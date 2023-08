Čudesna ukazanja Gospe koja je odobrila Katolička crkva: Iza ovih deset stoji Vatikan

Autor: Z. K.

Marijansko ukazanje nadnaravno je ukazanje Blažene Djevice Marije s porukom za svijet. Marijanska ukazanja dovela su do obraćenja na katoličanstvo, širenja pobožnosti prema Mariji i svjetskih putovanja milijuna hodočasnika na sveta mjesta.

Mnogi su tvrdili da ih je Marija posjetila, mnoga ukazanja imaju odobrenja lokalnih biskupa, ali samo je nekoliko njih u potpunosti odobrila Katolička crkva do sada.

Gospa od Guadalupe

Gospa od Guadalupe ukazala se Indijancu, svetom Juanu Diegu, u prosincu 1531. Zatražila je da se sagradi svetište na mjestu njezina ukazanja, na periferiji Mexico Cityja. Voljan poslušati, Juan Diego je otišao do biskupa. Biskup mu nije povjerovao, želeći znak da zna da je ukazanje stvarno. Nakon njegova povratka Marija je rekla Juanu Diegu da skupi cvijeće na vrhu brda i odnese ga biskupu. Unatoč zimi, Juan je pronašao cvijeće u punom cvatu i skupio ga u svoju tilmu, tradicionalnu gornju odjeću koju nose muškarci u Srednjoj Americi.





Vrativši se do biskupa, pustio je cvijeće na otkrivajući prekrasnu sliku Marije utisnutu na njegovu tilmu. Do danas slika je apsolutni fenomen koji znanstvenici stoljećima ne mogu objasniti. Glavna poruka ovog ukazanja: “Nisam li ja ovdje koja sam tvoja Majka? Zar nisi pod mojom sjenom i zaštitom? Nisam li ja izvor tvoje radosti? Zar nisi u naboru moga plašta, u kolijevci mojih ruku? Nemoj tugovati i neka te ništa ne uznemirava.”

Gospa od Lausa

Gospa od Lausa prvi put se ukazala siromašnoj, neobrazovanoj pastirici po imenu Benoite Rencurel u svibnju 1664. Sljedeća četiri mjeseca ova tajanstvena dama podučavala je Benoîte o katoličanstvu, jačajući njezin duhovni život. Napokon, 29. kolovoza, gospođa je otkrila svoj identitet: Marija, Majka Božja. Nakon mjesec dana izbivanja Marija joj se još jednom ukazala. Zamolila je Benoitea da ode u susjedno selo Laus kako bi pronaška kapelicu sa slatkim mirisom. Pronašavši sljedećeg dana kapelu Bon Rencontre u Lausu, Marija se pojavila na oltaru tražeći da se ondje sagradi crkva za obraćenje grešnika. Između 1666. i 1669. godine na vrhu kapele sagrađena je nova crkva. Od 1665. nadalje, deseci tisuća hodočasnika hrle u Laus, a Benoite se brine za njih. Novo svetište dovelo je do brojnih ozdravljenja i obraćenja.

Marija se nastavila pojavljivati ​​Benoîteu sljedeće 54 godine, podupirući je i podučavajući je. Osim toga, vidjela je anđele, svece, pa čak i vizije Isusa razapetog na križu. Papa Benedikt XVI. ju je 2009. proglasio “časnom”, što je korak prema kanoniziranoj svetici. Sama marijanska ukazanja odobrila je Katolička crkva 2008. godine.

Tijekom 54 godine ukazanja glavna poruka Gospe koju ni jednom nije izostavila bila je: “Molim vas, molite za grešnike”

Čudotvorna medaljica Gospe

Dana 18. srpnja 1830. sestra Katarina Labouré čula je glas djeteta koje ju je dozivalo. Nakon što je konačno ustalo iz kreveta, dijete je reklo: “Dođu u kapelicu. Presveta Djevica vas čeka”. Uputivši se u kapelu samostana, Katarina je sjedila i zabrinuto čekala. Odjednom se pojavila Marija. Nakon stanke Katarina se nije mogla suzdržati. Pojurila je do Marije i naslonila joj glavu na krilo. Zatim je pogledala u Marijine oči opisujući to kao “najslađi trenutak u svom životu”. “Dijete moje”, rekla je Gospa, “dobri Bog te želi zadužiti misijom.”

