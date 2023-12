Četiri primjera teškog idolopoklonstva u kojima sudjeluju i katolici: ‘Iscjelitelji su velika zamka’

Autor: Z. K.

Iz tame u svijetlo je knjiga od 330 stranica ispunjena molitvama, litanijama i tekstovima koji pomažu moliti za oslobođenje i unutarnje ozdravljenje. Dvije trećine knjige su primjeri i učenja i stvarna svjedočanstva o tlačenjima Zloga, drugu trećinu čine litanije i tekstovi koji pomažu u molitvi.

Objavljena 2006. na francuskom. Njen autor, Jean Pliya, bio je rektor Nacionalnog sveučilišta Benina, ministar obrazovanja i turizma u ovoj zemlji 60-ih godina, otac velike obitelji i odgovoran za katoličku karizmatsku obnovu zemlje nekoliko godina.

Bio je popularan kao međunarodni propovjednik u zemljama francuskog govornog područja. Umro je 2015. u 84. godini života.

Voodoo zemlja

Benin se čak i danas smatra “zemljom vudua” i njegovi katolički svećenici (i katoličke molitvene skupine) imaju česte kontakte s ljudima koji održavaju kontakt s proricateljima sudbine, vješticama i iscjeliteljima, ponekad povezanim s tradicionalnim vještičjim praksama, ponekad sinkretički pomiješanim s drugim religijama i new ageom.

Pliya je potvrdio da sklonost prema idolopoklonstvu i proricanju, iako je češća u Africi, ne manjka u Europi i drugim kršćanskim zemljama kako raste dekristijanizacija, a čiji su ljudi u opasnosti od neznanja.

Iz tog razloga, on posvećuje jedno poglavlje o “grijesima idolopoklonstva” (i predlaže mnoge molitve za njihovo prevladavanje i okajanje).

Biblija i učenje Izraela

Idolopoklonstvo se obično shvaća kao religiozno obožavanje lažnih (poganskih) bogova i fetiša, ili općenito davanje pretjeranog štovanja entitetima koji to ne zaslužuju. Ali često – a narod Izraela je to već vidio – to uključuje pokušaje saznanja budućnosti i dogovaranje usluga sa “silama” (nadnaravno, to jest, entitetima koji nisu Bog).

Knjiga Ponovljenog zakona zabranila je to Izraelcima: “Neka u tvom narodu ne bude nikoga tko tjera svog sina ili kćer da prolaze kroz vatru [poganski ritual], niti proroci ni astrolozi ni gatari ni vračevi ni vračari ni spiritisti ni gatari ni nekromanti; jer Gospodu je mrzak onaj koji to čini” (Pn 18, 10-12).









Četiri primjera idolopoklonstva

Plija u svojoj knjizi navodi 4 primjera idolopokloničke aktivnosti, s određenom iscrpnošću:

1. Često, savjetujte se, vjerujte i prihvatite ono što praktičari proricanja kažu: “vidovnjaci, proricatelji sudbine, geomanti, vještice, iscjelitelji, korisnici fetiša, proroci falusa, mađioničari marabuti (muslimani ), kartomantika (tarot), čitači taloga kave, hiromanti (čitanje linija ruku), vidovnjaci kristalne kugle, magično ogledalo, astrološko predviđanje, radiestezija, proricanje viskom, numerologija, tragovi tinte, govor u transu.” >>>više na vjera.hr