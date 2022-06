Bračnom paru iz Donjeg Miholjca ukazala se Gospa: Bili su rastavljeni 17 godina i nevjerojatan je rasplet događaja

Autor: Vjera

U dubokoj noći u sobi se pojavilo svjetlo. Probudilo nas je. Usred svjetla stoji Gospa...

Usred rata, iz Münchena, poznatom glumcu, obraćeniku i evangelizatoru, Rajku Bundalu došao je čovjek koji mu se žalio da otkad je postao kršćanin cijeli život mu počinje tonuti.

„Kako si postao kršćanin”, upita ga Bundalo. I on mu ispriča svoju čudesnu priču:

„Ja sam iz Donjeg Miholjca. Tamo mi se raspao brak, nije išlo. Odem u Njemačku, počnem iz ničega i malo pomalo steknem jaku firmu: predstavnik Douglas američke firme za istočnu Europu, sa sjedištem u Münchenu. Zaposlim naše ljude… I jedan od tih ljudi čita neku knjigu na hrvatskom.





Pitam ja tog čovjeka što čita, a on da čita da se Gospa objavila u Međugorju. Sjednem i dok nisam pročitao cijelu knjigu nisam se digao

Što bih se ja ispovijedao?

Dođem u Međugorje, lijepi kraj… Ali već sam se nagledao lijepih krajeva, sad bi se nešto trebalo i dogoditi. Bilo bi najgluplje da se okrenem i sad vratim, a ništa se dogodilo nije.

O, Bože što da sada radim… Vidim tamo neki ljudi stoje u redovima… Mislim nešto se dijeli, pa stanem i ja. Kad sam došao bliže, vidim natpis: Ispovijeda se. Pa što ću se ja ispovijedati, pošten čovjek, nisam ubio, nisam ukrao… Što bih se ja ispovijedao? Ali, nešto me zapalo i ne mogu izići. Dođem, sjedi tamo fratar (kasnije je saznao da je to bio Slavko Barbarić)… Šutim, šuti i on… Pa mi nakon nekog vremena kaže: „Reci”. Kažem ja „što”, a on: „Pa što hoćeš”.

I ispričam mu da sam već 18 godina rastavljen. Imamo dva sina, u dobrim sam odnosima sa ženom. Obiđem ih, pošaljem…Da sad živim i radim u Njemačkoj, da sam iz ničega stvorio jaku firmu, da sam upoznao krasnu mladu djevojku, da se planiram oženiti… Sve u svemu, sretan i zadovoljan čovjek, ispričam ja njemu.

Gleda me fratar pa kaže: „A Bože, kako ti glupo živiš”.

Imao sam osjećaj da govori istinu, ali ne znam kako to…









Ti se moraš vratiti svojoj ženi

Vratim se iz ispovjedaonice i hodam okolo i mislim se što da sada radim. Glupo je da se samo vratim. Nešto se mora dogoditi. I što više hodam oko crkve to više čujem u nutrini: ti se moraš vratiti svojoj ženi.

Kako ću joj se vratiti: ona mene ne treba, ja nju ne trebam.

Nisam smislio što ću reći ženi, nego kada me je pozdravila rekao sam: „Bi li se ti obukla pa sa mnom otišla u Međugorje pa što ti Bog da.”









Bilo je jače od mene pa sam iz Međugorja otišao u Donji Miholjac. Nisam smislio što ću reći ženi, nego kada me je pozdravila rekao sam: „Bi li se ti obukla pa sa mnom otišla u Međugorje pa što ti Bog da.”

Nakon 17 godina rastave iz Međugorja se vraćamo kao muž i žena

Vratili smo se u Međugorje. Našli sobu s odvojenim krevetima. U dubokoj noći u sobi se pojavilo svjetlo. Probudilo nas je. Usred svjetla stoji Gospa, ništa ne govori, gleda u moju ženu i rukom pokazuje na mene. Nakon 17 godina rastave iz Međugorja se vraćamo kao muž i žena. Tako sam postao kršćanin.

Sve se raspada

Međutim, ispričao je on Rajku Bundalu, „sve mi propada; firma sve”. Pa je došao k njemu da se pomoli. Bundalo mu je rekao da tako mora biti.

„Bog ti ruši straćaru da ti nebo saziđe. On ne ziđe na đavoljim temeljima. Bog nije majstor za sitne popravke. Kad njega zovneš, on je Stvoritelj. Sve što ti je vrag napravio u životu, On najprije mora srušiti. To je takozvano čistilište.”

„Vjera bez strpljenja nije vjera, a strpljenje dolaze od dvije riječi, ‘sa’ ‘trpljenjem’, a tko se nije navikao trpjeti, on trpećeg Krista ne može sresti. Kad trpim, Krist trpi u meni.

Danas cijela Crkva trpi. I oni koji ne znaju da su Crkva, a postat će.. a to su ljudi dobre volje. Bog ih vidi i pripravlja prihvat njihov, i oni trpe ovo zločinačko vrijeme. Samo uživaoci paklenih strasti nemaju nikakvih problema, samo ih raspaljuje želja da unište sve one koji nisu kao oni. Zato je danas teško biti čovjek, čovjek dobre volje, a kamoli kršćanin.”, zaključuje Rajko Bundalo, a prenosi book.hr