Objasnila je Katarini da će biti tlačena da će joj proturječiti. Zlo i tuga će svladati Francusku, a cijeli će svijet biti svladan bijedom. No, ipak je bilo nade: “Dođite do podnožja oltara. Tamo će milosti biti izlivene na sve, velike i male, koji ih traže”.









Gospa je nastavila govoriti o žalostima: Kristov će križ biti preziren – bačen na zemlju, ulice će se preliti krvlju: “Dijete moje, cijeli svijet će biti u tuzi.”

Četrdeset godina kasnije, njezino će se predviđanje ostvariti s izbijanjem Francusko-pruskog rata ostavljajući Francusku uništenom. Unatoč žalosti, Marija je svojim zagovorom zajamčila Katarini osobnu zaštitu od nadolazećih zala. Četiri mjeseca kasnije, Blažena se Djevica vratila u slici prikazanoj na ovoj čudotvornoj medaljici:

Marija je počela objašnjavati značenje medalje. Stojeći u ovalnom okviru, nosila je prstenje različitih boja, sjajne zrake koje predstavljaju njezinu milost za one koji traže. Okvir je otkrio frazu na francuskom: “O Marijo, bez grijeha začeta, moli za nas koji ti se utječemo.” “Iskovajte medalju prema ovom modelu. Svi koji je nose primit će velike milosti; trebaju je nositi oko vrata. Milosti će biti u izobilju za osobe koje je s povjerenjem nose.” Scena se okrenula, otkrivajući poleđinu. Veliko M s križem na vrhu krasi sliku. Dolje su prikazana srca Isusa i Marije, jedno s krunama, a drugo probodeno mačem.









Glavna poruka medaljice je jednostavna i prekrasna molitva: ‘Marijo bez grijeha začeta moli za nas koji se tebi utječemo!’ Gospa je još rekla: ‘Svi koji je nose, primit će velike milosti, što se i dogodilo.’

Gospa od La Salette

Dana 19. rujna 1848., 11-godišnji Maximin Giraud i 14-godišnja Mélanie Calvat čuvali su krave u malom selu u jugoistočnoj Francuskoj. Dok su se vraćali kući, naišli su na jako svjetlo. U svjetlu je sjedila žena, plačući. Maximin će kasnije reći: “Bila je poput majke koju su vlastita djeca pretukla i koja je pobjegla u planinu da plače.”

Djeca su prišla. Nepoznata je gospođa, još uvijek plačući, pričala djeci o kušnjama svoga Sina. Objasnila je da su ona i njezin Sin umorni od patnji koje su podnijeli za čovječanstvo. Žalila je za onima koji nedjeljom, na dan Gospodnji, rade umjesto da se odmaraju i mole. Osim toga, kočijaši su se i dalje zaklinjali imenom njezina sina. Zimi su ljudi išli na misu samo da bi se rugali vjeri, a ljeti su misu uopće ignorirali.

Gospa je objasnila da je glad od krumpira u Europi godinu prije bila upozorenje. Ako ljudi ne obrate svoja srca, čeka ih još više gladi. Ako to učine, tada će biti obilje hrane. Glad nikada nije nastupila, jer su mnogi katolici promijenili svoje ponašanje nakon što su čuli za ovo ukazanje. Poruka Gospe od Salette je za sve, a ne samo za građane La Salette. Ona jasno daje do znanja da se zauzima za nas više nego što bismo ikada mogli uzvratiti. Njezine su riječi poruka poziv na hitno obraćenja Isusu. Uprotivnom svijet će biti ugađen u strašnim posljedicama grijeha kojeg smo prizvali.

