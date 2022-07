Čudo koje Vatikan skriva? Misterij krvavog križa koji je uzbunio Italiju

Autor: Vjera

Krvlju je proplakao križ, a onda je sve misteriozno zataškano

Priča se dogodila Mariji Tartaglino, siročetu rođenom 1887. godine, koju je prihvatila ustanova Oblata svetog Josipa u Astiju, Italija.

Odmalena je pokazivala veliku privrženost Gospodinu.

Dala je “herojski zavjet” u korist duša u čistilištu i od tog trenutka mnoge su duše u čistilištu dolazile k njoj tražiti od nje zagovor. I činit će im pokoru molitvama i dobrovoljnim žrtvama.

Vidljive stigme Muke Gospodnje primila je između 1925. i 1930. godine, no tada su one postale nevidljive jer je ustrajno molila da ih Gospodin ukloni, zatim su vanjski dokazi stigmi uklonjeni, ali nastavila primat boli koje su joj uzrokovale teškoće sve do kraj života.

Doživjela je mističnu zaruku s Isusom. Srce joj je kao u ovom iskustvu s nečim poput žeravice probio anđeo.





Jednom je Padre Pio rekao hodočasnicima koji su došli u San Giovanni Rotondo: “Zašto dolazite k meni? Imaju Maríju Tartaglino, idite k njoj, potpisujem ono što vam kaže».

Život Marije Tartaglino ostao je skriven u samostanu sve do 1933. godine, kada je u njezinoj sobi s raspela pred kojim je provodila mnoge sate u molitvi, počela kapati krv. >>>više na vjera.hr.