, koliko da ljubim.

Jer tko se daruje, prima,

tko se zaboravlja, sebe nalazi,

tko prašta, bit će mu oprošteno,

tko umire, rađa se za život vječni.