Važna poruke Gospe u La Salletu je sljedeća: “Upućujem hitan apel zemlji: pozivam istinske Božje učenike koji žive i vladaju na nebesima; Pozivam istinske nasljedovatelje Krista koji je postao čovjekom, jedinog i pravog spasitelja ljudi; Pozivam svoju djecu, svoje istinske bhakte, one koji su mi se predali da ih vodim svome božanskom Sinu, one koje takoreći nosim na svojim rukama, one koji su živjeli mojim duhom; na kraju pozivam apostole posljednjih vremena, vjerne učenike Isusa Krista koji su živjeli u preziru prema svijetu i prema samima sebi, u siromaštvu i poniznosti, u preziru i šutnji, u molitvi i mrtvljenju, u čistoći i u jedinstvu s Bogom, u patnji i nepoznatom svijetu. Vrijeme je da izađu i dođu prosvijetliti zemlju. Idite i pokažite se kao moja draga djeca; Ja sam s tobom i u tebi, pod uvjetom da vaša vjera bude svjetlo koje vas prosvjetljuje u ovim teškim danima. Neka te tvoja revnost učini poput gladnih za slavu i čast Isusa Krista. Borite se, djeco svjetla, vi mali broj; jer gle vrijeme vremena, svršetak je krajeva.”

Gospa Lurdska

11. veljače 1858. 14-godišnja Bernadette Soubirous izašla je sa sestrom po drva za ogrjev. Nakon što se odvojila, izula je čarape kako bi prešla potok. Odjednom je čula zvuk nalik naletu vjetra i podigla pogled prema špilji. “Vidjela sam damu odjevenu u bijelo, nosila je bijelu haljinu, jednako bijeli veo, plavi pojas i žutu ružu na svakoj nozi.”

Bernadette je molila s njom, a onda je tajanstvena dama nestala. Sljedeći dan, Bernadette se vratila i molila. Gospođa se još jednom pojavila. Bernadette je, želeći se uvjeriti da nije demon, poškropila ukazanje svetom vodom. Gospođa je pognula glavu, nasmiješila se i nestala na kraju molitve. Nakon više dana i ukazanja, gospođa je počela razgovarati s Bernadette. Gospođa je zahtijevala pokajanje za grijehe čovječanstva.

Gomila svjedoka rasla je na stotine, dok je Bernadette slušala damu pijući mutnu vodu i jedući gorko bilje sa zemlje. Nastavila je klečati, moliti i ljubiti tlo iz poniznosti dok joj se mnoštvo rugalo. Djevojka po imenu Catherine Latapie umočila je ozlijeđenu ruku u izvor koji je Bernadette iskopala za gospođu kraj špilje. Njezina je ruka trenutno ozdravila, prvo od mnogih čudesnih iscjeljenja koja će doći. Gospođa je tražila da se na tom mjestu sagradi crkva uz molitvenu procesiju. Svećenik koji je želio testirati Bernadette želio je damino ime kao dokaz. 23 dana kasnije stiglo je otkriće:

“Podigla je svoje oči prema nebu, spojila svoje ruke kao u molitvi, koje su bile ispružene i otvorene prema tlu i rekla mi: Que soy era Immaculada Concepciou (Ja sam Bezgrešno Začeće).” Govoreći na Bernadetteinom okcitanskom jeziku, gospođa je otkrila svoj identitet. Bernadette nije imala pojma što to znači, ali je to svima objavila. Bezgrešno začeće odnosi se na Marijino začeće bez istočnog grijeha. Svećenici su bili zabrinuti jer je bezgrešno začeće Papa proglasio dogmom samo četiri godine ranije. Siromašna, neobrazovana djevojka u jugozapadnoj Francuskoj nije mogla znati za ovaj koncept. Nakon rigoroznog ispitivanja od strane Katoličke crkve i francuske vlade, ukazanja su dobila odobrenje i crkva je sagrađena na vrhu špilje. Bernadetin izvor i dalje je izvor liječenja. Od tisuća proglašenih ozdravljenja, 70 su potvrđena od strane Medicinskog ureda u Lourdesu i Katoličke crkve kao znanstveno neobjašnjiva čuda. Milijuni katolika svake godine hodočaste tražeći Marijin zagovor za ozdravljenje.

