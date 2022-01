Čudo Amerikanke koja je pozvala Mariju Husar u Međugorje: Na misi čula ove riječi Gospe i ozdravila od raka mozga

U crkvi u Međugorju ova je žena čula zapanjujuće riječi nakon čega je ozdravila a svjedočanstvo je obišlo svijet

Marija Husar Rimac imala vrlo uspješnu glazbenu karijeru u Hrvatskoj, a poznata je kao članica nekoć poznate grupe Divas, dok je danas potpuno okrenuta solo karijeri i duhovnoj glazbi. Godine 2003. na seminaru sa fr. Zlatka Sudca upoznala je Colleen Willard koja je upravo u Međugorju doživjela čudesno tjelesno ozdravljenje. Marija je pozvana da dođe proslaviti Novu godinu u Međugorje sa svojim novim prijateljima. Marija u svojem svjedočanstvu za Plodove Međugorja (Fruits of Medjgorje) dijeli svoje iskustvo Međugorja, brojne plodove koje je njezina obitelj ovdje dobila i kako ju je evoluirajuća posvećenost Gospi vodila na put obraćenja. Obraćnja za kojeg Marija kaže da je bilo toliko očito i jako da ni da je htjela nije mogla sakriti ga. Od tada, Husar svjedoči, ne propušta više ni jednu novu godinu u Međugorju, ni jednu obljetnicu Međugorja, a svoju djecu još kao malene bebe predala je Gospi na Podbrdu. Kaže kako osjeća da su suprug i ona pozvani na Abrahamovsku vjeru:

”Ja to sada mogu posvjedočiti da je Bog stvarno tražio od mene i od mog supruga abrahamovsku vjeru. Mi smo bili stvarno u svemu prepušteni Božjoj volji i u to se nismo petljali i to smo prihvaćali”, kazala je Marija Husar u svjedočanstvu koje je odjeknulo Hrvatskom. Dodaje: “To jedno bogatstvo koje smo ovdje primili, ta duhovnost molitve krunice, posta, čitanja Svetog Pisma i svega onoga što nam je Gospa i rekla da trebamo činiti, kako trebamo živjeti. Evo, ja to želim prenijeti na svoju djecu i mislim da je to najveće bogatstvo koje možemo ostaviti našim naraštajima. Kad se čovjek prepusti da Bog vodi i kad pristane na Božju volju, tada se čovjek stvarno mora naoružati i sa strpljenjem jer Božje vrijeme nije naše vrijeme.”

Tko je Colleen Willard?

No, tko je Amerikanka koja je pozvala Mariju Husar Rimac u Međugorje, na tako i na snažan put obraćenja i života u milosti kakvim danas živi? Naime, riječ je o ženi čije je svjedočanstvo zaslužno da se za Međugorje čuje diljem svijeta ponajviše i u Americi otkuda Collen dolazi.

Colleen Willards dolazi i Chicaga i bolovala je od neizlječive bolesti raka na mozgu. Trpjela je velike bolove. Svaki dodir njezine kože izazivao je velike i nepodnošljive boli. Muž je radio, a sin se za nju brinuo. Jedinu utjehu Colleen je nalazila u molitvi. Kada je prvi put čula za Međugorje, imala je veliku želju poći onamo. Rekla je: „Ne želim ići u Međugorje da bih ozdravila, nego da na tom svetom mjestu iskusim nazočnost Djevice Marije.“

Obitelj je žarko molila da im Bog podari tu milost. Bog je uslišio tu molitvu i Colleen je s velikom radosti stigla u Međugorje. Sutradan je u kolicima bila s drugim hodočasničkim skupinama kod jedne vidjelice. Ona je zagrlila Colleen i za nju molila. Poslije susreta otišli su u crkvu svetog Jakova na svetu misu.

Za vrijeme svete mise, prije nego je svećenik izmolio molitvu pretvorbe, Colleen je iznenada čula riječi Djevice Marije: „Kćeri moja, potpuno se predaj Bogu Ocu! Posve se predaj Duhu Svetomu, mom Zaručniku! Predaj se mome Sinu Isusu! Predaj se sada posve!“ Ona je odgovorila: „Da, predajem se potpuno i posve! Sve na slavu Neba, sve na slavu Božju!“

U tom je trenutku osjetila da je nešto bocka u nogama i da se s njom nešto događa. Pri kraju mise znala je da je ozdravila. Ustala je iz kolica i mogla je iz crkve izići sama bez ičije pomoći. Kada se vratila u Ameriku, otišla je svom liječniku koji nije mogao odmah shvatiti da je Colleen ozdravila. Nakon temeljitih pretraga rekao je: „Tvoje ozdravljenje treće je koje se dogodilo u Međugorju. “ Ova žena nakon čudesnog ozdravljenja redovno dolazi u Međugorje i svjedoči o njegovim čudesnim plodovima, a njeno se svjedočanstvo proširilo po svim krajevima svijeta.