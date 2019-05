Sestra Lucija: Sotona će napasti obitelj, ovo su dva zadnja oružja koja vam je dao Gospodin!

Autor: Z. P.

Obitelj koja ovo čini ostaje zajedno što god da se dogodi!

Zadnja bitka između Boga i Sotone vodit će se preko obitelji i braka – riječi su to sestre Lucije dos Santos, vidjelice iz Fatime. Sestra Lucija napisala je to 1980. u pismu biskupu Bologne, kardinalu Carlu Caffarru.

Talijanski magazin Voce di padre Pio objavio je još 2008. intervju sa kardinalom gdje se on referira na to pismo sestre Lucije. Dijelovi tog intervjua postaju danas aktualniji nego ikad upravo zbog svoje proročanske vizije.

Kršćanski brak ima uzor u Svetoj obitelji. Uništenjem braka u tradicionalnom obliku ruši se i Isusova slika. Ruši se Marijina slika. Svesti Isusa samo na neki hipi lik koji propovijeda ljubav za sve, a zaboraviti na pojam žrtve, istine i pravde koju on utjelovljuje je više nego sablažnjivo.

A upravo se to događa posvuda oko nas. Svi govore o ljubavi za sve, a nitko o spasenju.

– Ivan Pavao II je znao da je brak muškarca i žene stup društva unutar generacija. Kad se taj zadnji stup sruši, razletjet će se cijela zgrada – citira kardinal Cafarra bivšeg papu u spomenutom intervju. Papa Ivan Pavao II je stoga 1980. osnovao papinski institut za brak i obitelj i postavio kardinala Caffarru za rektora. Kardinal se pismom obratio sestri Luciji koja je tad bila časna u jednom samostanu da moli za tu nakanu. Uskoro je od nje dobio povratno pismo iz kojeg citiramo:

– Svatko tko se bude zalagao za svetost braka i obitelji bit će proganjan i diskriminiran (odbacivan) jer to je ključno pitanje na kojem sve počiva -.

Ali, postoji lijek za obranu obitelji od Sotone – jedan i jedini koji nam je Gospodin ostavio. Njega također objavljuje sestra Lucija.

„Ona (Gospa op.a) je rekla meni i mojim rođacima da je Gospodin odlučio dati svijetu dva posljednja sredstva (lijeka) protiv zla, a to su sveta Krunica i pobožnost Bezgrješnom Srcu Marijinu!

Ovo su dva posljednja moguća lijeka što znači da neće biti drugih!“

Fatimska tajna se razotkriva sve više u svijetlu ovih riječi sestre Lucije i tko ima oči neka gleda – jer na kraju ništa neće ostati skriveno.

Obitelj koja zajedno moli krunicu, ostaje zajedno!