Gospina glavna poruka u ovom ukazanju je: ‘Ja sam Bezgrešno začeće’. Pozivala je na molitvu za svećenike i grešnike i rekla Bernardici: ‘Ne obećajem ti sreću na ovom svijetu, već na drugom’

Gospa od nade od Pontmaina

Kao što je predvidjela Čudotvorna medalja Gospe, Francuska je zapala u nemir zbog Francusko-pruskog rata (1870.-1871.). Godine 1871. njemačke su države okupirale dvije trećine Francuske i nastavile svoj uspon.

Sljedeći na ratnom putu bio je gradić Pontmain u sjeverozapadnoj Francuskoj. Te je večeri dvoje djece, Eugen i Josip Barbedette, pomagalo ocu u štaglju drobiti bodljivu žuticu za prehranu blaga. Spustila se noć. Bilo je oko pola šest. Susjeda je došla kod njih vičući da vojska ulazi u selom Eugen je načas prekinuo posao i izašao van ‘provjeriti kakvo je vrijeme’. I eto odjednom, posred neba, iznad prednjega dijela kuće, ugleda ‘Lijepu Gospođu’, koja je raširila ruke kao da nekome iskazuje dobrodošlicu i nasmiješila mu se. Bija je odjevena u plavu haljinu posutu zlatnim zvijezdama. Na glavi je imala crni veo, a na njemu zlatnu krunu s crvenom trakom u sredini. Na nogama je imala plave papuče sa zlatnom kopčom. Nalazila se unutar trokuta što su ga tvorile tri velike zvijezde. Dijete je Lijepoj Gospođi uzvratilo osmijeh. Ti će osmijesi ostati jedini razgovor između njih, jer za čitavoga Ukazanja Lijepa Gospođa nije ništa progovorila. Kada je mlađi brat Josip izašao na vrata, i on je ugledao ‘Lijepu Gospođu’, dok odrasli nisu vidjeli ništa osim zvijezda.

Kako su odrasli mogli vidjeti samo tri zvijezde koje tvore trokut, svi su se molili. Kad su i oni počeli pjevati himnu, gospođa se nasmijala i pridružila im se. Dok su se molili Isusu, tuga je svladala gospođu. Crveno raspelo pojavilo se u njezinim rukama i ona je žalosno razmišljala o žrtvi svoga Sina. Kad su se molitve približile kraju, gospođa je nestala. Pruske snage neobjašnjivo nikada nisu došle u mjesto. Šest dana kasnije potpisano je primirje kojim je rat završen. Glavna i jedina poruka koju su djeca vidjela bila je: “Molim vas molite djeco moja Bog će čuti vaše molitve i moj Sin vas čeka.”

Ukazanje u Knock, Irska

Dana 21. kolovoza 1879., oko 8 sati navečer dogodilo se ukazanje u irskom selu Knock. Petnaestak osoba u dobi od 5 do 75 godina, muškaraca, žena i djece, vidjelo je viziju svetog Josipa, Blažene Djevice, svetog Ivana Evanđeliste i janje na oltaru okruženo anđelima.

Iako nisu ništa rekli to je jedno od znakovitijih Biblijskih ukazanja u Katoličkoj crkvi. Sama slika slika je Apokalipse. Glavna poruka ovog ukazanja je – poziv na Euharistiju.

Gospa Fatimska

Dana 13. svibnja 1917. troje djece čuvalo je svoje stado: Lucija i njezini rođaci Francisco i Jacinta. Iznenada je jarko svjetlo obasjalo područje. Misleći da je grom, djeca su krenula kući. Tada se na vrhu hrasta crnike djeci ukazala “Gospođa sjajnija od sunca”. Djeca će primati poruke i tajne, idućih nekoliko mjeseci a koje uključuju poziv čovječanstvu na obraćenje, molitvu krunice, i posvetu Bezgrešnom srcu Marijinom. Na dan posljednjeg ukazanja, 13. listopada, bilo ih je oko 70.000. Gospa je obećala veliko čudo.

