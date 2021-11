Čeka kraj vremena: Papa koji je osuđen na čistilište do kraja svijeta

Autor: Vjera

Papina odgovornost je tako velika da milijuni ovise o njegovim odlukama

Nevjerovatno je pomisliti da bi netko mogao biti u Čistilištu za sva vremena. Mnogi su se zaprepepastili i činjenicom da kad su djeca Fatime upitala Gospu za jednu djevojku koju su poznavali, a koja je nedavno umrla, da je Gospa odgovorila da je ona u Čistilištu i da će tamo biti do kraja vremena, odnosno do vremena kad vremena više neće biti, do kraja svijeta koje će doći ubrzo nakon što naš Gospodin uništi Antikrista.

Padre Pio imao je česte posjete duša iz čistilišta. Zbog toga je ova priča još značajnija.

Postojao je barem jedan papa koji je za sva vremena osuđen na čistilište. Velika je odgovornost Petrove stolice što znači da spas milijuna i milijuna duša ovisi o odlukama koje je donio Petrov nasljednik, a papini grijesi imaju tako dalekosežne posljedice da je moguće i kao papa završiti u čistilištu. Jednom u samostanu San Giovanni Rotondo, došlo je do rasprave između Padre Pia i druge braće franjevaca o Papi koji je otišao u Čistilište do kraja svijeta. Padre Pio je prešutno pristao na činjenicu da je ovaj Papa još uvijek u Čistilištu. Ali Pio nije žalio zbog toga. Jedan od fratara je za papu rekao: “Jadnik”, a Pio se nije mogao složiti da je papa nesretnik, već je naglasio da je papa siguran u svoje spasenje i da bi volio i on biti. Fratru koji je sažalio papu rekao je: “Kad bi samo bila volja Božja da i mi možemo imati takvu sigurnost spasenja, ja bih na to od ovog trenutka pristao.”

Ime Pape nije navedeno u knjizi koju je napisao Pijev veliki prijatelj i pomoćnik, otac Alessio Parente. Ali sam koncept da je moguće da papa bude u Čistilištu u svim vremenima je sam po sebi zapanjujući, ako ne i ozbiljno poučan o tome kako se pape smatraju odgovornima.

Ovaj tekst je objavljen iz knjige Padre Alessija Parentea, (Svete duše Padre Pia) The Holy Souls “Viva Padre Pio”