Gospa je sebe nazivala “Gospa od Ružarija” i tražila je da se tamo u Fátimi izgradi kapelica. Zatim je došlo “čudo sunca”. Mnoštvo je svjedočilo kako sunce počinje mijenjati boje i vrtjeti se poput kotača. Opisivali su sunce kako pleše izvan svih zakona fizike. Ljudi udaljeni do 40 kilometara koji nisu znali za čudo također su vidjeli fenomen. Svetište Gospe Fatimske nastavlja svake godine primati milijune hodočasnika. Glavna poruka Fatime je: “Molite krunicu svaki dan kako biste izmolili mir svijetu i svršetak rata.”

Gospa od Beaurainga

29. studenoga 1932. petero djece u dobi od 9 do 15 godina svjedočilo je dami odjevenoj u dugu bijelu halju. Do 3. siječnja 1933. djeca će Gospu vidjeti još 32 puta. Identificirajući se kao “Bezgrješna Djevica”, Gospa bi tijekom ukazanja raširila svoje ruke izlažući svoje Bezgrješno Srce, zlatno i zračeće svijetlim zrakama. Gospa je tražila dobrotu, stalnu molitvu i da se sagradi kapelica za obraćenje grješnika. Razgovarajući s jednim od djece, Fernandom, Gospa je upitala: “Voliš li Moga Sina?” “Voliš li me?” “Da.” “Onda se žrtvuj za mene.”

Na svetkovinu Bezgrešnog začeća (8. prosinca) okupilo se veliko mnoštvo od oko 15.000 ljudi. Petorica su ušla u ekstazu. Liječnici i psiholozi pregledavali su djecu, pokušavajući dobiti reakciju štipanjem, šamaranjem i svjetiljkom u oči. Nisu dobili nikakvu reakciju. Djeca su bila potpuno zaogrnuta ljepotom Gospe.

Od ukazanja, u Beauraingu su se dogodila mnoga izlječenja i obraćenja, što je dovelo do službenog odobrenja Vatikana. Milijuni hodočasnika svake godine putuju u Beauraing tražeći Gospine molitve. Glavna poruka ovog ukazanja: “Ja sam Majka Božja, Kraljica Neba” “Molite se uvijek.” “Budite dobri”.

Gospa od Banneuxa

Dana 15. siječnja 1933., 11-godišnja Mariette Beco bila je u kuhinji kada se u vrtu pojavila gospođa koja ju je pozvala da izađe van. Majka joj nije dopustila. Tri dana kasnije, nakon molitve u vrtu, Mariette je otišla uz cestu. Čula je damin glas kako ju je dozivao. Došavši do bazena s vodom iz izvora, gospođa joj je rekla da umoči ruke u vodu. Tada joj je gospođa rekla “Ovo proljeće je rezervirano za mene. Laku noć, doviđenja.”

Sljedećeg je dana vrijeme bilo brutalno hladno dok je Mariette hodala cestom. Ukazala joj se Gospa, identificirajući se kao “Djevica siromaha”. Opet na izvoru, Djevica je rekla: “Ovaj je izvor rezerviran za sve narode . . . za bolesne.”

Tijekom sljedećih nekoliko tjedana Gospa je tražila da se sagradi kapelica i rekla Mariette da dolazi osloboditi patnje, da ljudi trebaju vjerovati u nju i da se ljudi trebaju neprestano moliti. Od ukazanja izvoru se pripisuju mnoga čudesna ozdravljenja. Unatoč tome što su je čak i teta i baka ismijavale, Mariette je ostala pri svojoj priči o ukazanjima.

Preminula je 2. prosinca 2011. u 90. godini života. Njezine posljednje riječi o ukazanju: “Nisam bila ništa više od poštara koji raznosi poštu. Nakon što se to učini, poštar više nije važan.” Katolička Crkva odobrila je i ovo ukazanje.